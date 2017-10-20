Мы спросили «Эксперта по миллениалам», обречено ли наше поколение

Может ли быть секрет счастья в кристаллах? Как, черт возьми, во взрослом возрасте вы заводите нового друга? Остальную часть путеводителя VICE по самоусовершенствованию здесь.



Быть миллениалом очень круто и весело, потому что вы постоянно живете в ожидании того, что кто-то напишет придирчивую авторскую статью, поносящую образ жизни, который ведёте вы и ваши сверстники. Каждое поколение в какой-то момент называли слишком самовлюблённым, наглым и апатичным, но при этом почему-то слишком политически озабоченным, прогрессивным и идеалистическим. Однако миллениалов ругают очень много, возможно, больше, чем их родителей – может быть, потому что делать такие предположения о людях, любящих фотографировать себя на смартфоны, даже легче и приятнее.

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К счастью, теперь существуют эксперты-профессионалы по миллениалам, развеивающие мифы о Поколении, которое все разрушает. Предпринимательница из Нью-Йорка Эмили Метнер (которой двадцать с чем-то лет) – одна из них, и меня интригует то, что она превратила одержимость мира молодыми людьми, делающими селфи, в жизнеспособную бизнес-модель.

Митнер работает с миллениализмом на двух уровнях. Её нанимают бэби-бумеры и представители поколения X, страстно желающие понять привычки молодёжи, что представляется кошмаром: «Я не хочу сказать, что бумеры задают мне дурацкие вопросы, но нередко важнее всего становится заставить их осознать, что мы не просто такие себе витающие в облаках единороги, – объясняет она в своём офисе на Манхэттене. – Мне однозначно приходится защищать миллениалов перед людьми постарше и утверждать, что сосредотачиваться нужно на контексте поколений, а не на их характеристиках. [Ради] содействия здоровому обсуждению и анализу переживаний различных возрастных групп».

Ради молодежи она также руководит компанией «Findspark», которая помогает им понять себя и достичь своих целей, поскольку, как сообщается на ее веб-сайте, «сообщество, социальные сети и небольшая суета – давайте сделаем это!»

Наш разговор протекает, как сеанс психотерапии, потому что из какого я поколения, в конце концов? Подсказка: я пишу вполне сознательные статусы на Facebook, мои карьерные амбиции, как правило, превышают мои компетенции и навыки, я всё ещё разбиваю разные экраны и трачу деньги на съём жилья, ремонтируя их, я крайне эгоцентрична, а моя эстетика вдохновляется неуместной ностальгией по 90-м. (Если вам всё ещё трудно догадаться, его название начинается на «м» и рифмуется с, гм… раздавленным авокадо).

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Как и многие люди моего возраста, я чувствую себя несчастной, подавленной и измученной. Я заполняю внутреннюю пустоту комнатными растениями. Митнер списывает мои тревоги на социальные сети и Интернет в целом. В нью-йоркском FIT Митнер обучает своих учеников способам преодоления информационных перегрузок. «С упором на создание реальных отношений. Потому что затеряться в Интернете и не контактировать с глазу на глаз очень легко».

«В случае миллениалов очень много общения осуществляется массово, в группах, – продолжает она. – Посты выкладываются для подписчиков, в группах Snapchat, отсылаются сообщения в групповых чатах. Не так много хороших, лёгких способов делиться с определёнными людьми так, чтобы это не перегружало. Эту проблему испытывают многие: приходится управлять миллионом групп в мессенджерах, где присутствуют разные группы друзей и родственников, и следить за ними».

Со временем Митнер заметила, что, хотя миллениалы и пользуются социальными сетями очень много, они не всегда этим наслаждаются. «Людям постарше кажется, что молодёжь уже всё поняла, но знать, как пользоваться чем-то с технической точки зрения, уж точно не значит понимать сложности использования или неиспользования определённых платформ, проблемы, связанные с их использованием или неиспользованием. Молодое поколение ведёт себя с этими платформами более чем уверенно, но на самом деле оно точно также переживает из-за его внедрения в свою жизнь, как и все остальные».

Продвижение по карьерной лестнице и поиск работы также становятся сложнее из-за Интернета – это ещё один распространённый страх, который Митнер видит постоянно. «Есть гораздо больше работ, гораздо больше людей, которых надо узнать… На мой взгляд, этот процесс однозначно дополняется новыми элементами стресса, потому что приходится попросту знать больше, чем знал раньше».

Мне невольно думается, что, утверждая, якобы молодёжь портит себе жизнь в Интернете, Митнер говорит немного по-бумерски. Но ей недостаёт пессимизма ваших родителей. Миллениалы, утверждает она, обладают сильными сторонами, которых нет у других поколений – например, сознательностью. «На мой взгляд, мы можем сильно теряться насчёт того, что делать и что говорить, но по большей части люди на самом деле считают, что обретают силу, делясь своим голосом, особенно в Интернете… Мы знаем, что это как никогда легко».

Ещё одним из преимуществ нашего поколения является способность иметь дело с переменами. За свою короткую жизнь мы повидали их очень много, особенно в плане техники, и мы знаем, как заставить это работать на себя. «Мы можем на это жаловаться, но мы можем очень быстро адаптироваться. Надеюсь, что это останется при нас с возрастом».

Немало стареющих боссов заклеймило своих юных сотрудников «избалованными», и Митнер определила, почему. Способность миллениалов очень быстро адаптироваться – огромное преимущество, но оно сопровождается «желанием очень быстро двигаться и ощущением того, что вы движетесь недостаточно быстро», говорит Митнер. «У старших поколений, в то же время, больше терпения; они привыкли ждать всего немного дольше. Нам нужно научиться проявлять терпение в плане продвижения по карьерной лестнице и не волноваться из-за того, что к 24 годам мы ещё не стали вице-президентами».

Будет ли с миллениалами всё в порядке? Митнер считает, что да, хотя ей и платят за разбор наших изъянов. «Я действительно считаю, что нам следует обращать внимание на происходящее вокруг себя и не обманываться лёгкостью и быстротой чего-либо во вред себе. Нам нужно следить за тем, чтобы мы были внимательны и чтобы все делились опытом. Нам также нужно критически оценивать информацию, которую мы сообщаем, и то, как она используется».

Возможно, отрадно будет знать, что даже профессиональная миллениалка в конечном счёте полагает, что различия между поколениями преувеличены. «Я не думаю, что есть такое поколение, в котором не хотели бы себе хорошей карьеры, в котором не желали бы положительных перемен, возможности жить комфортно и тому подобного, – говорит она. – У людей всё те же или похожие трудности и проблемы».

«Хотя кое-что сейчас обстоит иначе: раньше у людей не было таких больших долгов».

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