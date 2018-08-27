Нет, это не паранойя – ваш телефон прослушивает ваши разговоры

Пару лет назад произошло что-то странное. Мы с другом сидели в баре, наши телефоны были в карманах. Мы делились своими впечатлениями от недавней поездки в Японию, и мечтали о следующей поездке туда. Уже на следующий день мы получили всплывающие объявления в Facebook о дешевых рейсах в Токио. Это казалось просто жутким совпадением, но похоже, что у всех есть подобные истории о том, как их смартфон слушает их. Так это просто паранойя, или наши смартфоны действительно слушают нас?

По словам д-ра Питера Ханная – старшего консультанта по вопросам кибербезопасности фирмы Asterisk и бывшего преподавателя и исследователя Университета Эдит Коуэн – короткий ответ – да, но, возможно, всё не так зловеще, как кажется.

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Для того, чтобы ваш смартфон действительно слушал и записывал вас, должен быть задействован спусковой механизм, например такой как, Hey Siri или Okay Google. Без этих триггеров нет записи, и только некоторые общие показатели отправляются вашему оператору. Кажется, что нет причин для тревоги, но когда дело доходит до таких приложений, как Facebook, никто не знает, какие срабатывают триггеры. На самом деле, их могут быть тысячи.

Whispering some sweet nothings to my phone

«Время от времени фрагменты аудиоданных попадают на сервера [другие приложения, такие как Facebook], но не существует официального понимания, что служит триггером», – объясняет Питер. «Будь-то время или местоположение или использование определенных функций [приложений], которые безусловно, ведут за собой разрешение использовать микрофон и его периодическое использование. Все внутренние программы приложений отправляют прослушанные данные в зашифрованном виде, поэтому очень сложно определить точный триггер».

Далее он объясняет, что у таких приложений, как Facebook или Instagram, могут быть тысячи триггеров. Обычной беседы с другом о необходимости новой пары джинсов может быть достаточно, чтобы запустить триггер. Хотя ключевое слово здесь «может», потому что, хотя технология существует, такие компании, как Facebook, категорически отрицают, что они прослушивают наши разговоры.

«Видя, как Google открыто говорит об этом, я лично предполагаю, что другие компании делают то же самое», – сообщает мен Питер. «На самом деле нет причин, по которым им не заниматься этим. В этом есть смысл с точки зрения маркетинга, а их соглашения об использовании конечного продукта и закон позволяют это, поэтому я бы предположил, что они так и поступают, но нет никакого способа быть уверенным».

В этой связи, я решил провести эксперимент. Дважды в день в течение пяти дней я говорил кучу слов, которые теоретически можно было бы использовать в качестве триггеров. Я делился своими мыслями о возвращении в университет, и о том, как мне нужны дешевые рубашки. Затем я внимательно следил за любыми изменениями в спонсируемых сообщениях в Facebook.

I’d never seen this ad for “quality clothing” until I told my phone I needed shirts

Изменения на моей страничке в фейсбуке произошли буквально за одну ночь. Неожиданно мне начали предлагать курсы в разных университетах, а также доступные бренды одежды. Частная беседа с другом о том, как у меня заканчивается память на компе, привела к объявлению о дешевых картах данных на 20 ГБ. И хотя все предложения были действительно хорошими, всё происходящее было потрясающим и ужасающим.

Питер сообщил мне, что, хотя не существует вечной гарантии на защиту личных данных, но он заверил меня, что в 2018 году ни одна компания не продает имеющиеся данные непосредственно рекламодателям. Но, как мы все знаем, рекламодателям не нужны наши персональные данные для их объявлений.

«Теперь, вместо того, чтобы предлагать рекламодателям список людей, которые отвечают их демографии, – они говорят – Почему бы вам не дать нам немного денег, а мы создадим нужную вам демографию или заинтересованную в вашем продукте аудиторию». Если они выпустят весь этот массив информации на волю, то потеряют эксклюзивный доступ к ней, поэтому они попытаются сохранить её как можно более закрытой.

Питер предположил, что только потому, что АйТи компании ценят наши данные, это не защищает их от правительства. Поскольку большинство технических компаний базируются в США, Управление национальной безопасности или, возможно, ЦРУ, потенциально владеют вашими данными, независимо от того, является ли раскрытие личных данных третим лицам законным в вашей стране или нет.

Так что да, наши телефоны слушают нас, и всё, что мы говорим вблизи наших телефонов, потенциально может быть использовано против нас. Но, по крайней мере, по мнению Питера, большинству людей нечего опасаться.

Если вы не журналист, не юрист или не работаете с конфиденциальной информацией, доступ к вашим данным действительно нужен только для рекламодателей. Если вы, как и все остальные, живете обычной жизнью и делитесь со своими друзьями о поездке в Японию, тогда не существует такой уж и большой разницы, когда рекламодатели проверяют вашу историю просмотров.

«Можно относится к этому, как к очередному расширению того, чем была реклама на телевидении», – утверждает Питер. Только вместо зрителей в “пиковое” телевизионное время, они теперь отслеживают ваши поисковые привычки. Конечно, в этом мало идеального, но я не думаю, что это представляет непосредственную угрозу для большинства людей».

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