Гнёздышко гигантов

Несмотря на крошечное население, в Мировом конкурсе силачей Исландия заслужила наивысшие рейтинги. Этот небольшой, черный каменный остров посреди океана культивировал целую родословную силачей, начиная с викингов.

VICE поехал туда, чтобы выяснить, почему на этом крошечном острове рождаются такие сильные люди. Слоняясь по Jakabol – тренажерном зале экс-чемпиона Магнуса вер Магнуссона – мы встретились с вереницей исландских силачей, в число которых входит и Хафтор “Thor” Бьёрнсон, 2.10м звезда Игр Престолов.