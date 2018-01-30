На что похожа жизнь молодых женщин, которые находились под контролем ИГИЛ

После девятимесячной битвы, в начале прошлого года ИГИЛ окончательно изгнали из Мосула, однако он оставил за собой опустошение и разрушение: дома лежат в руинах, а на жителях оставлены войной физические и психологические раны.



Подростки выросли, познавая лишь жизнь в условиях конфликта. Родившись во время войны в Ираке, они увидели, что их страна до того, как пострадала от жестокости ИГИЛ, была оккупирована возглавляемой США коалицией, а Мосул в течение трёх лет находился под контролем группы сторонников джихада. Многие пострадали от невообразимых травм и невзгод, но несмотря на это они полны решимости поднять свою страну из обломков.

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Оксфам (где, говоря на чистоту, я работаю) предупреждает о долгосрочных последствиях для поколения иракцев, достигших совершеннолетия на войне. В докладе международного агентства «Мы забыли, что такое счастье» говорится о пережитых травмах во время оккупации ИГИЛ.

Годы обучения были потеряны, женщины стали заключенными в своих домах и могли ходить только в сопровождении мужчин. Затем начались боевые действия. Мама и сестра пятнадцатилетней Малаки были убиты, когда её дом подвергся бомбардировке, сестра десятилетней Салихи была убита в результате авиаудара. У семнадцатилетней Захры были сломаны ноги, так как сверху на неё упали обломки. Примечательно, что теперь эти молодые девушки являются лидерами движения за более светлое будущее своей страны.

Захра хочет стать учителем, Салих – портной, а Малак хочет вернуться в школу. Здесь те истории, которые они рассказали для VICE.

Имена были изменены для обеспечения их безопасности.

Захра, 17 лет

Zahra photographed in her home in Qayarreh sub district, which was retaken from ISIS in late 2016. Photo: Tommy Trenchard / Oxfam

Я тут выросла и знала здесь всех. Я была счастлива, пока моего дядю не похитили. Когда пришел ИГИЛ, мы хотели сбежать, но они казнили каждого, кто пытался уйти, поэтому мы решили остаться.



Я не чувствовала себя в безопасности, поэтому осталась дома. ИГИЛ искал любой предлог, чтобы убить людей. Я была так напугана. Когда я выходила на улицу, мне приходилось прикрывать лицо и руки; меня должен был сопровождать мужчина. Это не свобода.

За три дня до того, как наша деревня была освобождена, мы ушли. Дом позади нашего разбомбили, а затем и половина нашего дома была подвергнута бомбардировкам, из-за чего у меня были сломаны ноги. Мне, моей маме, брату и сестре удалось сбежать. Мой отец остался, поскольку он испугался, что они отберут наш дом. Мы отправились в Киркук, город в Ираке, чтобы получить помощь в лечении моих сломанных ног.

Теперь, когда ИГИЛ ушёл, я чувствую себя в безопасности. Сейчас я вернулась в школу. Я хотела бы выучиться, а потом после окончания пойти на работу. Я очень рада вернуться в нашу деревню и, что вся семья снова вместе. Я хочу получить образование и стать учителем. Хочу остаться здесь, потому что здесь моё место. Не хочу никуда уезжать. Хочу, чтобы все учились, получали образование и заново отстроить Ирак.

Салих, 20 лет

Photo: Tommy Trenchard / Oxfam

Когда пришёл ИГИЛ, нас заставили прикрываться и не выходить на улицу в одиночку. Мы пытались сбежать, но ИГИЛ никуда не отпускал нас.



Самое сложное в жизни под контролем ИГИЛ, было то, что они не позволяли нам выходить в одиночку. Они сделали объявление из мечети о том, что если девушка выйдет одна или не прикроется, они заберут брата и убьют его.

Мы хотели уйти, но это было так страшно, потому что, если бы ИГИЛ заметил, что семьи пытаются сбежать, они казнил бы. Когда дома начались боевые действия, во время авиаударов моя десятилетняя сестра была убита, а отец был ранен.

[Моя семья спаслась, и когда боевые действия прекратились], мать и отец спросили нас, хотим ли мы вернуться, и мы ответили «да». Они спросили нас: «Даже если ваш дом разрушен, вы хотите вернуться домой?». И мы сказали «да».

Теперь я счастлива, потому что ИГИЛ ушёл, однако недовольна тем, что я не в своем доме, а моя сестра умерла. Я постоянно думаю об этом. Хочу, чтобы мы заново построили наш дом в том же месте. Хочу остаться в деревне: вся моя семья и родственники здесь, хотя боюсь, что ИГИЛ снова вернётся.

Хочу проснуться однажды и увидеть наш дом и швейную машину, чтобы я могла шить одежду.

Малак, 15 лет

Photo: Tommy Trenchard / Oxfam

Многие люди сбежали во время боевых действий, но мы остались с армией. Затем минометная бомба ИГИЛ попала в мой дом, моя мать и сестра умерли, а мой отец получил ранение.



Волосы и кожа моей мамы были повсюду. Мы всё убрали, но когда вернулись сюда, я вспомнила, что случилось, и подумала о семье. Мне грустно, потому что очень скучаю по ним.

Мы пошли в лагерь, и мне пришлось позаботиться о младшем брате, который всё ещё был на грудном вскармливании. Я не хотела оставаться в лагере; хотела быть в нашей деревне. Погода была жаркой и невозможно было находиться в палатке. Мне было так трудно. Мне пришлось готовить и печь хлеб, и никто не помогал мне – мой отец был инвалидом и раненым.

Мы вернулись этим летом, но наш дом был разрушен; тепреь мы живём в доме деда. Я чувствую себя свободной: могу идти куда угодно и гулять где угодно, потому что безопасно. Я не могу назвать себя счастливым человеком, хотя всё в порядке, однако я потеряла мать и сестру.

Сначала я хочу закончить свое обучение, а затем выйти замуж. Хотела бы также поехать в Мосул; люблю его, потому что это большой город и там всё есть.

Хотела бы проснуться, и чтобы все мои мечты сбылись, что у нас новый дом, лучшие условия, много денег и новая жизнь, где все в безопасности.

Эта статья первоначально появилась на VICE UK.