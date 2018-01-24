Напоминание о том, что Америка невероятно коррумпирована и ситуация только ухудшается 

После ряда странных недель в конце ноября дело о коррупции против сенатора Нью-Джерси Роберта Менендеса было закрыто. Данное событие было под пристальным наблюдением из-за возможного влияния на равновесие властных полномочий в Сенате США, а также из-за возможности прокуроров обвинять политиков в любой форме взяточничества, менее очевидным, чем портфель наличных денег, оставленный на рабочем столе.



Менендес не признал себя виновным во взяточничестве, заговоре и мошенничестве после того, как его обвинили в получении подарков и пожертвований на избирательные кампании со стороны его друга Саломона Мелгенома, офтальмолога из штата Флорида, в обмен на политические одолжения по схеме, которая действовала более семи лет. (Менендес также якобы забыл упомянуть о некоторых подарках в своих налоговых декларациях). По мнению защиты, подарки были естественным проявлением их многолетней дружбы, а лоббирование Менендеса от лица Мелгена обусловлено его реальной заботой избранного чиновника, а его прогандистская деятельность случайно принесла пользу его приятелю.

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Это говорит о двухсторонних махинациях, поглощающих Вашингтон в эпоху Трампа, когда Менендеса представлял Аббе Лоуэлл, который также является одним из старших советников Белого дома и членом юридической команды зятя президента – Джерда Кушнера. Судебное разбирательство также напомнило о том, что во время правления Трампа коррумпированным влиятельным игрокам нечего опасаться законов.

Дело Менендеса, в частности, рассматривалось как анализ более строгого юридического определения взяточничества, учрежденного в 2016 году решением Верховного суда относительно дела Макдоннелла против Соединенных Штатов. Согласно мнению Макдоннелла, публичные должностные лица не нарушают закон, если они отвечают на телефонный звонок, делают вступительные заявления или организовывают мероприятия по поручению спонсора, который дарит подарки – они просто не могут «действовать официально», используя мощь своего положения непосредственно и прямо для того, чтобы что-то реализовать.



Как только бывший спикер парламента штата Нью-Йорк Шелдон Сильвер понял, что в июле прошлого года его обвинения в коррупции были опровергнуты, так как суд сослался на постановление Макдоннелла, в сентябре того же года бывший лидер партии большинства Сената штата Нью-Йорк Дин Скелос, которого обвиняли в коррупции, был освобожден по той же причине. Федеральные прокуроры решили пересмотреть оба дела, однако требования доказывающие коррупцию до сих пор оказались непреодолимыми.

Джефф Крамер, бывший федеральный прокурор штата Иллинойс, предположил, что на дело Менендеса также повлияло это новое, более узкое определение взяточничества.

«Думаю, что решение Макдоннелла и последующие отмены приговоров в Нью-Йорке омрачили выступления прокуроров и предоставляемые напутствия присяжных», – отметил он. «Не хочу говорить, что обвинение оспорено со связанными глазами, но это бескомпромиссный довод того, как это случилось до Макдоннелла».

Крамер добавил: «Потребуется один глупый политик, чтобы предъявить ему или ей обвинение».

Исполнительный директор проекта в сфере эффективного государственного управления «Вращающееся двери» в Центре экономических и политических исследований Джефф Хаузер заявил, что итог рассмотрения дела Менендеса лучше всего понять в рамках более широкого рассмотрения коррупции в Нью-Джерси и Белом доме. Хаузер объяснил низкий рейтинг популярности губернатора Криса Кристи – который недавно был зафиксирован на уровне 14% – скандалом Bridgegate, связанным с закрытием полос движения, назвав его «преступлением, которое он совершил у всех на виду, однако ему никогда не было предъявлено обвинения».

Хаузер продолжил: «У вас есть президент, который возглавляет самую коррумпированную администрацию за всю американскую историю, и у вас есть представители федерального правительства, которые подконтрольны республиканцам, преследующие латиноамериканского демократа». Кристи никогда не предъявили обвинение в связи со скандалом Bridgegate, и он неоднократно громко отрицал причастность, однако в прошлом году двое его помощников были осуждены за участие в данной схеме.

Хаузер не считает, что республиканцы неправомерно выделяют Менендеса, но утверждает, что нежелание присяжных сделать его виновным отражает тенденцию безнаказанности за коррупцию. «В условиях, когда Кристи ни разу не предъявили обвинение, и Трампу тоже, думаю, что людям будет сложновато увидеть этот беспорядок, как дело, за которое можно отправиться в тюрьму», – сказал он.

Почти девять недель назад присяжные выяснили, что Менендес любил пить апельсиновый сок, клюквенный сок и воду «Эвиан» на частных рейсах; им стало известно и о комфорте и роскоши в Каса-де-Кампо, эксклюзивном доминиканском курорте, где Мелген принимал сенатора. (Жена Мелгена, Флор, утверждала, что Менендес не воспользовался большинством из этих удобств). Они узнали, что в двух случаях, пожертвования Мелгена на кампанию соответствовали услугам Менендеса: в 2012 году пожертвования политической партии на сумму $60 тысяч были получены в тот же день, когда Менендес отправил электронное письмо о проблеме безопасности порта, что могло повлиять на деловые интересы Мелгена, а позднее в прошлом году Мелген сделал пожертвование в размере $300 тысяч за неделю до того, как Менендес встретился с тогдашним секретарём по вопросам здравоохранения и социальных служб Кэтлин Сибелиус, чтобы выступить в защиту своего друга в конфликте связанном с «Lucentis».

Менендес и Мелген, которые с тех пор были осуждены за мошенничество с медицинской страховкой (Medicare), не оспаривали, что большинство этих действий имели место. Но доказательства были несущественными, и при высоком пороге определения взяточничества, присяжные не нашли фактов, которые бы выглядели достаточно убедительными для вынесения обвинительного приговора. «Хотел бы, чтобы с самого начала было больше доказательств», – заявил присяжный Эдвард Норрис. «По-моему, от этого преступления никто не пострадал, и это был судебный процесс из-за переписки по электронной почте. Я не видел неопровержимых доказательств».

Норрис утверждал, что присяжные были разделены на десять против двух, причём десять присяжных поддержали оправдательный приговор – что не совсем способствует успеху повторного судебного разбирательства.

«Думаю, что реальная проблема заключалась в том, чтобы установить коррупционные намерения, выходящие за рамки обоснованных сомнений», – сказал Рэндалл Элиасон, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является профессором права в Университете Джорджа Вашингтона. «Это не только проблема Макдоннелла… Это всеобщая проблема взяточничества. В деле о взяточничестве всегда трудно доказать «услуга за услугу», и то, что это произошло в рамках коррупционной сделки».

Судебное разбирательство завершилось процессом с бесславным концом с долей разочарований и грубых ошибок. 26 октября в отдельном судебном заседании адвокат Менендеса Аббе Лоуэлл жаловался, что судья Уильям Стэнс слишком часто перебивал его, отметив: «Иногда я чувствую, что даже не могу закончить предложение, прежде чем вы прервете и говорите: «но продолжайте. Но я не могу продолжать, потому что вы прерываете». И 9 ноября присяжный Эвелин Арройо-Модсби была освобождена от занимаемой должности, чтобы провести давно запланированный отпуск и сразу же рассказала прессе, что происходило за закрытыми дверями комнаты обсуждения, верно предсказав судебное разбирательство и обвинив федералов в «попытке сделать хорошего человека козлом отпущения».

Между тем, в четверг Менендес направил чрезвычайное предупреждение из Нью-Джерси своим оппонентам: «Тем, кто копал мне политическую могилу, чтобы занять мое место, я знаю, кто вы, и я не забуду вас».

Итог устранил один кошмарный сценарий для демократов: если Менендес будет осужден и вынужден будет покинуть свой пост в начале этого года, республиканский губернатор Крис Кристи назначит его замену, чтобы лучше закончить на положительной ноте, чем ссориться с избирателями своего богатого округа в Северном Нью-Джерси. Кристи назначил бы республиканца, переложив баланс Сената в пользу Республиканской партии. Но если федералы решат пересмотреть дело Менендеса, что, вероятно и будет, второе судебное дело совпадет с переизбранием сенатора в 2018 году.

Согласно давней и красочной традиции штата в отношении терпимости к несовершенным лидерам, демократы Нью-Джерси не демонстрируют других попыток найти кандидата, который был менее скомпрометирован коррупционными скандалами – это тяжелый шаг для Нью-Джерси, но, тем не менее, он теоретически возможен.

«Если он решит переизбраться, он получит полную поддержку», – говорится в заявлении нового губернатора Фила Мерфи, демократа, который долго работал в «Голдман Сакс».

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