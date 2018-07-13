Мы спросили заключенных о самых дорогих вещах, которые они покупают в тюрьме

Время от времени вы видите сообщения о том, что заключенные загружают фотоприколы в Facebook. Чаще всего в отчетах упоминается мобильный телефон, являющийся самым маленьким в мире, по утверждениям производителя. Zanco Fly размером 7,1 см на 2,1 см, и – поскольку он почти полностью изготовлен из пластика – его часто тяжело обнаружить сканерами, поэтому эту модель можно тайно пронести в тюрьмы по всей Великобритании. «Жопотелефон», как любя называют его заключенные, по ту сторону стоит 25 фунтов, но заключенным его продают за 500 фунтов.



Я преподаю в тюрьме, и уже давно знаю, что заключенные платят в основном завышенные цены на товары, но такая наценка меня удивила. Я решил спросить своих учеников, переплачивали ли они когда-нибудь за «импорт» – и если да, стоило ли это того.

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Ломбард

Адаму 27 лет, и ему было предъявлено обвинение в торговле наркотиков. Если его признают виновным, это будет его второй приговор, связанный с наркопреступлениями, а в целом это его четвертое обвинение. Будучи хладнокровным человеком, Адам сообщил мне, что спокойно относится к перспективе быть признанным виновным, однако вполне уверен, что у него достаточно весомых улик, чтобы избежать обвинительного приговора.

Я спросил Адама, не переплачивал ли он когда-либо за тюремный импорт. «Да, конечно», – сказал он. «Во время моего последнего приговора меня отправили в тюрьму, где я никого не знал. Прежде всего, мне нужен был телефон, чтобы уладить некоторые дела за решёткой. И мне попался один телефон: экран разбит вдребезги, понадобилось полчаса, чтобы отправить моей мисисс сообщение на WhatsApp с адресом моей тюрьмы. Он работает, однако 250 фунтов за это, когда на свободе тебе платят в ломбарде за это посмешище».

Я спросил Адама, платят ли огромные наценки чаще всего заключённые, которые в тюрьме сами по себе. «Да, как я уже сказал, меня подставили, потому что в этой новой тюрьме я никого не знал никого. Продавцы всегда нацелены на новых заключенных – в первую же неделю они сядут на уши, рассказывая им какой товар могут достать, и о возможностях оплаты в рассрочку, и всё в таком роде. Однако, они никогда не говорят о диких процентах, пока не передадут телефон или лекарства. А потом уже слишком поздно. Я не говорю, что никогда не продавал табак за двойную цену, но я никогда не издевался над людьми».

Ящик Carling в шкафу

Кристоферу 29 лет, и его пятилетний срок за грабёж вскоре истекает. Его вернули из тюрьмы открытого типа за то, что был уличен в хранении ящика Carling в своем шкафу, и он довольно открыто говорит о своей готовности воспользоваться шансом и обмануть систему, как только появляется возможность. «Мой план, – отметил он, – заключался в том, чтобы оставить несколько банок себе, а остальные продать за пятёрку за штуку. Каждый, кто находится в [тюрьме открытого типа] категории С, зарабатывает достаточно денег, чтобы позволить себе это, и кто бы отказался от банки пива в конце долгого рабочего дня? “

Кристофер объяснил более подробно: «В начале срока я никого не знал. В течение первых нескольких месяцев я был в замешательстве, каждый другой человек здесь был на таблетках, но я знал, что это черная дыра, в которую мне не нужно опускаться. В конце концов я достал себе один косяк за 80 гребаных фунтов. Я никак не мог расплатиться за травку, поэтому в конце концов просто спросил одного старого хрыча, не хочет ли он кого-то побить. Долг был выплачен, но это неблагодарное занятие».

‘А что страшного если вы переплатите?’

36-летний Роберт признал себя виновным в нападении на своего шурина, и ожидает приговор на срок где-то от 18 месяцев до двух лет. Вероятно, он отбудет примерно половину этого, если будет держаться подальше от проблем и завершит предложенный курс, направленный на управление агрессивным поведением. Роберт впервые находится под стражей, однако его прошлое – он ходил в школу-интернат с 12 лет – похоже, подготовило его к периодам вынужденного отсутствия близких. Он также, похоже, сформировал своё отношение к незаконным товарам и их рыночной стоимости.

«Стоимость предмета – это то, за что человек готов заплатить. Однажды в школе я заплатил своему другу 15 фунтов за кусочек пиццы Домино, так почему это должно вас удивлять, что люди здесь платят в шесть раз больше за пару кроссовок Reebok Classics?» – сказал он. Я спросил его, покупал ли он что-нибудь в тюрьме. «Ну, нет, это не для меня, но я уладил вопрос с кредитом за мобильный телефон своего сокамерника, чтобы он смог позвонить своей маме. Бедолага был новичком, и не слишком хорошо справлялся, поэтому я помог ему. Сорок фунтов за 15 минут это смешно, но я скоро выхожу, и ничего страшного не вижу если вы немного переплатите за ценную для вас вещь».

Штуку за пару кроссовок Nike Huaraches

Бобу 44 года, и он отбывает четырехмесячное наказание за домашнее насилие и за нарушения условий своей лицензии. Он слоняется по тюрьмам с подросткового возраста и уже потерял счёт общего количества наказаний, которые он отбывал. Я спросил его, существовала ли всегда сверхинфляция цен в тюрьме, согласно которой мобильник за 25 фунтов стоит 500 фунтов.

«Ты всегда будешь платить в два раза больше за табак, но раньше всё было по-другому. Теперь становится всё хуже, потому что у надзирателей нет времени устраивать обыск в камерах и следить за всем, что попадает туда», – сказал он. «Большинство из них пребывает в постоянном стрессе, поэтому если они и видят какие-то обмены между заключенными, они просто закрывают на это глаза. Слушай, это уже не шутки. Один молодой парниша строил из себя эдакого чувака из „Лица со шрамом” – он заплатил штуку за пару кроссовок Nike Huaraches. Через три дня он попался в руки четырем парням, и обувь исчезла. Гребаная штука за исчезнувшие кроссовки и выбитый глаз. Этот тупой козел носил мои старые вьетнамки две недели – и нет, я не требовал с него плату».

Эта статья первоначально появилась на VICE UK.