Мы выбрали самые патриотичные фильмы на Четвёртое июля

Помимо пикников, холодного пивка с пацанами и фейерверков, Четвёртое июля – это ещё и (загляните в Википедию, чтобы удостовериться) очень патриотичный праздник. Если в ваши планы на длинные выходные не входит практически ничего, кроме размещения своей «мадам Сижу» перед телевизором и расслабона с несколькими фильмами, вот несколько подобранных редакцией вариантов, которые настроят вас на праздничный дух. Благослови, Господи, Америку, в самом деле. – Ларри Фицморис, старший редактор цифровой версии по культуре

Серия «Форсаж»

Можно легко утверждать, что вся франшиза «Форсаж» патриотична и прекрасно демонстрирует американскую мечту; по сути, она рассказывает о компании друзей из низших слоёв общества, которые прорываются наверх. Но нет ничего более американского, чем пристрастие франшизы к старым добрым барбекю, которые нередко затевают в конце каждого фильма. После всех погонь, похищений, подлянок и периодических трагедий компания главных героев собирается, чтобы расслабиться с жаренным на гриле мясом и непременными бутылочками пива Corona. Именно на этих барбекю они встречаются с новыми членами банды, пьют за покойных друзей или даже объявляют перемирие с человеком, который был им врагом в каком-то из предыдущих фильмов. Во франшизе, чествующей помешательство Америки на блестящих машинах и дорогих вещах, сцены с барбекю всегда возвращают нас к реальности. – Пайлот Вируэт, младший редактор по культуре

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«Шпионский мост»

Любой фильм, срежиссированный Стивеном Спилбергом, с Томом Хэнксом в главной роли непременно должен быть битком набит тем самым условно либеральным, посконным американизмом в духе Среднего Запада, который Голливуд распространил по всему миру. Главное во второй половине «Шпионского моста» (откровенно говоря, слишком затянутого) – изобретательность и практичные уловки пред лицом изнурительных обстоятельств и кое-каких злых коммунистов, с которыми Хэнкс ведёт переговоры – по большей части нечто типично американское.



Однако начало фильма, когда Джеймс Б. Донован в исполнении Хэнкса защищает русского шпиона в суде несмотря на то, что его терроризируют свои же, американцы, и даже доводит дело до Верховного суда – это более пристальный взгляд на трудности жизни действительно по заветам Конституции. Быть патриотом значит защищать права обвиняемых и угнетаемых, даже когда против вас копы, ваши соседи, и правительство США. Это воплощает Донован, реальная личность, которая впоследствии договорилась об освобождении 1000 с лишним заключённых на Кубе. Кроме того, речь Хэнкса о Конституции, адресованная не вполне честному агенту ФБР, – чудесный момент, а меня во время неё охватила такая страсть к Америке, что даже стало неловко. – Гарри Чидл, редактор по политике

«Апокалипсис сегодня»

Я всегда помнил «Апокалипсис сегодня» по самым ярким моментам: полная лодка солдат, танцующих под «(I Can’t Get No) Satisfaction», между тем как один едет на лыжах сзади; парочка военных штурмует на сёрфе волну, которая опрокидывается в две стороны; три плейбоевских зайки спускаются на вертолёте на представление Объединённых организаций обслуживания. Но повторный просмотр этого фильма напомнил мне, что эти моменты мрачны, как шкаф в аду. Парниша, который катается на лыжах, сбивает в воду двух ни в чём не повинных рыбаков. Сёрферы ныряют лишь для того, чтобы избежать бушующей позади них битвы. Барышни из календаря вынуждены бежать от толпы изголодавшихся по любви бойцов. В двойственности этих сцен, в этом балансе общеамериканского веселья и абсолютного ужаса, вся суть нашей страны. На фоне всего благоденствия разворачивается нечто ужасно неправильное.

Особенного приступа патриотизма от просмотра фильма о войне во Вьетнаме не случится, но он идеально подходит для Четвёртого июля. «Апокалипсис сегодня» заставляет сделать шаг назад, подумать о стране, которую вы чествуете, и ужаснуться тому, что вы, собственно, здесь живёте. Тем более резонно выдуть столько пива, чтобы вылетел из головы национальный гимн. – Дрю Шварц, младший штатный корреспондент

«Ограбление казино»

Джеки, персонаж Брэда Питта в «Ограблении казино», был тем героем, в котором нуждалась Америка в 2012 году. В фильме Эндрю Доминика мафия являлась неуклюжей метафорой США во время финансового кризиса. Игровую сеть (читай: Уолл-стрит) только что обчистили какие-то идиоты, и уголовный мир был повергнут в хаос. Джеки стал тем стражем порядка и киллером, который расхаживал повсюду, не столько восстанавливая справедливость, сколько возвращая ту единственную разновидность здравого смысла, которая могла поспособствовать возвращению к статусу-кво – пусть даже и нечестной, продажной. Он был единственным преступником с чётким представлением о том, кому следует умереть, и возможностью убить этих людей.



Естественно, злонамеренные силы жадности и глупости попытались его остановить, но (спойлер) Джеки разобрался с этим делом, упрямо преследуя людей и безрадостно их убивая. Затем под конец они попытались развести его на деньги, которые он прекрасно заслужил за свою работу, потому что, если делаешь что-то правильно, благодарности ждать не приходится. В последние пять минут «Ограбления казино» может показаться, что Джеки просто обстёбывает всю идею Америки (что, вероятно, объясняет, почему фильм получил одну из самых низких оценок фокус-группы в истории), но послушайте его. Знайте в глубине души, что он прав. Лишь тогда вы можете любить Америку, не какую-то картину Нормана Рокуэлла или рекламу времён из предвыборной агитации Рональда Рейгана, а реальную Америку, как она есть. – Майк Перл, штатный корреспондент

«День независимости»

Что, вы думали, что доберётесь до конца этого списка без упоминания этого фильма? «День независимости» настолько хорош, что я неоднократно посмотрел его в канун Нового года, а также Четвёртого июля. Это боевик о празднике, который кажется праздником, несмотря на то, что главное в нём – то, что мир могут взорвать пришельцы, похожие на тех кальмаров, которых ест парень в «Олдбое». В нём есть один из величайших монологов в истории кинематографа, а также Джефф Голдблюм, который, вполне возможно, является одним из наиболее сексуально привлекательных няшек-стесняшек всех времён и народов. А если вы его ещё не видели, добро пожаловать на Землю. – Л.Ф.

