Мы спросили красивых людей, действительно ли им живётся лучше

Да, красивые люди должны наслаждаться от увиденного в зеркале каждый раз, когда они туда смотрят. Но жизнь для наших привлекательных друзей не столь прекрасна: согласно науке, у красивых людей плохи дела с долгосрочными отношениями, и они более склонны к разводам, а во время собеседований при приёме на работу их красота может быть использована против них – хотя исследования показали, что интеллектуальный уровень многих привлекательных людей выше среднего.

Имейте в виду, что недавнее исследование на тему «Влияние физической привлекательности на веру в справедливость мира» показало, что несмотря на явную несправедливость мира, этот факт не слишком сильно влияет на красивых людей. Участники, которых сочли наиболее привлекательными, охотнее соглашались с утверждением о том, что мир является равноправным и справедливым. Если ты красив, то создается впечатление, что ты скорее всего будешь чувствовать, что всё складывается чудесно.

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Но действительно ли это так? Я сразу же отправилась к первоисточнику и спросила некоторых очень привлекательных людей, является ли их жизнь на самом деле более справедливой.

Джина, 21 год

VICE: Привет, Джина. Итак, ты очень красивая. Считаешь ли ты, что жизнь в целом является справедливой?



Джина: Нет! Жизнь определенно несправедлива, для всех.

Были бы у тебя в жизни такие же возможности, если бы ты не была такой привлекательно?

Сложно сказать, потому что одна из моих обязанностей на работе – «всегда хорошо выглядеть». Конечно, я бы не стала моделью и мне бы не открылась такая возможность, если бы кто-то там не верил в меня и мою привлекательность! Это предоставило мне возможность заработать деньги, и только от меня зависит насколько много я готова работать и конкурировать с миллионами других красивых девушек.

Красивым людям приходится легче?

Забавно, но мой парень всегда говорит: «Я хотел бы быть красивой девушкой», и я полагаю, что это потому что люди могут быть очень добрыми, если захотят. Вот пример, один парень из местной кофейни называет меня своей «женой» и каждую неделю предоставляет мне скидку на кофе и закуски. Но я по-прежнему смотрю на других девочек и думаю, что они идеальны, например: «Если бы у меня был её нос или тело» или что-то ещё. Насколько привлекательными ты бы не считала других, важно помнить, что они не обязательно видят то, что ты, потому что каждый видит красоту по-своему.

Случаются ли с тобой несправедливые вещи только из-за твоей внешности?

В основном случаются разные мелочи, например, когда в обычной жизни меня знакомили с другими девушками, они вели себя холодно, поэтому я думала, что я их раздражаю или вроде того. Однако мой парень объяснил мне, что они либо чувствуют неловкость, либо завидуют. То же самое случалось с моей мамой, когда она была молодой. Её избили, в частности, только из-за того, что она была красавицей.

Жизнь может быть «несправедливой», если ты красив, и человек не знает как распорядиться своей красотой. Всем просто нужно лучше относиться друг к другу!

Буши, 22 года

Жизнь. Справедлива ли она?

Итан: Нет, я так не думаю.

Почему нет?

Не всегда всё идет так, как должно. Некоторые люди слишком сосредоточены на том, что им могут предложить другие, а не на том, что могут предложить они.

Столкнулся ли ты с какой-то несправедливостью из-за своей внешности?

Думаю, некоторые люди судят обо мне даже не узнав толком. Они уверены, что тебе всё преподносят на блюдце. Люди видят симпатичное лицо и считают, что там нет интеллекта или комплексов.

Что нужно сделать, чтобы каждый человек почувствовал такую же справедливость?

Мы должны [сначала] узнать человека, какой он внутри, а затем посмотреть, каков он снаружи, и пора начать узнавать людей, которые скрываются за лицами.

Мэдди, 21 год

VICE: Ты красивая. Считаешь ли ты, что жизнь справедлива?

Мэдди: Думаю, что в этом мире много несправедливости. Трудно сейчас оглянуться вокруг и сказать, что жизнь совершенно справедлива. Однако я считаю, что восприятие и реакция на «справедливость жизни» влияет на нас как личностей. Что касается моей собственной жизни и прожитого опыта, я бы сказала, что моя жизнь была в основном справедлива; я осознаю и признаю наличие своих привилегий.

Сталкивалась ли ты когда-нибудь с какой-либо несправедливостью из-за своей внешности?

Да. Я женщина смешанной расы: мои густые, вьющиеся африканские волосы и нос, которые я унаследовала от моего темнокожего отца, не соответствуют обычным западным стандартам красоты. Таким образом, существует предвзятое отношение и множество стереотипов из-за внешности. Но я также не понаслышке знаю, как привлекательных чернокожих женщин и женщин смешанной расы могут боготворить.

Существуют какие-либо возможности в жизни, которые, по-твоему мнению, предлагают более привлекательным людям?

Да, но это не основные жизненные возможности. Возможно, я слишком оптимистична или наивна, чтобы так думать. Порой мне кажется, что люди могут быть более дружелюбны, гостеприимны или доверчивыми к кому-то симпатичному… Я думаю, что это предвзятое отношение сидит у нас в подсознании, хотим ли мы это признать или нет.

@nanasbaah

Эта статься первоначально появилась на VICE UK.