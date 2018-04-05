Мы спросили женщин, насколько для них важен рост мужчин

В Tinder можно очень часто встретить ребят, указывающих свой рост. Предполагаемая причина этому заключается в том, что для женщин, которых привлекают мужчины, на самом деле важна эта физическая черта. Я даже когда-то видела, как парень указал свой рост в своем профиле – 180 см, одновременно жалуясь на то, что женщин так это волнует. Такая заявка точно «пролистывается влево», однако, судя по всему, это соответствует утверждению, что женщины обычно хотят только мужчин, которые их выше.



Итак, я решила спросить женщин-любительниц парней, волнует ли их этот вопрос. Кстати мой рост 164,5 см, и как правило, я не буду серьёзно встречаться с парнями, которые ниже меня ростом (хотя я встречалась с одним такого же роста, как и я).

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Вот что думают другие женщины о росте мужчин:

Отношения – это вклад. В большинстве случаев с женщинами обходятся несправедливо. Мужчины используют нас, чтобы доказать свою ценность в социальном отношении. Будет только справедливо, если мы будем поступать с ними также, потому что общество смотрит на женщину с непривлекательными мужчинами маленького роста как на глупых золотоискательниц. Почему я должна принять социальный удар за мужчин низкого роста, когда они редко принимают эти удары, будучи с некрасивой женщиной? На сайтах знакомств они оценивают наш внешний вид и фигуры по фото и решают, «достойны» ли мы их внимания. Ну, а какой у тебя рост? Ты достоин моего внимания? Почему мужчины — единственные, кто принимает решения на основе самолюбия? У меня тоже есть эго.

Если вы долго знакомы с мужчиной низкого роста, но вам он нравится как человек, тогда не существует преград для того, чтобы встречаться. Проблема возникает, когда мы не можем принять решение, чтобы защитить свое собственное эго; когда нам говорят, что эго незнакомого человека ценнее, чем ваше. В такой примитивной форме, как в Tinder, женщин судят исключительно по их внешности. Если у вас возникают трудности с указанием своего роста, то я могу принять социально осознанное решение, и у меня возникнет проблема с вами, рассматривающими моё лицо. – Селия, 26 лет

Мой рост 179 см, поэтому я довольно высокая, к тому же я люблю носить каблуки. Мой парень только на несколько сантиметров выше меня, но он любит, когда я одеваю такие каблуки, в которых не выгляжу выше него. Но я не обращаю на это внимание и всё равно делаю по-своему. У меня было несколько мужчин, которые мне нравились, до того, пока они не говорили, что им не по душе то, что я выше их роста — думаю, что по какой-то причине это их испугало. — Сэм, 26 лет

Неважно, когда вы вместе в постели, но существенные различия в росте усложняют некоторые действия, такие как танцы или фотографирование. Это то, что нельзя исправить какой-либо изобретательностью. Кроме того, может быть очень мило, когда люди влюблены, хотя и разного роста. Если это похоже на интрижку, и я выбираю по внешним соображениям, то тогда для меня предпочтительнее, чтобы парень был выше меня. Если вы ищете серьёзные отношения, параметры не так важны, но для свидания на одну ночь вы можете только переспать с кем-то, кто соответсвует вашей идее о привлекательности, неважно высокий или ниже ростом. — Ханна, 28 лет

Мой рост 176 см, и мой новый парень намного выше моего бывшего. Мой бывший был приблизительно моего роста. Я довольно высокая девушка. Честно говоря, я никогда не думала об этом. Иногда я вижу свое отражение и это как: Боже мой,[мой парень] намного выше меня! Но потом я думаю: Почему меня это волнует? Счастливее ли я по сравнению с моим бывшим? У меня просто нет времени или места в сердце, чтобы обращать внимание на такие вещи. Мне просто нравится обнимать его, и меня устраивает его рост [моего бойфренда]. У меня сложились более приятные отношения, чем с бывшим, поэтому, возвращаясь к месту в сердце,… мне всё равно. Мой парень вообще очень классный. — Меган, 24 года

Я достаточно высокая — 173 см, и хотела бы, чтобы мой парень был выше меня. Также хочу, чтобы он был выше меня, когда я буду на каблуках. Рост моего последнего парня был 186 см, и я была в восторге от этого, но двое парней перед ним имели рост 179 см. Это предпочтение, а не требование. Но я готова нарушить это предпочтение в отношении Зака Эфрона или Скота Дисика. Как правило, мне нравится определенный типаж. Но я не буду отвергать кого-то, исходя из одного критерия роста. Тем не менее, это может быть одним из факторов среди других причин, которые мне не нравятся. — Эрика, 24 года

Я не считаю, что рост лично для меня важен, как бы, ну совсем. Но у некоторых парней возникают комплексы, если они ниже вас. Я обнаружила, что они могут стесняться, например, когда мы танцуем или хотим поцеловаться. Они извиняются или спрашивают, могу ли я не носить обувь на высоком каблуке. Лично я всего лишь ростом 161,5 см, поэтому для меня довольно редкость найти кого-нибудь ниже. Я недолго встречалась с парнем, который был мне по плечи. Я обнаружила, что он или другие такие, похоже, больше всего переживали из-за своего роста. В настоящее время у меня парень, который намного выше меня, и позирование для фотографий становится сложным, но кроме этого, ничего такого нет. Другой парень, который мне нравился, был почти моего роста. В некотором роде это было удобно, но это не является прерогативой в привлечении женщин. Я считаю, что всегда удобно иметь высокого парня, который бы помогал мне с домашними хлопотами, но для этого у меня есть друзья. В парне нужно искать гораздо более важные качества. — Лэйни, 31 год

Мой рост 173 см. Я встречалась с парнями ниже меня и выше моего роста. Я должна сказать, что было намного лучше, когда они были моего роста. Высокий парень — это хорошо и удобно для того, чтобы достать с полки всякий хлам и прочее. Люди не должны быть одинаковы. — Кейлин, 26 лет

Эта статья первоначально появилась на VICE Canada.

