Спиннеры – это дешевые пластиковые безделушки для детей, пораженных чудесами шарикоподшипников. Игрушки ослепляли подростков и снимались в первых мемах на фильм “Начало” в течение нескольких месяцев, а это значит, что мы, вероятно, приближаемся к концу их стремительной популярности при появлении новых трендов таких, как Crazy Bones или что-то в этом духе.

Но, согласно недавнему выпуску новостей на российском телевидении, у глупых спиннеров есть тайная миссия – она гораздо более гнусная, чем их безумная наценка – превратить людей в зомби с промытыми мозгами.

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Шокирующий новостной репортаж российского государственного телеканала «Россия 24» поднял идею на прошлой неделе, сказав, что спиннеры использовались оппозицией Путина, чтобы заманить убогую молодёжь общаниями о спиннерах, сообщает New York Times.

«Почему он стал настолько популярен в России сейчас – это загадка», – сказал репортер «России», не ведающий медитативного ликования от спиннера. «Кто так активно продвигает это в массы?» По-видимому, подлые вертушки – это «форма гипноза», пропагандируемая на митингах оппозиции как способ «зомбирования» людей.

Руслан Осташко, главный редактор новостной организации PolitRussia, поддерживающей Кремль, также запрыгнул на борт корабля заговора по вертушкам. «Таким образом, наша оппозиция заманивает молодежь», – поделился Осташко своим мнением в другом репортаже «России». «Те, кто разбирается в политических технологиях, очень ясно понимают, что эта простая вещь контролирует массы».

Теперь, в ответ на новостной репортаж, российское агентство по защите прав потребителей начинает расследование завораживающих игрушек, чтобы «изучить влияние спиннеров на детей, включая возможное негативное воздействие».

Несомненно, спиннеры, вероятно, не являются секретными стробоскопическими устройствами, излучающими сообщения малышам о борьбе с Пути-Путом, но Кремлю, возможно, стоит больше беспокоиться об их использовании в качестве взрывных устройств, так как электрические спиннеры уже начали взрываться в детских ручках.

