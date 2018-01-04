Неожиданное для всех преображение в «Очень странных делах»

Стиву Харрингтону плохо. Разъярённый мужчина с жиденькими усиками только что боднул его, свалив при этом на пол, и теперь сидит у него на груди, крича в замедленном темпе и колотя его по лицу обоими кулаками.

Стив приходит в себя на заднем сиденье несущейся куда-то «Камаро», полной 13-летних детей. Один из них читает ему мораль на тему его боевых навыков, другой управляет машиной. Они останавливаются у входа в систему туннелей, полную склизких чёрных монстров из параллельной вселенной, у которых морды раскрываются, как бумажные гадалки из школы, после чего эти существа вас съедают. Пара детей лезет по верёвке в темноту.

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Стиву – которому теперь очень плохо и который вываливается из машины, едва удерживаясь на ногах – вручают утыканную гвоздями бейсбольную биту, а затем один из детей, Дастин, говорит ему «охраняй нас». Он нехотя (и не в первый раз за неделю) слушается.

Это Стив Харрингтон из «Очень странных дел 2», нового сезона хита от Netflix, который начинается затянуто и обладает несколькими изъянами, но в целом так же приятен и имеет такие же шансы стать главной темой всех кухонных разговоров в 4 часа утра за следующие три месяца, как и первый сезон. «Очень странные дела 2» не задаются для Стива Харрингтона. Но именно в этом сезоне он выходит из последней серии новым фанатским любимцем сериала; такой кульминации сюжетной линии на самом деле не ожидал никто.



Большую часть первого сезона Стив был просто гадом ползучим, который избивал застенчивых странных мальчишек и публично стыдил за половую жизнь собственную девушку. В фильме Netflix «Beyond Stranger Things» («Помимо очень странных дел») Росс Даффер (создавший сериал совместно со своим братом-близнецом, Мэттом) описывает это воплощение накачанного короля Хоукинсской старшей школы как «очень плохого чувака».

Некоторые из самых культовых киношных подонков 80-х (Бендер из «Клуба «Завтрак», Бифф из «Назад в будущее») в конце концов нашли собственный способ искупления. Так что, учитывая, что братья Даффер, как прекрасно известно, неравнодушны к 80-м, закономерно, что Стив в исполнении Джо Кири также начинает реабилитироваться под конец первого сезона: извиняется перед своим соперником в любви Джонатаном и помогает своей девушке Нэнси сразиться с финальным боссом обратной стороны, у которого вместо головы тысячи зубов.

Но он не так уж сильно реабилитируется. Недостаточно для того, чтобы объяснить, почему Нэнси его не бросает. В конце концов, он ещё остаётся подонком-бойфрендом с нелепыми волосами. Она была бы счастливее с хорошим парнем вроде Джонатана, воплотив другой классический штамп из кино 80-х. В интервью для Entertainment Tonight сам Кири говорит о концовке: «Помню, как подумал: «Чего?!» Я был в нехилом шоке».

Дастин и Стив в «Очень странных делах 2»

В «Помимо очень странных дел» Мэтт Даффер признаёт, что персонаж Стива начинался с картонного стереотипного образа, «почти что для галочки». (Согласно интервью Наталии Дайер, которая играет Нэнси, Стив изначально должен был умереть.) Но как только братья встретили Кири, персонаж «начал немного развиваться и стал обаятельнее и приятнее», настолько, что им «захотелось развить его сюжетную линию», и они в последний момент решили отправить его в дом, чтобы он «спас ситуацию».

Для того, чтобы эта сюжетная линия продолжалась во втором сезоне, со Стивом должно было произойти очень многое.

Вот то дурное, что происходит со Стивом Харрингтоном в «Очень странных делах 2», в хронологическом порядке: он узнаёт, что не так уж и хорошо пишет заявки на поступление в университеты; ему приходится вести светскую беседу с родителями покойной и почему-то расхваливаемой Барб (а она, как мы установили, на самом деле была никакая); посещение вечеринки ради того, чтобы его девушка сказала ему, что на самом деле его не любит; знакомство с Билли, новичком-социопатом со стрижкой «маллет», который неизвестно почему дымит, поднимая тяжести, и постоянно груб со Стивом; почти смертельные побои от Билли с последующим переносом на почве чувства вины в какое-то мрачное подземелье, а затем – необходимость защитить несколько детей от десятков монстров одной лишь битой.

Как говорит Мэтт Даффер в «Помимо очень странных дел», «у него была очень тяжёлая сюжетная линия».

В центре этой тяжёлой сюжетной линии Билли, который сбивает спесь со Стива: лучше, чем он, играет в баскетбол, затем выключает его душ в раздевалке, а потом просто разукрашивает ему лицо перед несколькими детьми. Раздавленный Стив впервые превращается в персонаж, которому можно посочувствовать, из-за чего все его добрые дела кажутся ещё лучше.

А ведь Стив Харрингтон делает в «Очень странных делах 2» массу хорошего. Он неизменно остаётся спокойным всякий раз, когда Билли без какой-либо причины гадко ведёт себя с ним; даёт Дастину, которому в этом сезоне также немного разбили сердце, советы как насчёт девушек, так и насчёт волос, закладывая основу для крепкой дружбы, которая непременно засветится в сотне тысяч статей-списков; защищает детей-идиотов, которым надоело жить, от собак-монстров на жуткой свалке; по-взрослому, не то что в первом сезоне, воспринимает отношения Нэнси с Джонатаном; становится заботливой нянькой для четырёх детей и отправляется вместе с ними в вышеупомянутом подземелье.

Он также несколько более странен – ошибочно считает всех немцев нацистами и считает, что может по-настоящему защитить детей, хотя вполне очевидно, что он этого не может, – и это переводит его в разряд симпатичных комедийных дуралеев, из-за чего он становится максимально далёк от Стива в первом сезоне. Аплодисменты братьям Даффер за то, что так основательно переработали его всего-то сцен за восемь при основном составе где-то из 13 главных персонажей.

Так что же ждёт Стива дальше? Учитывая, что он к следующему сезону уже выпустится из старшей школы, один фанат предположил, что ему следует выучиться на полицейского и работать под началом Хоппера. Логично. От шипастой биты ему, наверное, придётся избавиться, но он хотя бы сможет и дальше играть роль защитника.

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