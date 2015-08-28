Этот парень постоянно пьян, потому что его организм вырабатывает свой собственный алкоголь

Мэтью Хогг со стаканом воды и своим другом

Представьте себе, что ваше тело вырабатывает свои собственный алкоголь – это было бы здорово, правда? Ты всегда на подъёме, и тебе не нужно платить за выпивку в пабе. Вот это и происходит, когда ты становишься жертвой синдрома излишней выработки алкоголя, то есть своеобразной ферментации дрожжей в тонком кишечнике, в результате которой побочным продуктом является спирт, в последующем непосредственно попадающий в кровоток. К сожалению, синдром не означает круглосуточных вечеринок по той простой причине, что его обладателям постоянно приходится бороться с похмельем.

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Мэтью Хогг страдает таким синдромом уже почти 20 лет. Каждый раз, когда он употребляет в пищу сахар или углеводы, его организм преобразует их в этанол, и он заканчивает день либо навеселе, либо с похмелья. Я связался с ним, чтобы поговорить о том как это быть ходячей человеческой пивоварней.



В детстве, до момента когда соответствующий синдром был установлен, Мэтью часто чувствовал себя плохо

ВАЙС: Когда ты впервые понял, что твой кишечник производит свой собственный алкоголь? Мэтью Хогг: В детстве я часто страдал от расстройства пищеварения. Первоначально мне поставили диагноз «синдром раздраженного кишечника», но я продолжал испытывать тяжелые симптомы, такие как вздутие живота и газы после еды такой интенсивности, что я мог чувствовать пузырьки от брожения в нижней части своего живота. Больше всего беспокоило, что появлялись новые совершенно пугающие симптомы. Я начал чувствовать алкогольное опьянения и такие симптомы как хроническая усталость, мышечные боли, хронические головные боли, психические нарушения, нарушения настроения, ну и так далее.

У тебя было похмелье после этого? Да, в своём позднем подростковом возрасте я испытывал серьезные алкогольные похмелья, которое, как правило, наступало на утро после употребления пищи с высоким содержанием углеводов. Одолевали головные боли, тошнота, иногда рвота, обезвоживание, сухость во рту, холодный пот, и дрожащие руки. Было такое чувство как будто я предыдущей ночью выпил весь бар, хотя никакого алкоголя я не употреблял.

Да уж, это звучит ужасно. Так когда тебе поставили диагноз синдром излишней выработки алкоголя? В конце концов меня направили к специалисту в Лондоне, доктору Киту Итону. Его исследование подтвердило, что мой кишечник вырабатывает этанол из дрожжей, а также значительное количество других спиртов, в результате обмена веществ с участием различных бактерий. Доктор Итон поставил мне диагноз, который потом был подтвержден и другими врачами, специализирующимися на необычных и непризнанных хронических заболеваниях.

И как эта болезнь повлияла на твою жизнь? Она оказала огромное и разрушительное влияние. До 16-летнего возраста, я был студентом-отличником, и мне нравилась научная работа. Ещё я сильно увлекался спортом, и вёл активную социальную жизнь. После того как синдром начал проявляться, всё изменилось. Дела в школе пошли плохо, хотя я всё знал, и не должен был иметь никаких проблем. Мне пришлось оставить спорт, потому что я сильно уставал после недолгой пробежки и мне было тяжело встать по утрам. Мне было страшно, я не знал, что со мной происходит, а также чувствовал разочарование и гнев, что не мог продолжать жить на том уровне, к которому привык. Моя социальная жизнь также сильно пострадала, и я чувствовал себя одиноким и отделённым от своих друзей, мне не хватало энергии и мотивации, чтобы оставаться частью событий.

И что же ты решил делал? Мне удалось поступить в Университет Шеффилда в 18 лет на специализацию компьютерные науки. Но в конце концов, это не имело значения, поскольку жить вдали от дома, заниматься учёбой и общаться с друзьями было чересчур для моего отравленного тела и ума. Я продержался менее двух семестров. Я вернулся домой и начал искать работу, но найти её для меня оказалось слишком сложным, так что мне пришлось признать, что мне необходимо пособие по инвалидности. Но мне бы его не дали с таким диагнозом, поскольку отсутствует государственное и медицинское признание такого заболевания. Но к тому времени мня уже поставили диагноз синдром хронической усталости, депрессию и тревожность, так что моё заявление на предоставление пособия удовлетворили.

Когда это произошло? Я жил на пособие и при поддержке своей семьи с 1999 по 2008 год, до тех пор пока мой веб-сайт, посвященный малоизученным хроническим заболеваниям – the Environmental Illness Resource – не начал приносить достаточный доход за счет рекламы, и я не зарегистрировался частным предпринимателем. Этот период самоокупаемости продлился лишь до 2012 года, а теперь я живу за счет поддержки родителей и моей замечательной девушки Мэнди, с которой мы вместе живем. Я по-прежнему поддерживаю как могу свой сайт потому, что выложенная там информация помогает очень многим людям, оказавшимся в ситуации подобных моей.

Чем бы ты занялся, если бы не эта болезнь? Я хотел стать ученым, профессиональным спортсменом, инженером, или пилотом в авиакомпании. Скоро мне стукнет 35 лет и я провожу все свои дни у себя дома, в борьбе, делая все возможное, чтобы оставаться в позитивном настроении и чтобы поддерживать дружеские отношения, и я верю, что я в один прекрасный день моё здоровье вернётся ко мне.

Как часто ты чувствуешь себя пьяным или с похмелья? Это повседневная вещь? Если бы я питался обычной едой, содержащей злаки, фрукты и обработанные пищевые продукты с добавлением сахара, я бы испытывал такие симптомы каждый день, но я научился адаптировать свою диету, что минимизирует брожение в моём кишечнике. В течение многих лет я ел что-то близкое к диете каменного века, основывающейся на мясе, овощах, орехах и семенах. Несмотря на это, основная причина моего состояния остаётся не устраненной, так что я по-прежнему страдают от хронических симптомов, включающих усталость, боли, невозможности переносить физические нагрузки и стресс, а ещё когнитивную дисфункцию, зато нет симптомов острого тяжелого похмелья.

Может быть это последнее, что ты хотел бы сделать, но ты никогда не наедался сладостей для того, чтобы опьянеть? Честно говоря, случались ситуации, или бывало когда я ничего другого не мог выбрать, и вынужден был кушать сладкие или крахмалистые продукты. Но, как правило, я предпочитаю придерживаться низкоуглеводной диеты, потому что негативные последствия перевешивают минутное удовольствие. Всегда так было, что в результате синдрома похмелье чувствуется более остро чем опьянение, хотя люди могут думать, что такое положение дел как у меня – это дешевый способ напиться, но, к сожалению, это далеко от реальности.

Но ты можешь напиться употребив сахар и углеводы, правильно? Да. Такое много раз случалось во время моих поздних школьных лет, что я чувствовал себя пьяным без принятия на грудь. Я описываю это как периоды, а не моменты, так как на самом деле они длились в течение нескольких часов. Эти периоды интоксикации всегда наступали после еды, а спустя несколько часов, типичного срока для переваривания и всасывания, эффект проходит, и я чувствую себя в нормальном сознании.

Моё основное воспоминание о том времени – это чувство разочарования, что мой мозг не функционировал на том на уровне, к которому я привык. Я смотрю на уравнения которые мы проходили во время любимых занятий в школе и я понимаю, что у меня не было никаких проблем с их решениям, но теперь они выглядят как какая-то бредятина. Были времена, когда я становился не похож сам на себя. В школе я был всем друг, такая себе социальная бабочка. Но были случаи, когда я расстраивал людей своим поведением, сродни тому как ведут себя пьяницы, разжигающие проблемы или позволяющие себе делать вещи, которые трезвый человек себе бы не позволил.

Это звучит не так весело. Как люди обычно реагируют, когда ты говоришь им, что твоё тело производит свой собственный алкоголь? Реакции сильно варьируются, от явного недоверия до поддержки от тех, кто может себе представить, что это такое. Мне повезло, что я всё ещё общаюсь со многими своими близкими школьными друзьями, и они понимают меня настолько, насколько это вообще возможно без того, чтобы пройти самому через мою проблему.

А тот факт, что так мало людей знают об этом заболевании, как то влияет на тебя? Однозначно. И я постоянно получаю сообщения от посетителей моего сайта, которые страдают от похожих проблем, и утверждают, что их врачи, боссы, сотрудники и даже друзья, семья и партнеры просто их не понимают. Часто люди просто думают, что мы претворяемся.

Что бы ты посоветовал другим людям, которые страдают от синдрома излишней выработки алкоголя? Я хотел бы, чтобы ваши читатели, которые думают, что они могут страдать таким синдромом, знали, что есть эффективные методы лечения, особенно на ранней стадии его развития. Мне об этом было совершенно неизвестно в то время, когда я заболел, и первые десять лет я делал всё неправильно и только усугублял ситуацию. Я надеюсь, что моя история поможет другим распознать такую болезнь у себя или их близких, и что они обратятся за помощью и советом, как можно скорее.