На видео коп на пляже в Нью-Джерси бьёт 20-летнюю девушку

По интернету разлетелось видео, на котором коп в Вайлдвуде (Нью-Джерси) бьёт девушку на пляже, пытаясь её арестовать.

С момента съёмки видео двух полицейских из Полицейского управления Вайлдвуда перевели на работу в отделении, а также началось внутреннее расследование, сообщает Philly.com.

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Женщина, ставшая свидетельницей столкновения на пляже, выложила видео около 7 часов вечера в субботу. Инцидент, уточнила она в следующем твите, произошёл около 4 часов вечера в тот же день. «Я спала на пляже, а когда проснулась, увидела это… поверить не могу», – гласил оригинальный твит с видеозаписью.

С тех пор видео только в оригинальном твите просмотрели более 3 миллионов раз.

https://twitter.com/HewittLexy/status/1000511462425681921

Видео начинается уже после того, как полицейские подошли на многолюдном пляже к девушке в белых шортах поверх чёрного купальника. Она, по-видимому, пинает полицейского, находясь на земле. Затем коп, по-видимому, бьёт её два или три раза. Полицейские обездвиживают девушку захватом сзади, а затем прижимают к песку.



На видео слышно женский голос: «Отъебитесь от меня!» Чьи-то голоса за кадром неоднократно говорят: «Прекратите сопротивляться!» В видео слышны крики и плач младенца.

Будучи прижатой к земле одним из копов, девушка кричит: «Вы не имеете права меня бить!» – и: «Вы не имеете права так меня бить и душить!»

«Я ничего плохого не сделала!» – говорит она. Примерно на 49 секунде видео копы, по-видимому, пытаются надеть на девушку наручники. Спустя несколько секунд видео заканчивается.

В ролике можно увидеть нескольких свидетелей инцидента: собирается толпа зевак. Пока девушка и копы борются в песке, на месте происшествия повсюду валяются разбросанные полотенца и предметы одежды.

Девушка на видео, идентифицированная как 20-летняя Эмили Вайнман из Филадельфии, судя по всему, написала пост на Facebook об этом инциденте, на данный момент уже удалённый или убранный под замок, сообщает Newsweek.

Как сообщает NBC Philadelphia, в этом посте Вайнман утверждала, что полицейские подошли к ней и её подруге. Она сказала, что у неё с подругой был при себе неоткрытый алкоголь.

«Поэтому я спросила их, нет ли у них как у полицейских работы получше, чем задерживать несовершеннолетних за распитие алкоголя на пляже, и сказала… что сейчас происходит кое-что гораздо более серьёзное, – гласил пост на Facebook. – Коп сказал: «Я собирался вас отпустить, но теперь я наложу на вас взыскание», – и спросил, как меня зовут».

В посте на Facebook Вайнман писала, что отказалась называть копам своё имя, как сообщает NBC.

В посте также упоминалось что Вайнман дыхнула в алкотестер, который дал отрицательный результат. (Женщина, выложившая видео инцидента в Twitter, также упоминала об этом якобы пройденном анализе на алкотестере, отвечая пользователю, который спросил, что случилось перед тем, как она сняла видео.)

В посте на Facebook рассказывалось о том, как якобы начался инцидент, запечатлённый на видео. «Он сказал мне, что арестует меня, и начал идти ко мне, чтобы надеть на меня наручники. Я осторожно пятилась от него (я была лицом к нему) и громко позвала отца своей дочери (он как раз играл с нашей дочерью в океане)», – по-видимому, написала Вайнман.

«Я споткнулась и упала, а коп прижал меня к земле и засунул мою голову в песок, – гласил пост далее. – В тот момент я вырубилась и начала всячески барахтаться, чтобы встать и стащить его с себя. Именно тогда он захватил мою шею рукой, ударил меня по голове, а потом опять захватил рукой мою шею, но на этот раз он начал меня душить, я задыхалась».

«Как я уже сказала, я не сделала ничего плохого, а на той бумаге могло быть написано что угодно, вся ситуация была сомнительной, и я этому не доверяла… Особенно с учётом того, какими нехорошими сейчас могут быть люди из органов», – гласил пост, судя по всему, написанный Вайнман.

Её обвинили в двух нападениях на полицейского с отягчающими обстоятельствами, нападении с отягчающими обстоятельствами посредством брызганья телесными жидкостями на полицейского, нарушении общественного порядка, сопротивлении при задержании, препятствовании работе правоохранительных органов, а также наличии алкоголя как несовершеннолетнее лицо.

В заявлении на Facebook представитель Городского полицейского управления Вайлдвуда отреагировал на инцидент так: «Начальник полиции Регалбуто заявил, что, хотя он и считает, что данное видео внушает тревогу, он не желает спешить с выводами до получения окончательных результатов расследования».

Эта статья была впервые опубликована на VICE CA.