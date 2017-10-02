Насколько сильно разрушено Пуэрто-Рико – данные в цифрах

20 сентября ураган «Мария» – сильнейший за 89 лет ураган в Пуэрто-Рико – обрушился на Карибский остров с 30-дюймовым осадком и ветром со скоростью 155 миль в час, в результате которого погибли 16 человек, а сотни тысяч жителей лишились самого необходимого: еды, воды и медицинской помощи.



Впоследствии недавно назначенный руководитель FEMA Брок Лонг назвал продолжающийся гуманитарный кризис «самой сложной проблемой по оказанию материально-технической поддержки, с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты», – хотя он подвергся некоторой критике за данный комментарий.

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«Мы продвигаемся и стремимся так быстро, как позволяет ситуация», – отметил Лонг в своем заявлении в воскресенье. Во вторник президент Трамп посетил Карибский остров, который пострадал в результате шторма.

Ураган «Мария» сформировался через несколько недель после урагана «Ирма», сильнейшего из всех когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане, и пронесся над Пуэрто-Рико, оставив более миллиона жителей без электричества.

Несмотря на это, все аэропорты Пуэрто-Рико и большая часть портов вновь работают, а поврежденные в результате шторма дороги сильно препятствуют работе по оказанию помощи во внутренних районах. Как сообщается, по состоянию на субботу в городах, расположенные всего в 45 минутах езды от города Сан-Хуан, не проводились федеральные спасательные операции.

Вот с чем жители Пуэрто-Рико сталкиваются:

8 800 беженцев

По словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Роселло, примерно 8 800 беженцев в настоящее время проживают в лагерях по всему острову. Правительство планирует разместить их в 139 убежищах.

Рикардо Росселло также приказал создать 11 координационных центров помощи при стихийных бедствиях, которые смогут обслужить все 78 муниципалитета.

70 тысяч людей было эвакуировано, где прорвало плотину

Из-за сильных дождей, которые появились в результате урагана «Мария» в дамбе Гуаятака в Пуэрто-Рико образовалась трещина длиной в несколько. Это побудило правительство эвакуировать 70 тысяч человек, живущих поблизости. Местные жители все еще следят за объявлениями о наводнении с помощью Национальной метеорологической службы.

95% жителей остались без электричества

Согласно данным Пентагона, даже те, кто до сих пор живут в своих домах, сталкиваются с серьезными энергетическими проблемами: 95% жителей острова остались без электричества.

Основные отрасли, к которым относят больницы, а также аэропорт и порты города Сан-Хуан имеют электричество, однако чиновники предупреждают, что для полного его восстановления потребуется несколько месяцев.

Губернатор Роселло и мэр города Сан-Хуан предположили, что потребуется до шести месяцев, чтобы в полной мере восстановить электроэнергии на острове. Глава Управления электроэнергетики Пуэрто-Рико в свою очередь подчеркнул, что нужно два-три месяца, чтобы восстановить хотя бы 50% электроэнергии.

По данным Reuters, над восстановлением электроэнергии работают 4 тысячи человек из компании, а еще тысяча работников – из частных компаний США.

По состоянию на воскресенье от Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и Управления войсковых перевозок Инженерным корпусом армии США на остров было доставлено более 300 генераторов, и еще больше генераторов прибудет в ближайшие дни.

Производитель электромобилей «Tesla» также планирует отправить сотни аккумуляторов для накопления солнечной энергии, чтобы помочь острову справиться с перебоями в электросети.



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Только 45% имеют доступ к питьевой воде

Кроме проблем с электросетью, системе водоснабжения на острове также был нанесен большой вред. По данным Пентагона, только 45% людей имеют доступ к питьевой воде. В ответ Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях доставило 2 миллиона литров питьевой воды.

Жители взяли на себя сбор дождевой воды во все возможные контейнеры. Ученые предупреждают, в них может сформироваться идеальная среда для размножения переносчиков заболевания, которые вскоре могут заполнить остров.

Лишь половина АЗС имеют топливо

Хотя FEMA сообщила, что на острове были открыты 851 из 1100 АЗС, позже руководитель агентства Брок Лонг отметил, что только на 765 АЗС продается газ. Кроме того, длинные очереди автомобилей продолжают скапливаться. Один житель рассказал VICE News, что ждал 20 часов, чтобы приобрести всего 20 литров бензина.

Министерство обороны подсчитало, что в связи со сложившейся ситуацией в ближайшие дни останется в общей сложности миллион баррелей дизельного топлива и полмиллиона баррелей бензина, а также 15 тысяч галлонов пропана.

Одна больница, которая работает в полную силу

По состоянию на воскресенье Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) провело оценку всех 69 больниц в Пуэрто-Рико и установило, что функционирует в полной мере только одна. 59 из них функционируют частично, с возможностью обслужить текущих пациентов или принять их.

Министерство здравоохранения и социальных служб США открыло 7 временных медицинских центров, поскольку в больницах ведутся ремонтные работы. Кроме того, 3 или 4 октября на остров прибудет Госпитальное судно ВМС США «USNS Комфорт», который имеет 1 тысячу коек. Некоторые отмечают, что он мог бы прибыть быстрее.

Несмотря на то, что Пуэрто-Рико пытается восстановить свою медицинскую инфраструктуру, все еще существуют длинные очереди за медикаментами. Кроме того, ученые предупреждают о волне заболеваний после стихийного бедствия, которая может поразить остров, находящийся в ослабленном состоянии.

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Открыто лишь 65% продуктовых магазинов

По данным правительства Пуэрто-Рико, в субботу было открыто 65% продовольственных магазинов.

По состоянию на субботу FEMA доставила на остров миллион обедов.

Почти 89% острова находится без сотовой связи

Как сообщили в воскресенье в Федеральной комиссии по связи, почти 89% объектов в Пуэрто-Рико находятся без сотовой связи. В некоторых районах проблема еще хуже: 27 из 78 округов на острове не получают никаких услуг.

Как отметил в воскресенье губернатор Роселло, всего 36% пуэрториканцев имеют сотовую связь. Люди на острове и за его пределами не могут связаться с друзьями и членами семьи, а маленькие места, где все еще есть хоть какая-то связь, переполнены теми, кто хочет позвонить.

12 600 представителей федеральных органов

По данным FEMA, на острове сейчас пребывает более 12 600 федеральных служащих, представляющих 36 департаментов и агентств. В основной контингент входят более 800 сотрудников FEMA, а также планы 6400 сотрудников Министерства обороны.

Обложка: (AP Photo/ Карлос Джусти)