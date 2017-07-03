Мы попросили людей изложить свои самые страшные тайны в шести словах

Сексуальное неблагоразумие, прискорбные финансовые просчёты или просто серьёзные оплошности – у всех нас где-то там, в глубине души, погребён хотя бы один жуткий секрет, нечто такое, что, узнай об этом наши близкие, мы бы умерли от смущения. Мы попросили своих друзей и сотрудников изложить свои самые страшные, самые постыдные тайны в шести словах. Вот что они сказали.



«Переспала с младшим братом лучшего друга». – Лея, 29 лет

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«Украла деньги на последней своей работе». – Триш, 34 года

«Ногти после педикюра собираю в баночку». – Нил, 26 лет

«Завалил одного профессора спамом с порнорекламой» – Джастин, 32 года

«Написала брату в кровать. Обвинила собаку». – Моника, 24 года

«Ни одну книгу не прочёл полностью». – Гэри, 25 лет

«Не знаю имя соседа по комнате». – Дрю, 21 год

«Соврала бывшему, сказав, что беременна». – Кристин, 37 лет

«Однажды фактически подсела на веселящий газ». – Ив, 23 года

«Сорвала девичник с подарками у сестры». – Бетенни, 29 лет

«Изменил девушке с её двоюродной сестрой». – Тим, 35 лет

«Я – миллионерша, это знают только родные». – Кейт, 54 года

«Фантазирую о девушках, трахаясь с бойфрендом». – Джеки, 33 года

«Мне пришлось объявить о банкротстве. Дважды». – Роб, 37 лет

«Читала электронку бойфренда. Он не знает». – Элла, 29 лет

«Как-то раз попытался обмануть свою бывшую». – Пол, 30 лет

Иллюстрация Брендона Сели для VICE.

«Написал бывшей в баночку с шампунем». – Ари, 28 лет

«Я когда-то спала со своим боссом». – Мэри, 34 года



«Никогда не испытывала оргазма с партнёром». – Найя, 23 года

«Я как-то побывал в легальном борделе». – Джон, 36 лет

«Проголосовал за Трампа. Жалею об этом». – Энтони, 38 лет

«Попалась на краже в Urban Outfitters». – Карли, 27 лет

«Переспала более чем со 100 людьми». – Келли, 31 год

«Не всегда предохраняюсь во время секса». – Лео, 34 года

«Отдала сына на усыновление». – Рейчел, 29 лет

«Не сплю без огромной мягкой игрушки». – Таня, 25 лет

«Раньше делал минет своим лучшим друзьям». – Бен, 36 лет

«Трахалась с бывшим после нашего разрыва». – Мелисса, 22 года

«Не говорил родителям, что я полиамурен». – Джои, 35 лет

«У меня никогда не было оргазма». – Тара, 37 лет

«Изменял всем девушкам, с которыми был». – Пит, 34 года

«Краду еду у соседа по комнате». – Эдди, 23 года

«Я шесть лет не платила налоги». – Лесли, 40 лет

«Украл у мамы кредитку. Купил таблеток». – Крис, 25 лет

«Поучаствовала в тройничке с лучшей подругой». – Кэрри, 31 год

«Я как-то раз солгал, что влюбился». – Уолт, 34 года

«Переспала с подонком, чтобы ему понравиться». – Рози, 28 лет

«Интрижка с парнем лучшей подруги». – Кейт, 50 лет

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