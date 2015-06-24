Моя жизнь в качестве содержанки с дипломом Лиги Плюща

Когда вы ищете любимую работу, вы фокусируетесь на тех вещах, которые вы с удовольствием делаете бесплатно?

На этот вопрос я ответила «Да». Это было во время последнего семестра в Принстоне, когда я начала охотиться за идеальной карьерой. Это утверждение отлично отражало мой выбор. Все вокруг меня планировали переехать в Голливуд и попытать свои силы в актёрском мастерстве, или готовились к изнурительным собеседованиям в инвестиционных банках и консалтинговых компаниях в Нью-Йорке. В университетах, подобных Принстону, все громко говорят о своих амбициях и достижениях, в то же время, мы еле слышным шёпотом напоминаем себе о своих безуспешных попытках и шатком положении. Я была готова к выпуску из Принстона после того, как сформировалась в качестве правильной представительницы возрождения Лиги Плюща, готовой к денежной работе. По крайней мере, таковыми были ожидания. Тем не менее, моё профессиональное будущее оказалось даже более нетрадиционным, чем я представляла.

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Моё решение начать встречаться с мужчинами за деньги было неожиданно лёгким. Меня всегда приводили в восхищение истории из сферы эскорт-услуг и сексуальных работниц. Я видела в них родственные души в королевстве свободомыслия и разврата. Я смутно понимала, что секс открывал в нас те части, которые мы прячем, и видела работу в секс-индустрии как терапию для себя. Поскольку я окончила университет по специальности «Психология» и имела репутацию агрессивно-сексуальной шлюхи, работа в секс-индустрии казалась очевидным выбором.

«Быть на содержании» не сильно отличается от любых других интимных услуг. Проститутка, эскорт, стриптизёрша, содержанка – по сути мужчины платят вам за эмоциональный и физический опыт. Разница в названиях играет большую роль для человека, навешивающего ярлыки, нежели для самих профессий. Лично мне не нравятся термины «папик» и «содержанка». Мне не нравится динамика, которую они передают. Эти мужчины – не мои папы, а я, конечно, не ребёнок. Я предпочитаю называть себя «сладкой вагиной», а своих клиентов «сладкими членами».

Когда вы состоите с кем-то в длительных отношениях, как это бывает у многих содержанок, развивается определённая близость. Но с точки зрения описания работы, это одна из самых привлекательных сторон сексуальных услуг: вы превращаете свою работу в то, что вы хотите.

В начале моих сверстников веселили мои заявления о намерениях стать содержанкой. Наверняка, из-за того, что они не воспринимали это всерьёз, хотя некоторые из них выразили беспокойство о моём физическом и психическом здоровье. Хотя, я попридержу язык относительно своего беспокойства об их карьерных планах, потому что, кто я такая, чтобы судить?

Как водится, некоторые из моих клиентов занимали определённые должности, которые мои однокурсники хотели занять. Обычно, это финансы или право, на третьем месте с небольшим отрывом находится предпринимательство. Мне повезло не испытывать их стрессов: соблюдать их стиль жизни, работать достаточно усердно, тратить на упорный труд огромную часть своей жизни. Я предпочту неопределённость относительно того, где я буду спать завтра ночью, чем тиранию корпоративных ценностей.

Траектория моей карьеры содержанки была полной противоположностью большинству тяжких потуг в попытках вырасти до босса, которые испытывали мои друзья. После выпуска я жила с подругой в с своём родном городе во Флориде. Пока она билась над тем, какое из предложений работы имеет для неё больший смысл, я составляла схемы как срубить побольше денег. Моя удача новичка была большой и я привлекла трёх потенциальных клиентов, когда зарегистрировалась на SeekingArrangement – самом известном сайте знакомств спонсоров с содержанками, кичащемся «тысячами участников» и «свиданиями по вашим правилам». У меня сложились два свидания; а один парень не пришёл ко мне в бар.



Трейлер к новому документальному фильму Папики встречаются с малышками с Тесс Вудс в главной роли. Режиссёр Паринда Ванитват

Сначала моей целью было получить как можно больше денег за наименее возможное количество работы. Парадоксально, но это привело к недоплатам за переработки. Я потратила намного больше времени и энергии на первого встречного мужчину, чем хотела. Один был низким одутловатым гомиком с песочными волосами, работавшим в компании, которая писала эссе для студентов колледжей. Его чувство озлобленности было больше, чем он сам, а груз его жизненного опыта изматывал меня. Другой был женатым юристом, идеально учтивым и милым. Он просто хотел сексуального внимания после того, как жена перестала уделять ему достаточно этого внимания. Мои папики были классическими клише во всех проявлениях. Я не осознавала, что буду давать этим мужчинам больше, чем просто секс, что они, на самом деле, платят не за моё тело, а за моё внимание. Моё признание. Свет в моих глазах, который отражал свет в их глазах.

Для меня было достаточно отойти на три года от работы содержанкой, чтобы попробовать себя в сфере услуг и на офисных позициях. Я съехалась с парнем, с которым познакомилась в университете, и прожила с ним два года в Чикаго, позволяя ему платить за жильё и еду, поскольку сама работала барменом и зарабатывала едва, чтобы обеспечить свою привычку курить травку. Забавно наблюдать, как отношения, которые по всем признакам можно отнести к любви за деньги, были такими, в которых мы отчаянно любили друг друга. Мы не осознавали, что торговали вниманием для самоутверждения друг друга. Я помогала ему чувствовать себя человеком определёнными способами, а он помогал мне чувствовать себя человеком другими способами. Послевкусие после разрыва этих отношений открыло мне глаза на путь обмена, с помощью которого большинство людей вокруг меня строили свои отношения. Мы с бойфрендом впали в симбиоз, где каждому нужна была поддержка партнёра. В противном случае, мы бы упали по отдельности.

Я назначала себе довольно низкую цену – $500 за встречу. Это помогло мне попасть в прекрасную нишу мужчин, которые готовы платить, но слишком скромны, чтобы быть требовательными.

В то же время, когда в профессии содержанки я выросла с уровня новичка до умеренно опытной, я понемногу стала понимать, почему изначально свидания за деньги были для меня столь привлекательными: справедливо говоря, можно получить все выгоды собственного бизнеса без необходимости наличия стартового капитала или маркетинга.

Мы всегда обсуждали денежный вопрос на предварительном свидании или «знакомстве». Я назначала себе довольно низкую цену, во-первых, потому что я считала абсурдным для себя просить $1000 за встречу. А во-вторых, цена в $500 за встречу помогла мне попасть в прекрасную нишу: мужчины, которые имели желание и возможность платить сразу, но были слишком скромными или неопытными, или добрыми, чтобы быть требовательными. Я получала сообщения от мужчин, обещавших тысячи долларов за свидание, но особенности их личностей обычно меня отпугивали. Мой денежный поток был устойчивым и моя ставка сильно не менялась с тех пор, как я начала, но я никогда не стеснялась просить деньги. Мне редко приходилось их просить, поскольку цена согласовывалась заранее. Из своего опыта с папиками я знаю, что они или пытаются кинуть, что сразу видно и их нужно избегать, или обеспокоены тем, чтобы заплатить немедленно. Многие из них искренне верят, что оказывают мне честь и, может быть, они убеждают себя, что это не совсем сделка, а обмен взаимными симпатиями и заботой. Мне всё равно, что они думают. Если они не могут быть честными с самими собой о природе игры – это их проблема, хотя, это часто становится и моей проблемой тоже, когда они внезапно прекращают встречи из-за переизбытка чувств.

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Я получила массу вопросов о повседневной рутине бизнеса. Это бешеное любопытство часто обманывает книжное чувство тайны и очарования, которое видят другие люди в моей работе. Обсуждение денежного вопроса между продавцом и покупателем происходит между «папиком» и содержанкой так же, как и фрилансер собирается с духом, чтобы назвать цену за свою работу. Бизнес есть бизнес, и неважно, насколько он сексуален. После того, как вы возьмёте деньги в первый раз, это кажется естественным.

Оглядываясь на расцвет своей карьеры содержанки, я думаю, что хотела упростить свою жизнь настолько, чтобы контролировать все фигуры на шахматной доске. Если даже самые близкие и дорогие отношения управлялись той же движущей силой, которую я видела в офисе, выглядело логичным унифицировать их в едином центре. Я попробовала поработать в обычной компании, у меня была прекрасная должность в отделе маркетинга в прекрасной компании, с прекрасными людьми в течение года, пока это не стало слишком комфортным, чтобы это вытерпеть. Монотонное расписание, диктующее мою жизнь, дико раздражало меня и мои мысли вернулись к тому, чтобы вернуться к проституции. Может быть, я просто не прилагала достаточно усилий – Северная Флорида была маленьким болотом, в конце концов – итак, я начала подыскивать клиентов в Чикаго. Я ожидала лёгких денег. Я чувствовала, что вооружена определённым жизненным опытом, опытом в отношениях, с деньгами, любви за деньги, а также с внешностью альтернативной кукле Барби. Мой профиль OkCupid стал таким популярным, что мне пришлось отключить уведомления, чтобы предотвратить быструю разрядку батареи. Я думала о том, чтобы взять чикагских папиков штурмом, перевернуть их мир вверх ногами и вытряхнуть их денежки в мой кошелёк.

Но я не имела в виду одного мужчину, который платил бы мне в Чикаго. Я, можно сказать, осталась у разбитого корыта. Не знаю, может причиной недостаточного интереса послужила разрушительная сила зимы, но моя интуиция и уроки литературы подсказали, что это завышенная самооценка. Вместо боготворящего папика, дающего мне всё, что захочу взамен на совсем немногое, я вся на нервах тряслась в такси, думая, насколько близко я подобралась к смерти.

Один из мужчин, с которыми я встречалась был олицетворением самых больших страхов всех моих друзей. Он лгал о своей работе, своей квартире и своём имени, при этом допрашивая меня о моём дне рождения и моей квалификации, чтобы понимать, насколько я квалифицирована, чтобы попасть в его список. Он привёл меня в свою квартиру вопреки моему голосу разума, где мы играли в жестокого отца и послушную, но напуганную дочь, и он мыл меня детским мылом и посыпал попу присыпкой. Он закрыл мне рот рукой и сказал: «В жестокости много любви». Через его плечо я прочитала название его неоконченной рукописи, Убийства куколок. По его словам, он разрабатывал план создания гарема из женщин всех квалификаций и определённых знаков зодиака. «Я тебе подарю маленькую сестрёнку, чтобы с ней играть», сказал он. «Ты сможешь делать с ней всё, что я буду делать с тобой». Он попросил меня остаться на ночь, но я возразила. Когда я ушла, он прислал сообщение: «Я хочу, чтобы ты это сделала, потому что ты любишь меня, не за деньги». Я ответила: «Да, папочка». И игнорировала остальные сообщения от него.

После этого я ушла с чикагской сцены любви за деньги. Я познакомилась и начала работать с парнем в Нью-Йорке в качестве коуча по дейтингу, умело используя свой опыт в привлечении мужчин с целью консультирования в сфере их социальной жизни. В итоге, я переехала в Нью-Йорк, чтобы основательно заняться бизнесом со своим партнёром, с которым я также начала встречаться. К сожалению, наши отношения, как и планы относительно компании, внезапно закончились в одно и то же время. С 25 долларами в кармане и всей жизнью, помещающейся в три чемодана, я стояла под дождём у входа в метро и отказывалась дать волю своим слезам.

Лето, которое я провела в городе было трансформационным опытом для меня. Я пыталась продолжить свою работу содержанки, но я не решалась встречаться ещё с кем-либо. Я осознала, что не могу полагаться на свой внутренний руль, чтобы он подвёл меня к чему-то полезному или безопасному. Основываясь на своём прошлом, я привлекала людей, которые делали меня несчастной. Из-за того, что я была слишком осторожной, в Нью-Йорке я встретилась только с одним папиком. Он был порядочным компаньоном: вполне интересным, обходительным, добрым и в целом чертовски приятным. Конечно же, канадец. Я никогда не встречала канадца, который бы мне не понравился. Единственной проблемой было то, что платежи были меньше, чем мне нужно и занимали больше времени, чем положено. Так что, я рассталась без сожаления, когда он, наконец, рассчитался со мной.

Они были эмоциональными паразитами, поедавшими мои оргазмы, чтобы накормить своё эго.

Поскольку Нью-Йорк не был для меня прибыльным, я ухватилась за возможность переехать в Южную Калифорнию. Когда я туда приехала, я зареклась заниматься проституцией, но через шесть месяцев мне нужны были деньги и место, где бы я могла писать. Я разругалась со своим другом в Сан-Франциско и снова зашла в свой профиль в SeekingArrangement. В этот раз всё было по-другому. Свобода, гибкость и спекулятивная природа свиданий за деньги всё ещё привлекала меня и я была уверена, что смогу играть в свою пользу.

В Сан-Франциско у меня был маломальский выбор мужчин, с которыми я хотела встречаться. Моя жизнь содержанки этой весной была более интересной и высокооплачиваемой, чем когда-либо раньше. Я отвечала на сообщения и добавляла в избранное понравившиеся профили утром под чашечку кофе, а потом встречалась за обедом или бокалом вина с тем, с кем было назначено свидание.

Несмотря на то, что я достигла высшего уровня мастерства в профессии содержанки, я при всём желании не могла сказать, что жизнь была блестящей. Деньги были хорошие, но красивые драгоценности тем меньше привлекают, чем больше я осознавала, что, на самом деле, это тяжкое бремя. Никто из папиков, с которыми я встречалась, не задерживался. Одни испытывали ко мне слишком сильные чувства и не могли примирить необходимость платежей со своими эмоциями. О других я могла сказать, что они были эмоциональными паразитами, поедавшими мои оргазмы, чтобы накормить своё эго.

Их постепенное исчезновение соответствовало затуханию моего интереса к бизнесу в сфере содержанства. Я поняла, что работа – это работа, и меня просто тошнит от работы на других людей. Я начала заниматься этим видом проституции, чтобы не находиться в границах работы, где я бы чувствовала себя в ловушке, застрявшей в офисе, в корпоративной соковыжималке. Я никогда не хотела, чтобы работа меня контролировала, какой бы она ни была. Кто-то всегда будет рад быть вашим боссом, если вы ему это позволите. Я чувствую, что пришло время занять это место.

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