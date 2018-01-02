Мужчина около 50 лет хранил неоткрытый рождественский подарок от своей бывшей девушки

Многие люди грешат тем, что держатся за воспоминания о прежних отношениях.



В течение многих лет я хранила билеты в кино с моего первого свидания с моей бывшей. (Если честно, на самом деле со временем я забыла, что у меня они были). Некоторые люди даже держат старые свадебные кольца, хотя я не понимаю, почему просто не продать это дерьмо. Но сентиментальность Адриана Пирса из Эдмонтона, Канада, перешла на новый уровень.

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На протяжении 47 лет 64-летний Пирс хранил рождественский подарок от своей бывшей девушки — и до сих пор не открыл его. Он рассказал «Canadian Press», что его бывшая девушка по имени Вики бросила его, когда ему было 17 лет, однако в тот день она подарила ему подарок, что-то вроде прощального подарка.

«У меня была долгая дорога домой, я был расстроен и зол, и чувствовал все то, что вы чувствуете, как кто-то бросает вас», — сказал Пирс, отметив, что Вики была его первой постоянной девушкой.

«И поэтому я положил подарок под ёлку. После того, как моя семья открыла свои подарки на Рождество, остался ещё один рождественский подарок, и это был подарок, который мне подарила Вики. Я сказал своей семье, что я никогда его не открою».



Прошло почти полвека, но Пирс верен своему слову — он не развернул подарок Вики. За эти годы Пирс пару раз воссоединялся с Вики, но, как часто бывает, искры больше не было. Тем не менее, Пирс придерживался своей традиции демонстрировать её подарок каждое Рождество и не открывать его. В конце концов, он сказал, что это достало его жену. Она попросила его перестать класть его под елку.

Сегодня, по его словам, каждый год он частенько смотрит на подарок, прежде чем снова его убрать. (Возможно, это не то решение, на которое надеялась его жена, хотя он утверждает, что она тоже любит тайны).

Однако Пирс заявил, что в этом году он действительно пытался снова найти Вики, но только ни один из номеров, на которые он звонил, не работал.

А пока, по его словам, ему нравится «смотреть на него и получать удовольствие от того, что он его не открывает». Но он может открыть его в 50-ю годовщину с того момента, как он его получил и провести «конкурс», попросив людей догадаться, что внутри, а вырученные деньги отдать на благотворительность. Он также надеется, что к тому времени сможет отыскать Вики, чтобы и она смогла «принять участие в праздновании». Мы бы не стали слишком на это рассчитывать.

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