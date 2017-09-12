На территории университета полицейский на велосипеде задержал торговца хот-догами и взял его наличные в качестве улики

В субботу появилось видео с полицейским из студгородка Калифорнийского университета в Беркли, на котором видно, как он привлекает к ответственности продавца хот-догов за торговлю без разрешения. Как только студенты направились к тележке с едой после футбольного матча, офицер Шон Аранас обыскал бумажник продавца и достал все наличные прежде чем его изъять.



Согласно местному блогу «Berkeleyside», выпускник Калифорнийского университета в Беркли Мартин Флорес зафиксировал происшедшее в субботу днем и загрузил это в Facebook, где видео – со времени размещения на Twitter и другие социальные сетевые сервисы – просмотрели более 11 миллионов раз. Флорес написал (в теперь частном письме) о том, что он подошел со своими дочерьми к тележке с едой, чтобы купить несколько догов, однако посредине процесса, полицейский сказал продавцу, известному только под именем «Хуан», – чтобы он закрывался.

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Когда Шон Аранас вытащил деньги из кошелька Хуана, Мартин Флорес неоднократно спрашивал его, почему он забирает его деньги.



«Люди могут пить [на] футбольных матчах в университете и находиться там без билетов, но зато у обычного работяги, продающего хот-доги, чтобы заработать на жизнь, забирают деньги и билет?» – спросил Флорес.

«Он работает без разрешения, – ответил Аранас. Он также добавил: «Да, это закон и правопорядок в действии».

Сотрудники полиции Калифорнийского университета в Беркли сообщили местному каналу «FOX» и присоединенному к нему «KTVU», что деньги, которыми завладел Аранас, были конфискованы в качестве доказательств, добавив, что полиция имеет право конфисковать наличные у любого, кто подлежит аресту или вызову в суд. Кроме того, они рассказали каналу «KTVU», что данный инцидент расследуется.

Согласно противоречивому закону о правоприменительной практике, известному как закону о конфискации имущества в связи с гражданскими делами, полиция имеет право производить арест имущества и денежных средств исключительно тех, кого она подозревает в причастности к преступной деятельности. Часто, даже если подозреваемые преступники оказались невиновными в суде, попытка вернуть свои деньги у правительства может оказаться затратным и занимающим много времени ночным кошмаром. Конфискованные денежные средства обычно возвращаются в департамент местной полиции, который производил арест – это сложная система, в которой местные полицейские департаменты, мотивированы получением прибыли, загребают деньги и другое имущество у подозреваемых преступников.



«В принципе, мы имеем много нарушений, когда кто-то сочетает выгодные цели с удобными средствами», – сообщил редакции «VICE» о деятельности еще в 2015 году Иезекииль Эдвардс, директор проекта по реформированию уголовного права Американского союза защиты гражданских свобод. «В конечном итоге вы получаете узаконенный грабеж со стороны правительства».

Хотя Хуану, вероятно, будет сложно вернуть свои деньги, Флорес начал кампанию «GoFundMe» по «предоставлению помощи Хуану по урегулированию его личных, юридических и профессиональных вопросов». Фонд уже собрал более 35 тысяч долл. Как сообщает «LA Times» , Хуан рассказал Флорес о своих планах использовать деньги только для возмещения личных потерь и судебных издержек.

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