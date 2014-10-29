Тропические болезни удерживают американцев в бедности

Бездомный в Сан-Франциско. Фото пользователя Flickr Эвана Блазера

Статистические данные о бедности в Америке имеют отрезвляющий эффект. Годовой отчёт о доходах, подготовленный Бюро переписи населения США, показывает, что каждый пятый американский ребёнок живёт в бедности, и что по сравнению с 2007 годом американцы стали зарабатывать меньше, а средний годовой доход чернокожих семей, оказался примерно на $23,000 ниже, чем у белых семей. В прошлом году, отчёт Национального центра бедности показал, что количество домохозяйств, живущих менее чем на 2 доллара в день на человека, увеличилось с 636,000 в 1996 году до 1.650 тысяч в 2011 году.

Videos by VICE

Одной из причин такого бедственного положения является распространение так называемых забытых тропических заболеваний в США, в частности на юге и вдоль побережья Мексиканского залива, и особенно среди чернокожих и испаноязычных общин. До 1 млн граждан заражено паразитами, вызывающими болезнь Шагаса, хроническую инфекцию, в 40 процентах случаев ведущую к заболеваниям сердца или повреждениям кишечника.

Есть ряд заболеваний, подобных болезни Шагаса, по развитию которых можно проследить как обедневшие американцы отторгаются остальным обществом. Одним из тех, кто понимает эту проблему, является доктор Питер Хотез, сотрудничающий с организацией института Sabin Vaccine и Техасским детским госпиталем в Хьюстоне. Он работает с забытыми тропическими болезнями всю свою жизни, так что я встретился с ним, чтобы обсудить эту тему.

VICE: Я так понимаю, что тропические болезни, с которыми вы работаете, классифицируются как «забытые». Вы чувствуете что ваша работа тоже забыта?

Доктор Питер Хотез: Существует группа этих заболеваний. В нашем первоначальном списке, опубликованном в 2005 году, указывалось 13 или 14 «забытых тропических болезней», а теперь Всемирная организация здравоохранения расширила этот список до 17, и это правильный список. Мне нравится называть их наиболее важными заболеваниями, о которых вы никогда не слышали. Они на самом деле сильно распространены среди бедных слоев населения. Проблема в том, что ими болеют только бедные люди, так что этим болезням никакого реального внимание не уделяется. Одной из причин такой активной борьбы с ВИЧ/СПИД стала сильнейшая пропаганда, начавшаяся в США, Северной Америке и Европе, но этого не происходит в отношение других заболеваний потому, что ими болеют только крайне бедные люди.

Одно из моих исследований показало, что забытыми тропическими болезнями болеют бедные, живущие в богатых странах, включая Соединенные Штаты. Это не только недуг юга Сахары в Африке.

Доктор Питер Хотез

Какие ранее не наблюдавшиеся заболевания сейчас появляются в Америке?

Ну, это не то, чтоб их не было раньше; просто никто не искал, что само по себе интересно. Одна из них называется болезнь Шагаса; это паразитарная инфекция сердца, передающаяся при укусе поцелуйного клопа, болезнь широко распространена в Техасе.

По вашему мнению, эти заболевания игнорируются по причине того, что ими болеют бедные слои населения?

Это верно. Если бы эти болезни поражали средний класс или богатых людей в Северной Америке или Англии, или в других странах Европы, никто этого не терпел бы. Но они не видны потому, что страдают только беднейшие.

Как же вы работе над этими болезнями в такой ситуации?

Я думаю, вы хотите спросить «как Вы привлекаете людей к такой работе?»

Да, где вы берёте людей чтоб заботиться о них, и как вы привлекаете людей к работе над болезнью в ситуации, когда болезнь не стала чем-то таким, что требует вашего вмешательства в качестве своего рода спасителя ?

Ну, одна из вещей, которые я говорю – это что такие болезни возникают не только в условиях бедности; у нас теперь есть убедительные доказательства того, что эти болезни сами вызывают бедность. Такие болезни, как шистосомоз, паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами), а также токсокароз, распространённый среди американцев, живущих в бедности, на самом деле снижают интеллект. Они уменьшают IQ среди детей, и существуют исследования, показывающие, что, хронические инфекции в детском возрасте [могут] уменьшать будущую заработную плату на 40 процентов. Остальные инфекции делают людей слишком больными для работы.

Это скрытая причина того, почему миллиард населения, находящегося на самом дне, не может вырваться из нищеты: потому, что они слишком больны. В большинстве случаев, мы можем применить какие-то меры вмешательства, которые настолько дёшевы, что мы могли бы довольно легко поднять этих людей из бедности. На самом деле, мы называем такие вакцины, которые мы разрабатываем в наших исследовательских лабораториях, «вакцинами против бедности», поскольку они способны повлиять не только на улучшение здоровья, но и на экономическое развитие.

Оказывается ли поддержка в разработке этих вакцин? Я полагаю, вы рассказываете политикам и большим компаниям, что много людей, оказавшихся в бедности, болеют именно этой болезнью, которой и обусловлена их бедность, и вы слышите много вопросов, но в итоге ничего не происходит. Поскольку некоторые люди работают над исследованиями в отношении этих болезней, вам оказывают поддержку или вам кажется, что вы бьётесь головой о кирпичную стену?

Я бы сказал, что происходит и то, и то. У нас бывают хорошие времена и плохие, и мы провели достаточно хорошую работу по привлечению донорской поддержки со стороны ЕС; они поддерживают разработку нашей вакцины от гельминта анкилостомы. Институт Carlos Slim Health Institute оказывает поддержку в вопросе вакцин от болезни Шагаса и лейшманиоза. Была поддержка и со стороны Фонда (Билла) Гейтса, американского правительства и Национального института здравоохранения, и ещё со стороны крупнейшего Фонд медицинских исследований Майкельсона. Это позволило нам разработать вакцины, прошедшие раннюю стадию клинических испытаний. Трудной задачей станут последующие стадии клинических испытаний, являющихся условием получения лицензии – мы не знаем, кто сможет выделить финансирование на эту цель. Таким образом, мы ещё не завершили разработку всех элементов, но мы добились огромного прогресса в подготовке этих вакцин к этапу клинических испытаний.

Жизненный цикл Шистосомоз (Нажмите, чтобы увеличить)

Вы говорите, что многие решения касательно этих заболеваний действительно очень просты; тот ли это случай, когда, наряду с другими заболеваниями, у вас есть прививки, есть таблетки, но вопрос состоит в их распространении, в образовании и в том, как они попадут к нуждающимся?

Да, эту проблему иногда называют проблемой глобального доступа и как вы можете обеспечить глобальный доступ? Мы думаем, у нас есть хорошая стратегия с точки зрения эффективных лекарств для дегельминтизации и лечения шистосомоза. И, кажется, они попадают к тем, кто в них нуждается. На самом деле, Агентство по международному развитию США только отпраздновало предоставление лечения первому миллиарду людей, таким образом, люди, кажется, получают эти лекарства, и их довольно просто применять. Мы участвовали в разработке упаковки для этих лекарств в 2005 и 2006 годах. Мы рассчитывали, что это будет довольно просто и легко, учитывая что лекарства предоставляются безвозмездно и могут приниматься без врача.

Как происходит распределение этих лекарств в США по сравнению с остальным миром?

Ирония заключается в том, что нам приходится буквально убеждать людей в том насколько широко распространёнными эти забытые тропические болезни являются в США. Многие не хотят признавать, что в этой стране существуют бедные люди, но у нас есть 1,650,000 американских семей, живущих менее чем на 2 доллара в день. Мы работаем с Конгрессом, чтобы обеспечить принятие некоторых законодательных актов. Конгрессмен Крис Смит из Нью-Джерси недавно подал в Конгресс законопроект о прекращении существования забытых тропических болезней, в котором затронута не только проблема забытых тропических болезней, таких как женский генитальный шистосомоз в Африке, но и этих болезней здесь, в США.

Так что присутствие забытых тропических болезней в США становится доказательством того, о чем Америка на самом деле не хочет говорить – о существование широко распространенной бедности по всей стране?

Это верно, и это вновь актуально теперь в связи с дебатами об иммиграции, вы же знаете, 50,000 детей из Центральной Америки в настоящее время находятся в задержании на границе с Мексикой. Одним из оснований для депортации этих детей является то, что они могут быть разносчиками всех этих заболеваний, хотя на самом деле, эти болезни уже здесь, и они находятся здесь уже очень долгое время.

Меня всегда удивляло количество американских граждан, которые направляются «спасать Африку», и не понимают, что у них у самих на пороге огромные проблемы с бедностью.

Я думаю, что внушительная часть живет крайне бедно. Вы знаете, у нас почти 20 миллионов американцев живут на половину от суммы, являющейся уровнем бедности в США, и таким образом мы приближаемся к уровню бедности во многих стран со средним уровнем дохода, в основном на юге Америки и вдоль побережья Мексиканского залива. Это полная нищета. Мы называем их «тропическими болезнями», но иногда это немного неправильно. Это болезни крайней нищеты. То есть, климат является составляющей, но главная определяющая – это бедность.

Приходилось ли вам наблюдать увеличение количества бедного населения во время вашей работы в качестве врача?

Приходилось, в том смысле что, прежде никто не подсчитывал, и лишь теперь мы начали подсчитывать. Мы таким образом пришли в Техас три года назад, чтобы создать эту Национальную школу тропической медицины по образцу аналогичных школ в Лондоне и Ливерпуле. Разница в том, что мы работаем в стране, где происходит эпидемия болезни: в южной части США и Хьюстоне, так что я поддерживаю решение проводить работы не только для людей в Африке, но и в отношении забытых болезней среди бедных людей здесь, дома. Фармацевтические компании делают доброе дело, жертвуя лекарства, но совсем другое дело убедить их акционеров инвестировать в исследования и разработки новых проектов, результаты которых им в конечном итоге придется просто отдать. В этой связи мы чувствуем, что должны работать в некоммерческом секторе.

Следите за сообщениями Оскара в Twitter.