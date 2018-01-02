Настолько холодно, что даже акулы замерзают до смерти

Поскольку проблема изменение климата встречает нас и в новом году экстремальными глобальными температурами — явление, в котором президент Трамп, кажется, немного не смыслит — города по всему восточному побережью сталкиваются с рекордными снегопадами и низкими температурами. Но, в то время, как городские жители могут спрятаться в закрытом помещении и включить подогрев, некоторым животным так не повезло.



По данным основанной на Кейп-Коде организации «Atlantic White Shark Conservancy» (AWSC), стало так холодно, что акулы в этом районе вымываются на берег и практически замерзают до смерти. На этой неделе организация обнаружила в окружающих водах трёх лисьих акул, которые, вероятно, пострадали от «холодного шока».

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Погода на улице — просто ужасная, но Atlantic White Shark Conservancy всегда на дежурстве! Работая с Массачусетским отделом морского рыболовства и службой рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований, сегодня команду «AWSC» вызвали к двум самцам акулам около мыса. Обе эти акулы были почти одинакового размера и, вероятно, их вынесло на берег из-за «холодного шока». Был проведен сбор морфометрических данных, органов и образцов тканей с целью исследования (как только они будут разморожены).

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Как сообщает Masslive.com, живые организмы подвергаются холодному шоку, когда они сталкиваются с сильным падением температуры и иногда могут испытывать мышечные спазмы или остановку сердца. Учёные полагают, что акулы, плавающие у берегов Кейп-Код — где температура воды опустилась до 6 градусов — подверглись «холодному шоку», а затем они оказались выброшенными на берег, где они, вероятно, задохнулись.

«Когда очень холодно, их жабры очень быстро замораживаются», — отметил «The New York Times» Грег Скомаль, учёный, занимающимися морской наукой. «Жаберные нити очень чувствительны, поэтому для акулы не нужно много времени, чтобы умереть».

В настоящее время «Atlantic White Shark Conservancy» взаимодействует с Массачусетским отделом морского рыболовства и службой рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований, для получения более подробной информации о том, как умерли эти три 14-футовых акулы — и низкая температура не очень упростила этот процесс.

«Мы забрали акулу с берега, и в настоящее время она размораживается в службе рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований, а позже её вскроют», — сообщила организация самую последнюю информацию об акуле на своей странице в Facebook на прошлой неделе. «Настоящий акулоцикл!»