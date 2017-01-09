Пора смириться с реальностью президентства Трампа

В понедельник, 19 декабря, выборщики встретились в капитолиях 50 штатов, чтобы пройти формальную процедуру голосования и официального назначения Дональда Дж. Трампа президентом США. Уже почти однозначно слишком поздно, чтобы остановить Трампа, хотя группы протестующих всё равно аж до вчерашнего вечера пытались устраивать «бдения» при свечах по всей стране, на которых люди призывали выборщиков из штатов, голосующих за республиканцев, ломать систему и голосовать против Трампа, что уже поклялись сделать некоторые. Это лишь новейшее и, вероятно, последнее выражение того ощущения, которое разделяют как консервативные противники Трампа, так и либералы: «Не может же этот парень быть президентом, правда?»



Вся кампания Трампа, продлившаяся полтора года, разворачивалась в пузыре ирреальности. Когда он перед праймериз лидировал согласно опросам, это отметалось как случайное совпадение. Когда он победил на целой куче праймериз, люди заметили, что он ещё не способен заполучить большинство делегатов на собраниях Республиканской партии. Когда он всё-таки заполучил большинство делегатов, республиканцы, выступающие против Трампа, заговорили о применении отчаянных маневров на собрании для того, чтобы его остановить. После того, как он принял выдвижение на пост, все, кто разбирается в подобных вещах, посмотрели на опросы и поняли, что он не может победить. Я, конечно же, не думал, что он может победить. А потом он победил. Блин.

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В выборах с настолько малым разрывом (Хиллари Клинтон получила на 2,8 миллиона голосов больше, чем Трамп, по всей стране, но проиграла из-за совокупного разрыва менее чем в 100,000 в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании) чётко определить причины, возможно, нелегко. Однако Трампу в процессе помогало на каждом шагу повсеместное мнение, что он не может стать президентом. Кандидаты из республиканского истеблишмента не осознали ту угрозу, которую он для них представлял, достаточно быстро, чтобы согласовать какую-то реакцию; вместо этого он воспользовался большим количеством кандидатов, обеспечив себе солидный отрыв по делегатам и при этом заручившись большинством голосов лишь на нью-йоркских праймериз в апреле. Участники кампании Клинтон были настолько убеждены в уязвимости Трампа, что предвкушали столкновение с ним (или Тедом Крузом, или Беном Карсоном), а не человеком вроде Джеба Буша. СМИ не воспринимали Трампа серьёзно, пока он не подмял под себя Республиканскую партию: важные материалы об отсутствии доказательств того, что Трамп делал пожертвования на благотворительность, и его привычке не платить подрядчикам стали выходить только тогда, когда его выдвижение стало делом решёным. До этого Трампа считали клоуном и обильно освещали в СМИ; самый неловкий случай был, когда была прекрасно освещена благотворительная акция, которую он организовал для ветеранов вместо участия в праймериз. А самым отвратительным примером чрезмерной уверенности, погубившей Клинтон, возможно, является то, что участники её кампании обращали недостаточно внимания на Мичиган, потому что были уверены, что победят там.

Сложно винить кого-то в том, что Трампа не воспринимали всерьёз, поскольку неясно, насколько всерьёз собирался стать президентом Трамп. Один бывший участник штаба предвыборной кампании в марте заявил, что Трамп должен был стать протестным кандидатом, а после выборов советник Криса Кристи заявил CNN, что Трамп думал, будто к октябрю 2015 года его песенка уже будет спета. Словно персонаж ситкома, угодивший в постоянно растущую череду вранья, Трамп шёл всё дальше и дальше. Между тем, противники Трампа с ужасом слушали его шовинистическую риторику и беспочвенное бахвальство, в то же время убеждая себя, что этот парень ну совсем никак не может быть президентом.

Именно поэтому избрание Трампа подействовало на столь многих людей как личная травма: такая возможность месяцами казалась отдалённой и катастрофической одновременно, словно смерть от упавшего на голову пианино. Администрация Трампа никогда не рассматривалась как нечто действительно реальное, и поэтому, когда мы внезапно обнаружили, что живём в этом мире, это показалось гораздо хуже. Победа Трампа до сих пор кажется невозможной – отсюда и бдения как последнее средство, требования изменить свой выбор, посты на Facebook, на Change.org и на Medium.

Без какой-нибудь маловероятной юридической уловки в последнюю минуту (может, на задней стороне обложки Конституции написано что-то такое, чего мы не заметили?) голоса выборщиков официально подсчитали в Конгрессе 6 января, а Трамп примет присягу 20 января. После этого придётся относиться к администрации Трампа как к реальности, потому что она будет реальной.

Это значит не предаваться фантазиям об импичменте (крайне маловероятном при республиканском Конгрессе) или продолжительным требованиям проводить пересчёты, которые ни к чему не приводят. Это значит действовать, исходя из мысли о том, что Трамп четыре года пробудет президентом, потому что случится именно это.

Очень много сказано о том, как «нормализация» Трампа лишь играет ему на руку. Но стоит пожить с чем-то ужасным достаточно долго, как понимаешь, что это действительно становится нормальным. Потерять руку нормально. Быть до того нищим, чтобы почти не иметь возможности поесть, нормально. Заболеть раком нормально. Смотреть, как твои друзья умирают из-за суицида, наркотиков или и того, и другого сразу, нормально. Разум естественным образом притупляет боль от травмы, потому что как в противном случае выжить? Это не значит, что те, кто выступает против него, не станут и дальше пользоваться любым путём, доступным для противодействия любым из его вредных политических мер, но они будут делать это, признавая, что Трамп официально является президентом США.

Другой путь, и дальше отрицать легитимность Трампа, осуждать его как чужака, помешанного на уничтожении республики, придаёт ему тот же ореол невозможности, который так помог ему во время избирательной кампании. Трамп очень хорошо играет мультяшку, звезду таблоидов, настолько смехотворную, что к ней неприменимы правила обычной морали. Незначительные ожидания помогли ему добраться до выдвижения, между тем как истерия во время всеобщих выборов просто подтвердила его концепцию, согласно которой он идёт, чтобы разрушить старый Вашингтон и осушить болото. В дальнейшем любое выражение гнева в адрес Трампа (как бы оправдано оно ни было) будет использоваться им как доказательство неразумности его противников. (Он уже делает подобные замечания в Twitter.)

Поэтому относитесь к Трампу как к тому, кем он является: как к политику, которому очень часто везло (и порой не без помощи России) и который в итоге оказался в Белом доме. Высмеивайте его провалы и любую всплывающую коррупцию, отмечайте тот ущерб, который его политика наносит бедным и уязвимым. Не отмахивайтесь от него как от паяца и не представляйте себе, будто он – Юлий Цезарь, а Америка – Римская республика. Он просто человек с безобразными руками, с которым нам придётся иметь дело следующие четыре года.

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