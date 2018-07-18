Мы пообщались с тем, кто верит, что Земля плоская, и который взмыл в небо на самодельной ракете

В ноябре прошлого года в откровенном аду современной жизни появился герой, и звали его «Чокнутый» Майк Хьюз. Он считал, что Земля может быть плоской и хотел взлететь в небо на паровой ракете, которую построил на своём заднем дворе.



Эта история разошлась по всему свету, и имя Чокнутого Майка оказалось у всех на устах. Даже после того, как изначально запланированный запуск, к сожалению, пришлось отменить из-за разрешений, Майк не стал сдаваться. Нет, 61-летний водитель лимузина и его большая самодельная красная ракета с надписью «ИССЛЕДУЙТЕ ПЛОСКУЮ ЗЕМЛЮ» на боку продолжили в том же духе.

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Чокнутый Майк настоял на своём, и 24 марта этот шикарный негодяй добился своего.

https://youtu.be/0UAHORcbvvQ

Хьюз взмыл вверх на 1875 футов на большой красной ракете, стартанувшей с переделаного трейлера, и разогнался до 350 с лишним миль в час, а затем у него раскрылся парашют, и он опустился на землю. Посадка вышла немного жестковатой, но он выжил.



Я решил позвонить этому человеку и поговорить о том, каково это – взлететь на 1800 футов на самодельной ракете, действительно ли Земля плоская и почему он считает, что выставит Илона Маска «идиотом».

VICE: Для начала поздравляю!

«Чокнутый» Майк Хьюз: Спасибо, это было невероятно. Надеюсь, это даст надежду людям всей планеты. Ну, типа этому парню удалось сделать нечто подобное вопреки бюрократам. Я старый ковбой. Я птица вольная.

Не могли бы вы рассказать мне о дне запуска и о том, что тогда чувствовали?

Ну, для начала просыпаешься утром и думаешь: «Вот сегодня я это сделаю». Конечно же, я уже переживал это, уже прыгал, и на моём счету было два-три неудачных пуска. Эмоции одни и те же. Не получается спать ночью, потому что всё время просыпаешься. В то утро мы приехали туда на машине, пробыли в пути часа два-три, и у меня в голове просто крутилось: «блин, неужто конец?» Ах, да, когда мы передвинули её перед запуском, какая-то девушка забросила в ракету свои трусики. Сейчас они висят у меня на стене.

В тот день у нас появилась течь. Кроме того, нам в тот день дважды пришлось закручивать на ней болты. Дело было в каких-то мелочах, но в итоге всё равно где-то образовалась течь. Это полностью меняет дело.

Это страшно? Вы же как бы сидите на настоящей бомбе.

Да конечно! Вся энергия хранится у меня за спиной. Чувак, это же дьявол в цепях, и он хочет вырваться на свободу. Вот что, собственно, и получается: приходится выпускать на свободу дьявола.

Как всё прошло, когда вы наконец-то это сделали?

Ну, обратного отсчёта у нас не было: у меня даже не было радиоприёмника – я держал в руке портативную рацию. Один из моих ребят сказал: «Ладно, Майкл, у тебя всё готово, можно уже когда угодно». Поэтому я хотел удостовериться в том, что всё расположено как надо – мои ноги, голова, шея, и при этом ещё и отключены воздух и регулятор, чтобы эта штука ни в коем случае не могла запуститься. Чтобы завести её, мне нужно было повернуть два шаровых клапана.

Итак, я повернул первый и подумал: «Хорошо, я настроился, я готов». Затем я опускаю второй шаровой клапан, и она запускается! До меня ещё не дошло, что происходит, а я уже просто лечу. За четыре-пять секунд там произошло очень много. Дело в том, что организм не поспевает за событиями. Нажав на тот шаровой клапан, чтобы всё запустить, я не почувствовал, как она поднимается по пусковой установке. Сознания я не терял: я точно знал, что происходит, но это просто разочаровывает, потому что кажется, будто ты только что оторвался от пусковой установки, но на самом деле взмыл в воздух футов на 300. Кажется, будто тебе на грудь давит 1000 человек.

Дело в том, что первый парашют у нас должен был сработать автоматически. Я на самом деле этого не хотел – меня пришлось уговаривать. Идея хороша, но я знал, что не потеряю сознание, хотя все остальные этого боялись, так что я всё понял. Проблема была в том, что первый парашют сработал чуточку рано. Я мог бы пролететь ещё 200 футов. Так что он сработал преждевременно и оказался подо мной. Ракета, значит, была вверху, а парашют – подо мной, стрёмновато получилось. И я почувствовал, как она перевернулась в воздухе.

https://www.youtube.com/watch?v=lkKChMXJ3TM

Меня опрокинуло, а затем я увидел землю. Я понял: ого, вон она, эта штука, я вижу кемпер. Я вижу, как мне машут руками и вообще. Я падаю, и кажется, будто я быстро лечу. Отыскав свою рацию, я связался со своим приятелем, сказал: «Я слишком быстро снижаюсь». А он говорит: «По-моему, у тебя всё нормально». Но я решил воспользоваться вторым парашютом. Конечно, он раскрылся всего за две секунды до того, как я приземлился.

Что было у вас в голове?

При этом ведь включается режим выживания, правильно? Просто хочется, чтобы крепления парашюта опустились и второй парашют сработал. Мне просто не хотелось воспользоваться им слишком высоко, чтобы они не перепутались. Мне говорили, что они не перепутаются, но лететь-то на ракете мне. Я нутром чуял: если они перепутаются на высоте больше 800 футов, я – покойник, но если он запутается в 200 футах над землёй, я могу и выжить… может быть. Вот почему я так долго не пользовался вторым парашютом. Но это было ошибкой – надо было воспользоваться им на две секунды раньше.

Ваша посадка вышла жестковатой, как вы там?

При первом соприкосновении с землёй, когда её коснулся нос ракеты, я ударился спиной. Я почувствовал, как моя спина гнётся в области поясницы. Я дважды ломал себе спину и ещё никогда такого не чувствовал, так что переживания в любом случае были ещё те. После того, как ракета стукнулась носом, она отскочила, словно молоток, вес полностью вернулся и перенёс всю силу на спинную часть моего позвоночника. Мне просто было больно, я чувствовал самую обычную боль. Я думал, что сломал спину.

Как вы сейчас?

Уже лучше. Если честно, мне просто нужно сегодня побездельничать. Нужно сегодня держать ноги на подставочке и поменьше двигаться. Я так много двигался, то отправлялся на место полёта, то возвращался, да ещё и дважды побывал в суде. У меня, блин, ещё есть своя жизнь. У меня ещё оставалась несделанная стирка. Я живу здесь, в своём доме, с четырьмя кошками, и сегодня я постараюсь просто побыть нормальным чуваком.

Вы говорили, что устали слышать, будто вы «испугались». Как вы почувствовали себя, осознав, что дело сделано?

После этого я почувствовал себя оправданным и свободным. Нужно понимать, что я, взбираясь по трапу, думаю: «Может, я иду на виселицу, на которой сам и повешусь?» Вот о чём я думаю. Я спрашивал себя, не будет ли это последним делом в моей жизни. Вкладываешь в это миллион долларов, уже два-три раза запускал двигатель и испытал силовую установку, провёл тестовый запуск ракеты с манекеном. Тревожность при этом исчезает, а у меня этого не было, чувак. Я повёл себя как Джон Уэйн. Я настоящий пацан. Я веду себя как большой мальчик, по-мужски, делаю что-то и иду на риски. Людей, готовых рискнуть жизнью, очень немного. Я играю в русскую рулетку.

Что заставляет вас вот так играть в русскую рулетку со своей жизнью?

Ну, знаете, я сейчас главный сорвиголова на планете.

Да, думаю, так и есть.

Ну ясен пень! Думаю, теперь меня будут воспринимать всерьёз, и я собираюсь полететь в космос, а тогда выставлю всех этих миллиардеров идиотами. Илон Маск, Джефф Безос, я обставлю всех этих ребят с помощью частного полёта в космос. Возможно, это случится в этом году.

Кстати о космосе: со всем этим связана очень важная деталь – вы верите в плоскую Землю. Во что конкретно вы верите?

Я считаю, что Земля неподвижна, но следует понимать, что я семь лет был атеистом. Я просто считал, что всё – ложь: все войны, никакого правительства нет, миром управляют корпорации, всё – фальшивка. Все обо всём лгут. Затем я узнал о плоской Земле и сказал: «Ну, это логично». Потому что о плоской Земле говорится в Библии. Затем мне подумалось: «Ну, самолёты не могут облетать земной шар, подлодки не могут плавать вокруг земного шара. Фотографии всего мира невозможно сделать на шарообразном теле, а когда строят мосты и дороги, на кривизну Земли забивают.

Ну просто столько всего!

Маленькой волшебной штучки под названием «гравитация» не существует – это всё электромагнетизм, ладно уж. Никто не знает, что находится в центре Земли, никто! Самая большая глубина бурения в истории – семь с половиной миль, и на это ушло двенадцать лет. Об этом не знают, и поэтому нельзя сказать, что это гравитация. Это всё просто фигня. Вот так я и поверил в творца заново – благодаря плоской Земле. Это меня выручило. Когда я начал этим интересоваться, искать информацию, я не смог от неё отмахнуться, вот и все дела.

Как, по-вашему, выглядит Земля?

Не знаю! У меня нет ответов. Я не эксперт. Я просто такой парень, который выходит за рамки привычного и во всём сомневается.

Находясь в воздухе, вы видели какое-то подтверждение своих взглядов?

Нет! Это невозможно! Смешно считать, будто можно взлететь на 2000 футов и что-то доказать. Я такого никогда не говорил – это люди истолковали мои слова совершенно неправильно. Кажется, это сделала WashingtonPost в своём первом материале, а её я бы читать не стал, даже если бы это была последняя газета на планете. Конечно же, она принадлежит Джеффу Безосу.

Вы говорили, что хотите полететь в космос. Отчасти ради того, чтобы увидеть, плоская Земля или нет?

Именно! Нам нужен ответ, а я не буду принимать ответ на этот вопрос ни от какого государственного космического агентства. России, США, Китая – мне плевать. Я полечу туда и посмотрю сам. Возьму с собой камеры. Со мной можно будет говорить и по пути туда, и по пути обратно; полёт займёт часа три. Думаю, это событие посмотрит больше всего людей в истории человечества. Вот так вот.

О чём бы вы подумали, если бы полетели туда и увидели, что Земля – шар?

Ну, чувак, я никаких целей не преследую. Я только хочу узнать правду. Хочу голую правду. Мне не нужно ничего фильтровать, я не хочу, чтобы кто-то говорил мне, что мне думать или делать. Я просто хочу узнать реальную правду. Если я полечу и окажется, что она – шар, я скажу вам, что это шар, конечно. Почему нет?

Итак, что вы посоветуете молодому поколению?

Сомневайтесь во всём. Будьте как можно лучше и мыслите критически, ясно? Просто мыслите критически. Можете верить в Санта-Клауса, в пасхального кролика, во что угодно – мне плевать. Просто интересуйтесь, откуда это пошло и где появилось.

Кроме того, большинство людей боится идти за мечтой. Люди хотят безопасности, хотят страховку, пенсионный план и всё в таком роде, и всё это – хрень, ясно? Безопасности не существует. Есть текущий момент – завтра нет, следующей недели нет. Есть текущий момент. Извлекайте всё возможное из того, что у вас есть сегодня.

Но главное – просто хорошо обращайтесь с людьми.

Данное интервью отредактировано из соображений длины и ясности.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE CA.