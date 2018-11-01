Насколько опасно ходить по дому в обуви?

Вы всегда были немного гермофобом. Ваш герметически запечатанный дом – волшебная страна дезинфицирующих средств, антибактериального мыла и воздухоочистителей. Предположим, вы приглашаете к себе парочку друзей на заседание книжного клуба (не волнуйтесь, все остальные тоже не прочли книгу), и одна из них заходит в ваш безупречный дом в почти новых кедах. Она отправляется на кухню посмотреть, как у вас с вином, и вы испускаете леденящий душу вопль: «РАЗУЙСЯ!»

Она ещё даже не успела офигеть от вашей реакции, а вы уже пускаетесь в достойный Мэрил Стрип монолог о том, что её обувь кишит кишечной палочкой, стафилококком, клостридиями, токсинами, микробами, вирусами и всевозможной иной грязью. Ваша подруга неуклюже разувается, демонстрируя разные носки, и пристыженно скрывается в гостиной, где ваши братья и сёстры по чтению поспешно обнажают ноги, чтобы их не отругали.

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Но действительно ли на обуви так много бактерий?

Да. Ваша обувь покрыта бактериями, вирусами, микробами и паразитами. Но это также не имеет значения. Если вы живёте не в стерильной лаборатории, то это касается и всего остального в вашем жилье, и вас самих тоже.

В 2016 году исследование, проведённое учёными из Аризонского университета взбудоражило мир гермофобов сообщением о том, что на среднестатистической обувной подошве находится 421 000 бактерий и что 90 процентов этих бактерий переходят непосредственно на чистый кафельный пол при первом прикосновении. Исследование бактерий на обуви, проведённое в 2017 году Хьюстонским университетом, показало, что на 26 с лишним процентах обуви были обнаружены C. diff, бактерии, вызывающие потециально смертельную супердиарею. Это более чем в три раза превышает количество бактерий, обычно находящееся на кухнях и в санузлах.

Хотя, ознакомившись со статистикой из этих исследований, можно подумать, будто все туфли – предвестники смерти, это всё же не так. Всем следует успокоиться и снова обуться, утверждает Амеш Адалья, старший научный сотрудник Центра медицинской безопасности имени Джона Хопкинса и эксперт по инфекционным заболеваниям.

«На самом деле невозможно, просто сняв обувь, существенно уменьшить микробиологическую нагрузку в доме (да этого и не следовало бы делать), потому что очень часто 99 процентов микроорганизмов на планете совершенно безвредны, – говорит мне Адалья. – Мне кажется, что широкая общественность часто зацикливается на этом желании повсюду соблюдать максимальную стерильность, не осознавая, что полы в домах [и без того] кишат микроорганизмами, [например,] бактериями и вирусами».

Хотя некоторые из этих бактерий в определённых обстоятельствах могли бы быть вредоносными, они перемешаны с куда более многочисленными бактериями, которые приносят нам пользу, укрепляя наш иммунитет и способствуя пищеварению. Исследование 2014 года, представившее себе Землю без бактерий, показало: это был бы мрачный, полный вирусов мир запора и непереработанных биологических отходов. Адалья также отметил, что нелогично полагать, будто разувшись, человек не будет разносить бактерии в помещении при ходьбе.

«Ну, у людей на носках же куча патогенного материала, – говорит Адалья. – Их тоже снимать? А ещё есть бактерии на коже ступней. Что вы будете делать – снимать с себя кожу? Я действительно считаю, что это бессмысленно и указывает на непонимание того, что микроорганизмы хозяйничают на планете. Для чрезмерной стерилизации причин нет».

Смотреть:

Недавнее исследование наиболее населённых микробами и бактериями мест в доме отметило ряд мест, к которым ваша обувь или голые ступни, наверное, даже не приближаются. Проведённое в 2011 году исследование NSF International назвало любимыми местами тусовок бактериальных колоний, в которых в том числе встречается сальмонелла и кишечная палочка, кухонные раковины, разделочные доски, кухонные стойки, губки и стаканы для зубных щёток.

Значит, некоторые бактерии, которые заносят на обуви, на самом деле могут быть хорошими?

Бактерии существуют почти везде, и это хорошо. Исследование, проведённое в 2014 году, предположило, что жизнь на Земле продолжалась бы при отсутствии микробов, но лишь «невообразимо плачевным» образом. Тем не менее, Адалья утверждает: если ваша иммунная система не ослаблена из-за заболевания, вам не нужно начинать обливать свою кухню хлоркой.

«Набрав проб в разных местах чьего-то дома, – говорит Адалья, – вы найдёте все жуткие бактерии, о которых думаете, но это не значит, что вы ими заразитесь». Адалья отмечает, что наша иммунная система, в том числе наша кожа, прекрасно умеет беречь нас от болезней, вызываемых этими патогенами. Впрочем, он всё же признаёт, что люди с иммунной системой, ослабленной, к примеру, СПИДом, недавней пересадкой органа или химиотерапевтическими процедурами, более восприимчивы.

«Вам достаточно хорошей, регулярной гигиены, – говорит он, – а также здравого смысла. Порезавшись, обработайте порез мазью с антибиотиком, перевяжите и двигайтесь дальше». «Нельзя сказать, что можно заразиться инфекциями от собственного дивана, – добавляет он. – Пожалуй, очень много энергии тратят попусту на простую тревогу из-за того, что находится в доме, хотя человек постоянно находится в среде, всё время имеющей дело с бактериями, к которым люди очень устойчивы».

А если у меня ползает по дому ребёнок? Это оправдывает запрет на обувь?

По поводу защиты драгоценных отпрысков от таких проблем, как обувные вошки, Адалья говорит, что, удерживая своих детей в чрезмерно стерилизованной среде, вы отнюдь не оказываете услугу их иммунной системе. Он считает, что это – один из факторов, способствующих распространению устойчивости антибиотиков, и что «грязные дети» на самом деле имеют больше шансов вырасти здоровыми.

«Благодаря гигиенической гипотезе мы знаем: чем стерильнее среда – чем чище среда, в которой растят ребёнка, – тем больше вероятность возникновения у него аутоиммунных заболеваний, аллергических заболеваний, таких болезней, как астма, экзема, в зрелости и подростковом возрасте», – говорит он.

Адалья настолько не боится бактерий на исхоженном обувью полу, что расширил «правило пяти секунд» для себя до «правила пятнадцати минут». «Вот лежит у вас на тарелке кусочек копчёной колбасы. Разве вы не думаете, что в воздухе есть бактерии, которые на него садятся? Если вы не уроните его на что-то точно токсичное или на что-то с камнями и грязью на поверхности… Я не считаю это причиной выбрасывать еду».

Адалья говорит, что сказал бы кому-то разуться в помещении исключительно из эстетических соображений – скажем, чтобы не разносить грязь по белому ковру. И будем честны: смогли бы вы действительно выдержать, будь у вас белый ковёр? Мы же не в Майами 80-х, а вы – не «Лицо со шрамом».

Я не могу избавиться от паранойи. При каких обстоятельствах я могу заболеть от бактерий с обуви?

Если так уж получилось, что вы репетируете перед пробами для выступления STOMP на зараженном кишечной палочкой салатном поле, а затем едете прямиком к подруге в квартиру и повторяете выступление на бис у неё в гостиной, а после этого вы с девчонками решаете поесть тапас прямо с пола, кто-то может и заболеть.

Если вы не барахтаетесь весь день в коровьем навозе, а затем не устраиваете длительное выступление в обуви у себя в гостиной, и не возвращаетесь домой после долгого дня на фабрике крысиного яда, сбрасывая рабочую обувь на кухонный стол, чтобы расслабиться, вероятно, в самом худшем случае жвачка, на которую вы наступили на улице, прилипнет к вашему ковру.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.