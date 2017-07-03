Мы попросили людей изложить свои самые страшные тайны в шести словах

Сексуальное неблагоразумие, прискорбные финансовые просчёты или просто серьёзные оплошности – у всех нас где-то там, в глубине души, погребён хотя бы один жуткий секрет, нечто такое, что, узнай об этом наши близкие, мы бы умерли от смущения. Мы попросили своих друзей и сотрудников изложить свои самые страшные, самые постыдные тайны в шести словах. Вот что они сказали.
«Переспала с младшим братом лучшего друга». – Лея, 29 лет
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«Украла деньги на последней своей работе». – Триш, 34 года
«Ногти после педикюра собираю в баночку». – Нил, 26 лет
«Завалил одного профессора спамом с порнорекламой» – Джастин, 32 года
«Написала брату в кровать. Обвинила собаку». – Моника, 24 года
«Ни одну книгу не прочёл полностью». – Гэри, 25 лет
«Не знаю имя соседа по комнате». – Дрю, 21 год
«Соврала бывшему, сказав, что беременна». – Кристин, 37 лет
«Однажды фактически подсела на веселящий газ». – Ив, 23 года
«Сорвала девичник с подарками у сестры». – Бетенни, 29 лет
«Изменил девушке с её двоюродной сестрой». – Тим, 35 лет
«Я – миллионерша, это знают только родные». – Кейт, 54 года
«Фантазирую о девушках, трахаясь с бойфрендом». – Джеки, 33 года
«Мне пришлось объявить о банкротстве. Дважды». – Роб, 37 лет
«Читала электронку бойфренда. Он не знает». – Элла, 29 лет
«Как-то раз попытался обмануть свою бывшую». – Пол, 30 лет
«Написал бывшей в баночку с шампунем». – Ари, 28 лет
«Я когда-то спала со своим боссом». – Мэри, 34 года
«Никогда не испытывала оргазма с партнёром». – Найя, 23 года
«Я как-то побывал в легальном борделе». – Джон, 36 лет
«Проголосовал за Трампа. Жалею об этом». – Энтони, 38 лет
«Попалась на краже в Urban Outfitters». – Карли, 27 лет
«Переспала более чем со 100 людьми». – Келли, 31 год
«Не всегда предохраняюсь во время секса». – Лео, 34 года
«Отдала сына на усыновление». – Рейчел, 29 лет
«Не сплю без огромной мягкой игрушки». – Таня, 25 лет
«Раньше делал минет своим лучшим друзьям». – Бен, 36 лет
«Трахалась с бывшим после нашего разрыва». – Мелисса, 22 года
«Не говорил родителям, что я полиамурен». – Джои, 35 лет
«У меня никогда не было оргазма». – Тара, 37 лет
«Изменял всем девушкам, с которыми был». – Пит, 34 года
«Краду еду у соседа по комнате». – Эдди, 23 года
«Я шесть лет не платила налоги». – Лесли, 40 лет
«Украл у мамы кредитку. Купил таблеток». – Крис, 25 лет
«Поучаствовала в тройничке с лучшей подругой». – Кэрри, 31 год
«Я как-то раз солгал, что влюбился». – Уолт, 34 года
«Переспала с подонком, чтобы ему понравиться». – Рози, 28 лет
«Интрижка с парнем лучшей подруги». – Кейт, 50 лет
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