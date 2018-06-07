Мы спросили создателя органа из Furby: почему?

Спустя двадцать лет после того, как Tiger Electronics представило Furby перепуганным детям всей страны, один дикий изобретатель составил из немёртвых трупов жутковатых робопитомцев безумный музыкальный инструмент. Создатель органа из Furby, британец Сэм Бэттл, он же – Look Mum No Computer, исключительно доволен собой.

Бэттл, который также составил орган из огнемётов, велик-синтезатор и генератор колебаний из тетрисов, представил устрашающий музыкальный инструмент во взрывном видео на YouTube. Сама концепция крутилась в голове у рукастых ютьюберов и музыкантов уже лет семь, но у него лишь недавно появились навыки, необходимые для того, что он называет «хирургической процедурой модификации мозга путём синтетического сплава формантов Furby». Он составил основу из 44 Furby, спасённых из благотворительных магазинов или пожертвованных ему для этого дела, чтобы создать коллективный разум Furby, который «чем-то похож на «Матрицу», но без плохих солнечных очков».

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Далее, на видео, он будит свою армию машин, которые ворчат себе под носики типичным для Furby отвратительным тоном, а затем, как только Бэттл касается кнопки, одновременно начинают глючить, издавая в унисон жуткий в своей звонкости звук. Фортепианные клавиши, к которым припаян каждый Furby, могут добывать из клювика каждого существа гласную-форманту, превращая беспорядочный хор болтунишек в строгий покорный хор.

Мы обратились к Бэттлу с одним вопросом: Господи, ну почему? Оказывается, ответ прост. «Мне очень часто задают этот вопрос в связи с машинами, которые я создаю, и вообще, – говорит Бэттл. – На ум приходит только одно: «А почему бы и нет?» Далее он объясняет, что ему в детстве не разрешали завести Furby, «так что, возможно, я так на это отреагировал!» Он возился с брошенными Furbyс тех пор, как увидел похожую на музыкальную шкатулку « Furby-шарманку» от The Nervous Squirrel, и с тех же пор медленно их собирал. Задействовать их он пообещал себе на новый 2018 год, и спустя полтора месяца ему это удалось.

После такой подготовки, играя на органе из Furby, он, по собственному утверждению, «неудержимо смеётся от радости». Посмотреть на отряд тусклоглазых птичьих голов с ногами и ощутить экстаз может лишь особенный человек, но Бэттл уникален. «То есть мне кажется, что я делаю Furbyодолжение, – поясняет он. – Они могли бы пылиться на чердаке, застрять в бесконечном рикролле или же быть замучены насмерть гидравлическим прессом. Вместо этого, по словам Бэттла: «Им достаётся бессмысленно-счастливая жизнь, а мне достаются их души».

Если же на вас не действуют чары органа, не волнуйтесь. «ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ…… – говорит Бэттл. – Оказывается, я построил его так, что он совсем чуточку великоват, чтобы, собственно, вытащить его за дверь моей комнаты, в любом положении. Когда до меня дошло, я чуть не пробил себе лицо фэйспалмом». Хотя LookMumNoComputerдовольно регулярно ездит в туры, этот монстр Франкенштейна из музыкальных орущих Furbyв ближайшем будущем не выйдет из комнаты, в которой они возродились.

Другие работы Сэма Бэттла смотрите на его сайте.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.