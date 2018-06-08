Мы протестировали напитки, которые якобы помогают пройти тест на наркотики

Если говорить о совмещении профессиональной жизни с пристрастием к травке, пусть даже лёгким, американские наркоманы вынуждены балансировать на тонкой грани. Несмотря на то, что марихуана в рекреационных целях узаконена в девяти штатах, а в медицинских целях – в 29, федеральный запрет на её употребление означает, что работодатели всей страны имеют право отказать в приёме на работу всем, кто проваливает тест на наркотики, а конкретно – на тетрагидроканнабинол (ТГК), или уволить их.

Хотя Джефф Сешнс, по-видимому, считает иначе, множество исследований показало, что марихуана значительно менее опасна, чем другие наркотики из Списка I, как-то героин и кокаин, и гораздо безопаснее таких легальных веществ, как алкоголь и табак. В довершение всего, если говорить об анализах на наркотики перед приёмом на работу или после него (из которых чаще всего проводится анализ мочи), то марихуана дольше всего выходит из организма.

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Согласно опросу, обнародованному Обществом управления человеческими ресурсами, тесты на наркотики для сотрудников проводят около 57 процентов американских компаний. Это значительно меньше, чем 81 процент в 1996; возможно, дело в том, что работодателям становится всё труднее найти достойных кандидатов, способных пройти анализ.

К счастью для них, а также для тех из нас, кто периодически балуется кайфом после работы или пользуется марихуаной для лечения не поддающихся ничему другому хронических заболеваний, существует целая индустрия по одурачиванию жуткого анализа мочи. Имея в запасе достаточно времени, можно воспользоваться одним из нескольких способов – бросить вообще, подменить свою грязную мочу мочой приятеля-святоши. Но если ваш босс огорошит вас соответствующей новостью всего за несколько часов, у вас, в принципе, всего один реальный вариант – детокс-напиток.

Их на рынке несколько; это «очищающие добавки», которые на первый взгляд кажутся самыми обычными травяными энергетиками. Надписи на каждой их бутылке сформулированы намеренно неопределённо.

«Выпейте всю бутылку за 60-90 минут до желаемого времени».

«Частое мочеиспускание указывает на процесс оптимальной чистки».

Эти напитки бывают дорогими (до 60 долларов за порцию), но это невысокая цена в случае, когда на кону может стоять ваша работа. Все они предлагают одно и то же – временное исправление вашей испорченной ТГК мочи в тот же день при условии их употребления точно по инструкции.

Но работают ли они, собственно говоря? Этот вопрос просится на язык даже у самого упорного любителя гугла. На данный момент, вся доступная информация об этих детокс-напитках, по-видимому, либо является явной оплачиваемой рекламой того или иного бренда, либо происходит от анонимов с никами вроде Stoner4Lyfe420 в форумных тредах о марихуане восьмилетней давности.

Соответственно, мы решили протестировать три бренда:

Наш тест был прост. Мы заказали упаковку с десятью наборами для анализа мочи на ТГК на Amazon за 7,99 доллара и привлекли к тесту 28-летнюю женщину, которую мы будем звать Джолин и которая регулярно курит травку в рекреационных целях: она должна была пробовать эти напитки в течение недели, не меняя своих обычных привычек, связанных с травкой. Она пробовала один напиток каждые два дня, а прежде чем начинать каждый из них, проходила контрольный анализ, чтобы удостовериться в своём положительном результате перед распитием. Затем она следовала указаниям на бутылке и смотрела, получится ли у неё очиститься.

На фото выше вы видите первый тест Джолин перед напитком. Он очень положительный. Буква «C» на тесте означает «Контроль». Линия рядом с ней показывает, отрицательный тест или положительный. Буква «T» означает«Тест». Если в «T» появляется линия, тест отрицательный. Если линия не появляется вообще, тест положительный. Как можно увидеть выше, Джолин не смогла сделать линию в «T», потому что она под большущим кайфом.

Тесты на наркотики, которые мы купили – это вполне стандартные наборы для анализа мочи. По сути, надо пописать в чашечку, снять колпачок с теста на наркотики, а затем примерно на десять секунд окунуть маленькую прямоугольную детальку на конце. Результаты появляются примерно спустя пять минут. Тест, который мы купили для этого эксперимента, используется конкретно для выявления ТГК и ничего другого.

Для контекста уточним: Джолин употребляет марихуану, пожалуй, несколько, хотя и не намного, меньше среднего по меркам наркоманов. Она, как правило, курит травку после работы, а также покуривает два-три раза в день в выходные. Периодически она балуется съедобным наркотиком или парами, но она утверждает, что обычно придерживается традиционных способов курения – курит трубку, бульбулятор или косяки. Большинство этих напитков предупреждают «активных» потребителей, что им нужно увеличивать дозу вдвое или прибегать к более концентрированному варианту, так что, если вы курите больше или меньше, чем Джолин, у вас, вероятно, будут другие результаты. И ни один из этих наших результатов не следует считать научным или вообще исчерпывающим.

ТЕСТП ЕРВЫЙ: Rescue Detox Blueberry Ice Instant Cleansing Energy

Сначала мы попросили Джолин попробовать бутылку RescueDetox на 17 унций. По словам Карен, милейшей дамы из клиентской службы AppliedSciences, с которой мы связались по номеру «ЖИВОЙ ПОДДЕРЖКИ», указанному на дне бутылки, Джолин перед чисткой следовало воздерживаться от пищи в течение пяти часов. К счастью, на дворе было воскресенье, так что Джолин только что проснулась, проспав четыре с половиной часа после утра, проведённого за курением, когда она съела целую большую порцию макарон с сыром Popeye’s.

Карен сказала ей выпить Rescue за час до «времени чистки», а затем дважды наполнить бутылку водой и выпить эту воду в течение 30 минут. Затем ей нужно было трижды пописать, после чего она должна была стать чистой на три-пять часов. Неслабая работёнка!

Сам напиток отличался неоновым ярко-жёлтым цветом, который казался несколько радиоактивным. На вкус он, по словам Джолин, напоминал синтетическую чернику, а ещё обладал заметным послевкусием. Она вылакала его за десять минут, а затем дважды наполнила бутылку и глоток за глотком пила через силу странную на вкус воду, пока в её желудке не оказалось аж 1,5 литра жидкости.

Пописав три раза мочой, которая, по словам Джолин, «выглядела так, как будто я выпила чернил из маркеров», она сделала анализ. Мля, реально сработало. Хотя линия и вышла тонкой, это было засчитано. Джолин получила отрицательный результат по ТГК, несмотря на то, что всего за несколько часов до этого выкурила несколько утренних трубочек. Этим поворотом событий были серьёзно потрясены мы обе.

It’s a light line, but it’s there.

Окончательная оценка: 4. Следуя указаниям, можно и пройти тест, но ядовитый цвет вашей мочи может вызвать некоторую тревогу в клинических условиях. Кроме того, воды нужно пить многовато.

ТЕСТ ВТОРОЙ: Detoxify Xxtraclean Herbal Cleanse

Спустя два дня и один положительный тест на наркотики мы вернулись к началу, чтобы испытать бутылку Detoxify Xxtraclean на 20 унций. В интернете мы видели на него противоречивые отзывы, а партнёр Джолин безуспешно пробовал его ранее, так что особых надежд не питала ни она, ни я.

В отличие от RescueDetox, Джолин не получила указания воздерживаться от пищи, но должна была как можно раньше перестать употреблять марихуану. Вместо этого она решила выкурить трубку в процессе распития. Само собой разумеется, что для человека, чья работа реально зависела бы от результата теста на наркотики, это было бы нежелательно.

Этот напиток обладал «тропическим вкусом» и ярким сиропно-розовым цветом. Джолин выпила всю бутылку («на вкус как FiveHourEnergy, смешанный с бутафорской кровью»), а затем наполнила её заново – на этот раз всего однажды – и пила получившуюся жидкость 15 минут после первого распития.

По словам Бена, нудного ведущего серии видео «Back 2 School» от Detoxify на YouTube, в которой зрителей учат оптимальному употреблению её продукции, пописав первых три-четыре раза, человек должен до пяти часов получать отрицательные результаты. Джолин последовала указаниям и пописала («совершенно нормальный жёлтый цвет!») три раза, а затем прошла анализ.

Джолин, хотя и курила во время попытки очистить организм от травки… прошла тест. ТГК обнаружено не было. Линия всё равно была светлая, но она, опять-таки, была.

Окончательная оценка: 4+. Пить нужно не так много, вода и моча не имеют подозрительного цвета, но Джо затем целый день промаялась болью в животе. Может, оно того стоит?

ТЕСТ ТРЕТИЙ: Stinger Detox ‘The Buzz’ Deep System Cleanser

Выпить бутылку Stinger на восемь унций оказалось гораздо легче. Джолин сказала, что на вкус напиток напоминал выдохшуюся густую виноградную газировку. Отзыв не то чтобы блестящий, но он, пожалуй, оказался самым лучшим из испытанных в плане вкуса. Быстро выпив бутылку, Джо наполнила её водой ещё четыре раза и в общей сложности вылакала 40 унций жидкости, затем пописала стандартные три-четыре раза, а потом сделала анализ.

По-видимому, этот малыш должен быть в пять раз мощнее другой продукции StingerDetox, и после последнего анализа мочи в рамках этого эксперимента кажется, что это утверждение вполне обоснованно. Если другие детокс-напитки давали отрицательные результаты со страшным скрипом, Stinger обеспечил первую чёткую двойную красную линию за всю серию. Браво, чёрт побери.

Окончательная оценка: 5. Здесь не только получился самый определённый отрицательный результат, но ещё и был самый лучший вкус, меньше всего пришлось пить, а также не было никаких проблем с кишечником и тошноты.

Опять-таки, это явно не было научным испытанием, и человек с другими привычками по части курения или более крупный, миниатюрный, более или менее активный, чем Джолин, мог бы добиться других результатов. Эти напитки работают, разводя мочу до такой степени, что ТГК становится незаметным, а затем восстанавливают витамины, минералы и цвет, которые также теряются в процессе разведения, чтобы не возникло подозрений. Хотя употребление такого напитка должно быть относительно незаметным, это, вероятно, не идеально безопасный способ пройти тест на наркотики. Но это лучше, чем ничего! Что лучше – тратиться на них или рисковать потерять работу, – решать потребителям.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.