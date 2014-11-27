Как практика эскорт-услуг научила меня продавать себя незнакомцам в сети

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Очаровательный молодой парень развеселит тебя по полной программе.

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Нужен парень на время ужина, для встречи друзей или просто ищешь с кем провести время? Ты уже нашла! Меня зовут Чейз. Люблю встречаться с людьми. Очень привлекательный. Рост 6 дюймов, вес 175 фунтов. Для взрослых компаний, ролевых игр. Доступен 24/7. Номер телефона предоставлю, если мне подойдёт информация о тебе. Никаких игр, только хорошее времяпрепровождение. Только женщины, очень прошу.

Возраст: 27 лет

Место проживания: Лос-Анджелес

​Я встретил Амбер на вечеринке в Лос-Анджелесе и, когда появилась возможность познакомиться ближе, она, не стесняясь, рассказала мне, что она здесь работает как девушка по вызову. Она приехала из Сан-Франциско, у неё здесь работа с клиентом во второй половине дня. Она также мне сказала, что планирует возвращаться ночью. О, нет? Девушка по вызову? У меня было так много вопросов. Я хотел по скорее всё узнать.

Мы с Амбер немного поговорили, но поскольку мы только что познакомились, мне было не очень комфортно расспрашивать об особенностях её работы. Однако, на следующий день, просмотрев свои банковские счета, я задал себе вопрос: А что если самому стать парнем по вызову? Что для этого надо? Мы с Амбер нашли друг друга на Facebook и я задал ей несколько вопросов. Я понял, что меня заинтриговала идея стать привлекательным и прибыльным парнем по вызову.

​”Амбер”

Амбер не просто подберёт мне новую одежду, она создаст мой новый образ и даст мне краткий курс по обзору лучших сайтов для продвижения, а также расскажет мне как создать профессиональное объявление, чтобы привлечь реальных клиентов. Учитывая её опыт, я решил позволил ей лепить меня заново.

(Кстати, я просто хочу удовлетворить своё любопытство. Я не собираюсь нарушать закон, так что если какой-нибудь полицейский читает это, можете даже и не искать здесь ничего противозаконного).

Мой секс-учитель пришла ко мне на следующей неделе и мы сразу же приступили к работе над моим внешним видом. Амбер сказала мне, что мне надо выглядеть неброско, нейтрально, так, чтобы понравиться более широкому кругу потенциальных клиентов. Но на мне всё выглядело, мягко говоря, не очень элегантно (я был похож на “подростка-курьера на велосипеде”), так что надо было подыскать что-нибудь поинтереснее.

Она посоветовала белоснежную рубашку, тонкий клетчатый пиджак, и простые тёмные джинсы. Мы поездили на велосипеде по нескольким магазинам, выбрали коричневые ботинки Chelsea и всё остальное. Я одел весь наряд и с ужасом посмотрел на себя в зеркало. Я выглядел как какой-то ботан из шоу “Самый Умный”. Амбер зашла в комнату и сразу поняла, что я чувствую себя дискомфортно.

«Я знаю, что ты думаешь, что это выглядит ужасно, но на самом деле ты выглядишь отлично. Ты будешь снимать гламурных клиенток из Orange County и домохозяек, которые хотят обмануть своих мужей», сказала она, поправляя воротник. «Они хотят видеть идеального мужчину. Если они скажут, что хотят, чтобы в тебе было немного больше хипстерсого – оденешься по-другому. В этом прикиде ты выглядишь как картинка».

До и после

Её слово – закон. Ещё мы съездили к моему парикмахеру, чтобы сделать мне презентабельную причёску. К счастью, Амбер одобрила мою бледность, так как сейчас бледность в моде, тем более бледностью можно привлечь клиентов консервативных “голубых кровей”. Мне также надо было побриться, но Амбер предложила мне сфотографировать через день после бритья, чтобы борода подросла немного, ведь «все женщины любят лёгкую небритость».

Когда я вернулся в свою квартиру, я сразу же приступил к поиску сайтов, где можно разместить объявление о таком сексуальном парне как я. Я сразу предложил Craigslist, но Амбер остановила меня. «На этом сайте нет хороших клиентов. Мы только зря потратим время и в итоге ничего не сможем заработать».

Те, кто работает в современной сфере эскорт услуг, размещают платные объявления на тематических сайтах. Многие такие сайты начинали как альтернатива Craigslist, но в итоге стали улицей красных фонарей в онлайне. Размещение объявлений на сайтах похоже на игру со стульями и музыкой: главное успеть отхватить своего клиента пока играет музыка. Государственные органы знают о природе этих форумов и могут в любой момент прикрыть “лавочку”, как это случилось в начале этого года с сайтом ​MyRedBook, который ориентирован на клиентов из Сан-Франциско.

Амбер рекомендует для новичков в этом деле ​Cityvibe, ​Humaniplex, и более древний сайт Backpage. Может, это глупо, но мне эти сайты кажутся ужасными. Они просто отвратительные. Сразу видно, что они сделаны кое-как на быструю руку, складывается ощущение, что создатели сайтов не рассчитывают на то, что сайты будут жить долго. И в этом есть определённый смысл. Если вы знаете, что в любой момент может прийти дядя Сэм и разгромить ваш дом, тогда нет смысла в инвестировании времени и денег в дизайн или обустройство дома, ведь, по сути, вам нужны только четыре стены и крыша, чтобы жить.

Поскольку я с самого начала настроился пройти всё до конца, а размещение каждого объявления стоит реальных американских долларов, мы решили разместить одно объявление на Backpage и получить примерный отклик клиента. Я также изменил своё имя в объявлении на «Чейз», теперь моё имя звучало более располагающе. (Прошу прощения у всех ребят по имени Чейз, я уверен, что вы все отличные ребята). Я побрился и надел свой костюм «Жигало». Мы сделали несколько фотографий, на которых я больше был похож на поп-звезду.

«Ты можешь получить несколько бесплатных гламурных снимков, если ты выложишь свои существующие фотографии на Model Mayhem», пояснила Амбер. «Эти фотографии не будут намного лучше или какими-то особенными, и возможно какой-то мутный парень подрочит на них, но зато эти фотографии будут бесплатными».

Нам пришлось немного попотеть, чтобы написать хорошее объявление. Девушки, работающие в сфере эскорт услуг, используют немного вульгарные шаблоны в стиле 1990-х годов, вставляют ненужные подчеркивания, какие-то символы и изменяют шрифты, скорее всего, чтобы обратить внимание читателя. Парни же – более лаконичны, они просто выкладывают основные данные и описание того, что они предлагают: «Спортсмен, делаю эротические массажи», «Нормальный чёрный парень» или ещё проще: «Итальянский ирландец». Я не мог конкурировать с ними с их мышцами, как у греческих богов, так что мы решили сыграть на моём шарме и обаянии.

Амбер прошлась по короткому списку вещей, которые для меня приемлемы и неприемлемы, и и начала составлять анкету. После написания небольшого объявления мы выбрали вариант размещения моей рекламы на боковой панели в течение недели. Я выбрал сервис, который будет ставить моё объявление на начало страницы раз в день в течение недели. Если бы я действительно хотел, чтобы меня сняли, эта функция на сайте – самое важное решение, как сказала Амбер. Её объявления так размещены на четырёх-пяти сайтах и она ежемесячно выкладывает около $700. Она сразу же отметила, что такие вложения быстро окупаются.

Щелчок мыши – и с моей карточки списалось $9.80. Теперь я официально стал парнем по вызову. Оставалось только расслабиться и ждать клиентов.

Парни. Много парней. «Только девушки, пожалуйста» – я же вежливо написал, но всё равно приходили сообщения от кадров, которые проверяли может я всё-таки соглашусь на что-то другое. Например, спрашивали, мог бы я просто согласиться, чтобы отсосали мой член в “темноте”. Простите, парни, не смогу.

Амбер сказала, что это обычное дело, так что я расслабился. Я решил немного подождать возле компа и проследить, что будет с моей почтой. И вот оно: первое письмо от девушки. Писала 31-летняя девушка, которая любит встречаться с молодыми парнями. Ещё она написала, что любит инвестировать в молодых ребят и это её фетиш. Хм, ладно. Если вы хотите вложить все свои деньги в проект «Чейз», тогда вперёд! Мне пока только 27, но я спал с женщинами, которые старше 31 и до сих пор мне за это ничего не платили.

Привет, Чейз!

Не хочу выглядеть глупо, но ты мне очень понравился, и я захотела узнать захочешь ли ты со мной пообщаться. Мне 31 и я люблю встречаться с молодыми парнями, которые ещё только начинают свою жизнь. Я люблю помогать таким парням. Я вкладывала деньги в музыкантов, в спортсменов, всё это было весело и приятно, но они не смогли удовлетворить меня полностью. Мне кажется, что я хочу, чтобы парни использовали меня. Мне это доставляет удовольствие. Мне неудобно об этом тебе говорить, но это так. Я ищу настоящего парня, а не слезливого маминого сыночка. Надеюсь, ты такой. Скажи, что ты об этом думаешь. Пожалуйста, будь со мной честен.

Целую. ​

Увы, это звучало слишком красиво для правды. Я ей ответил, но она промолчала в ответ. Наверное, это было к лучшему. Кто знает, смог бы я удержаться, если бы она ответила.

После этого письма, я немного растерялся. К тому же Амбер надо было возвращаться к работе. Чувствуя, наверное, что я теряю надежду, она сказала мне, что обычно так всё и происходит. Чем больше я буду получать и читать писем, тем больше я буду понимать где настоящие потенциальные клиенты, а кто просто «плевел». Я был очень сконцентрирован и ждал тайных сообщений.

В обществе существует много сокращений и условностей для обозначения «услуг». Например, в архивах MyRedBook есть словарь аббревиатур, начиная от простого BJ (минет, от англ. blow job) до закрученного BBBJTCWS (минет без презерватива с глотанием в конце). Я не был уверен, что я когда-либо буду как горячая малышка ​Нэнси Ботвин, которая любит LK (лёгкие поцелуи, от англ. light kissing) с FOV (палец вне влагалища, от англ. Finger out of vagina).

Амбер поняла, что задел опасную тему, поэтому предупредила меня, чтобы бы я не обсуждал темы «услуг» с потенциальными клиентами. «Копы часто так делают: любят обсуждать такие вещи. Спрашивают: ты бы сделала такое со мной? А я просто отвечаю: «Я очень жду, когда мы уже встретимся, дорогой!» Всегда обсуждай только время, а не действия. На таком можно попасться. Если «клиент» продолжает настаивать на обсуждении того, что я с ним буду делать, я говорю ему: «Слушай, чувак. Мне не нравится, как ты разговариваешь. Пока».

Странные сообщения продолжали появляться в моей почте, а я их игнорировал, чтобы не соблазниться на деньги, которые там предлагались. Я могу продать себя как проститутка, но на самом деле я хочу понять, смог бы я это сделать на самом деле? Я пока неуверен. Но на всякий случай у меня сохранились мои фотографии и моё объявление. В конце концов, моим студенческим кредитам помощь не помешала бы.

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