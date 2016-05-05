Как жить с родителями, если ты старше 20

Молодой человек, который на самом деле не живёт вместе с родителями, но, знаете, он ведь в спальне… ну, вы поняли. Автор фото – Карл Уилсон

Эта статья была впервые опубликована на VICEUK.

Жизнь с родителями в зрелости–не идеальна. Неплохо, к примеру, иметь собственное жильё, благодаря чему можно решать, какие комнатные растения вы купите, а затем никогда-никогда их не поливать. Или иметь возможность сжигать и необратимо портить кастрюли, не слыша, как ваша мама, вопя, обращается к вам по полному имени. Или просто, знаете, иметь что-то своё.

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В таком случае прискорбно, что всё больше и больше молодых людей сейчас живут с людьми, которые их воспитали. По данным последнего опроса Бюро национальной статистики Соединённого Королевства, в 2013 году вместе с родителями в Соединённом Королевстве жили 3,3 миллиона лиц в возрасте от 20 до 34 лет; с 1996 года их число выросло на 25 процентов. Основные причины этого неудивительны, хотя и печальны: финансовая незащищённость в среде молодёжи наряду с высокой стоимостью жизни.

Однако жизнь дома не обязательно хренова. Подумайте о позитиве: по крайней мере, у вас есть родители, искренне готовые предоставлять вам жильё, пока вы не найдёте работу или не осознаете, что делаете со своей жизнью. Однако если этого для вас недостаточно (ах вы избалованный человеческий детёныш!), вот ещё несколько положительных сторон жизни с людьми, которые вас создали.

РОСКОШЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧЕНЬ МНОГО О СЕБЕ ДУМАТЬ

Жизнь дома, особенно сразу после выпуска или при отсутствии работы, даёт лучшую вероятность что-либо осознать. К примеру, вы тратите большую часть своей скудной зарплаты на аренду настоящего садового сарая в качестве жилья. У вас ведь будет некоторый беспорядок, не так ли? Перестаньте впахивать за письменным столом целый день, вернитесь домой, и вам не придётся особенно много думать о жизни серьёзно. Идея состоит в том, что стабильность семьи позволит вам установить, что же вас мотивирует, а также вычислить, какие меры вам нужно принять для получения той работы, которую вы действительно хотите. Или, по крайней мере, той, которую вы ненавидите чуть меньше.

Эмералд, 25-летняя преподавательница-стажёрка, прожила с родителями в Шеффилде последние два года. Стабильность домашней жизни (и советы родителей) помогла ей определить всё, что она делала и не любила в мире работы, а затем осознать, что ей подходит преподавание. Она сомневается, что когда-нибудь пошла бы этой дорогой, не имея роскоши «времени на то, чтобы посидеть и подумать, написать заявление, попробовать».

УЗНАЙТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧШЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНИ УМРУТ

По словам множества людей, с которыми я общалась, наличие возможности укрепить отношения с родителями – это едва ли не лучшее в том, чтобы «бумерангом» вернуться домой.

Бриони, 26-летний менеджер по коммуникациям, периодически жила с родителями в Кенте в течение восьми месяцев, пока искала работу. В качестве одного из самых значительных преимуществ проведённого там времени она указала «совместное времяпрепровождение с родителями теперь, когда мы все взрослые». «Хотя я немного волновалась, как бы мы не стали ругаться так, как во времена моей юности, на самом деле вышло очень мило, и, как мне показалось, я узнала их гораздо лучше как людей, а не просто как «родителей».

И она высказывает умную мысль: ваши родители – это же люди, совсем как те, которых вы видите в пабах или в боулинг-клубах. У них, вероятно, есть некие истории на грани приличия, которыми они действительно поделятся с вами теперь, в том возрасте, когда они уже не покупают вам одежду. Так что используйте время, которое проводите с ними, чтобы говорить, а не просто идти прямо в комнату и пролистывать Instagram, пока батарейка в телефоне не сядет.

«Примите это, – говорит Хелен, 25-летняя преподавательница из Бирмингема. – Вероятно, в вашей жизни уже больше не будет времени, когда вы будете жить с родителями. Рано или поздно этого уже не будет, и вам этого будет не хватать».

И ДА, ВЫ ЭКОНОМИТЕ КУЧУ ДЕНЕГ

В том, чтобы это было серьёзной мотивацией переезда домой, большого стыда нет – разумеется, при условии, что вам достаточно повезло и у вас есть этот вариант. Однако это должно иметь некую цель; нельзя просто плевать в потолок, рассказывая друзьям, будто вы работаете над тем, чтобы стать сценаристом, и в то же время совсем ничего не писать и просто ждать, пока продюсерские компании обратятся к вам на LinkedIn.

«Считайте это страховочной сеткой, но не осваивайтесь – это не гамак, – говорит Роб, 28-летний личный тренер из Лондона. – Используйте это как основу для того, чтобы раскрутиться до того момента, когда можно сделать первый шаг в сторону независимости и не упускать эту цель из виду».

Эта цель может быть чем угодно, от накопления денег на что-нибудь большое, к примеру, квартиру или дальнейшее образование, до чего-нибудь маленького, но столь же важного – к примеру, прохождения курса InDesign или обучения вышивке крестиком для того, чтобы делать ужасные наволочки со словами из рэп-композиций и продавать их на Etsy. Благодаря наличию к целей вам есть к чему стремиться, вы перестаёте быть тряпкой и, хотелось бы надеяться, воздерживаетесь от ненависти к себе.

ЭТО ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Каждый год каждый четвёртый человек в Соединённом Королевстве испытывает некую проблему с психическим здоровьем, а среди молодёжи тревожность и депрессия особенно распространены. Хотя свой способ решения этого есть у всех, стабильность жизни дома – это, как правило, чуть более положительная сила, чем, к примеру, незаконное проживание в заброшенном магазине Carphone Warehouse или проживание в одном доме с соседями, которые очень любят упарываться кокаином и кричать друг на друга.

Депрессия являлась определяющим фактором в решении Эмералд о возвращении к родителям. Так как она жила за границей с отвратительной системой поддержки, ей становилось всё труднее справляться с повседневной жизнью.

«По возвращении мне было не особенно хорошо, – говорит она. – Мне было трудно вставать и что-нибудь делать, и было хорошо находиться где-то, где я не могла просто валяться в кровати целый день: кто-нибудь непременно придёт и заставит встать. Вот такой вот уровень поддержки. Наличие этого действительно обеспечило мне пространство, которое нужно было мне, чтобы всё утрясти, сходить к врачу, сходить к психотерапевту – по сути, разобраться с собой».

ОСОЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТО ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, А НЕ ПРОКЛЯТИЕ

Помните, что наличие возможности вернуться к существованию без арендной платы или с хорошим содержанием – это огромная роскошь, а не ваше базовое человеческое право как отпрыска. Обращайтесь с родителями уважительно, не шипите, когда вас просят постирать себе одежду самостоятельно или перестать собирать обрезки ногтей в коробочку из-под TicTac на прикроватной тумбочке, потому что это, чёрт побери, неприятно.

Переезд к родителям, которые будут приглядывать и ухаживать за вами, – это роскошь, на которую могут положиться лишь немногочисленные счастливчики, так что не воспринимайте это как должное.