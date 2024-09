Нью-Йорк стал богаче, непонятней и злее в 2014

Ещё в 2010 году Патти Смит сказала советовала художникам держаться подальше от этого города: “Нью-Йорк отвернулся от молодых и талантливых”, – именно так она выразилась, и 2014 год стал годом, когда даже самые заядлые мечтатели с головой в облаках пришли к такому же выводу.

Нью-Йорк всё же остается блестящим ядром искусства и денег на всём континенте: он по-прежнему изобилует мирового класса барами, ресторанами, клубами, музыкальными группами, пекарнями, галереями, газетами, спортивными командами, рэпперами, и шумом; у нас всё ещё самая лучшая система общественного транспорта в стране. Нью-Йорк – это микрокосм для остальной Америки и все радости жизни можно познать здесь если у тебя есть мечта и миллион баксов в кармане. Несмотря на победу выборах Билла де Блазио, наиболее прогрессивного мэра города за последние два десятилетия, малоимущих продолжают вытеснять к краям пяти районов города, представители других рас получают иное отношение полицейских, чем белые, а сам Нью-Йорк продолжает превращаться в своеобразную глянцевую версию Диснейленда. Аренда жилья стоит космических денег, но проблема лежит глубже.

Город постоянно меняется: старое, изжившее себя, заменяется новым, архитектура сносится и строится новая без особого учёта ностальгии. Может быть, мы стареем, но на этот раз всё чувствуется по-другому. Речь здесь не о знакомых историях одной иммигрантской волны сменяющейся другой: в этом случае заморские толстосумы покупают квартиры на Манхэттене и оставляют их пустовать, кварталы с уникальной историей подвергаются ребрендингу под стиль роскошных анклавов, Восточный Нью-Йорк стал мишенью джентрификации. Уильямсбург, служивший ответвлением Манхэттена в течение многих лет, превратился в район, привлекающий кучку скандинавских туристов, щёлкающих селфи на фоне рекламной стенописи. Жить в таких местах как Бэд-Стай, Краун Хайтс и Бушвик стало не по карману для недавних выпускников, у которых ещё нет хорошей работы или безлимитного доступа к банковскому счёту щедрых родителей.

Если ты молод и беден, тебе придётся начать поиск жилья на периферии города: на Стейтен-Айленде или в Бронксе или на дальних рубежах Куинза – всё это прекрасные места для жизни, но так далеко от огней Нью-Йорка, мерцающих в воображении старшекурсников. Будучи полным энергии и мечтаний и без копейки в кармане, всё ещё можно переехать в этот город, но та меритократическая версия Нью-Йорка, которая так успешно продается в средствах массовой информации, кажется уже такой далёкой.

Обезличивающая сила богатства не единственная история этого города, хотя, возможно, она – самая главная. Ниже идут наши другие наблюдения Нью-Йорка в этом году, некоторые из них всё ещё дают нам чувство радости от жизни здесь:

Фото от Пита Вёлькера

КОПЫ ВЕДУТ СЕБЯ УЖАСНО

В прошлом году, во время своей предвыборной программы, де Блазио поведал нам о том как Нью-Йорк превратился в “два города”: один – богатый и защищённый полицией, другой – бедный и преследуемый той же полицией. Некоторые сторонники реформы правоохранительных органов надеялись, что с его избранием наконец-то придут долгожданные перемены, но тут де Блазио назначает Уильяма Брэттона комиссаром Полицейского управление г. Нью-Йорка. Брэттон широко известен своей любовью к теории “разбитых окон“, что лишь привело к репрессиям против попрошаек в метро, граффити-художников, и проезда зайцем; наверное, по этой же причине полицейские подошли к Эрику Гарнеру, и мы все знаем, чем это закончилось. Полицейские по-прежнему жестоко реагируют на незначительные проступки гражданских лиц, проводят интенсивные наблюдательные операции в бедных кварталах, по-прежнему шпионят за мусульманами, а в прошлом месяце Акай Герли был случайно застрелен офицером полиции в своём доме без единой на то причины.

Качественное исполнение полицией своих заданий в таком большом и сложном городе как Нью-Йорк – это грандиозная задача, и Полицейское управление нашего города далеко не самое худшее в стране. Мы даже увидели прогресс в некоторых сферах, таких как смягчение суровых мер за курение травы. Тем не менее, 2014 закончился, а громадная часть населения города, особенно меньшинства и бедные, не доверяют полицейским по ряду причин. Это довольно большая проблема.

ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕЕХАЛ

Сначала это был финансовый и деловой центр, который превратился в место трагедии, от которого осталось одно лишь отверстие в земле, а теперь мы опять имеем Всемирный торговый центр – сверкающие фаллос из стали и стекла, от которого нельзя оторвать глаз. Ещё один шаг навстречу медленному угасанию памяти о невообразимой трагедии 9/11, о которой можно будет узнать только на уроке истории. Следующий шаг – избавиться от всех крыс, живущих в здании.

Мужчина, смотрящий на башню Всемирного торгового центра. Фото от Мэтью Лейфхейт

МЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ КАКАШКИ В НАШЕЙ ЕДЕ

В продолжение темы о крысах, тонна ресторанов закрылась из-за серых существ, которые любят попищать в ночное время. Наш любимый китайский ресторан Congee Bowery был закрыт из-за грызунов, а пекарня Dominique Ansel, в которой можно было купить круапончик (кулинарный шедевр – сочетание французского круассана и традиционных американских пончиков), был временно закрыт после обнаружения инспектором следов сотен мышиных какашек. Но мы научились лишь пожимать плечами от мысли, что, вероятно, в наших любимых местах суетятся крошечные грязные животные, и ресторанам прощают вторжения грызунов, если их пища достаточно хороша, например, ресторан Дэнни Боуиена Mission Chinese только что опять открылся в Нижнем Манхэттене.

В рубрике не о крысах, новое воплощение Дэвида Чанга Momofuku Ко может похвастаться своим самим дорогим дегустационным меню, а Shake Shack на Гранд Сентрале наконец-то начал подавать свои знаменитые бутерброды на завтрак, которые можно было эксклюзивно попробовать лишь в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, а ещё буржуазные гурманы города действительно увлеклись пончикам.

ХИП-ХОП СТАНОВИТСЯ ВСЁ НЕПОНЯТНЕЙ

В этом году как и в предыдущем можно было отследить обычный поток драмы в колонках светских новостей: Хлои Кардашьян и Френч Монтана то сходились то расходились, Соланж избила Jay-Z в лифте, на Фредди Гиббса совершено покушение в Бруклине— но мы, всё же, хотим остановиться на музыке. Музыка свелась к причудливому, необъяснимому груву. “Hot N*gga” взорвал хип-хоп сцену Нью-Йорка 2014 года, благодаря мему нелепого тустепа в исполнении 20-летнего эмси из Бруклина Бобби Шмурда. A$AP Ferg закрепил свои позиции в качестве самого оригинального рэпера. Азилия Бэнкс удивила всех, выпустив свой дебютный альбом Broke with Expensive Taste, после того, как её бесцеремонно исключили от подписания контракта на запись с крупным лейблом. Ники Минаж, читающая рэп, как будто у неё диссоциативное расстройство личности, только что выпустила определяющий её будущую карьеру альбом The Pink Print, который был самым ожидаемым рэп альбомом года и, вероятно, будет самым коммерчески успешным. Wu-Tang Clan— один из самых бывалых чудил в этой игре выпустил A Better Tomorrow, а Ghostface Killah создал концептуальную запись 36 Seasons. Наконец Ratking улучшили свои хаотичные и тяжелые биты в дебютном альбоме So It Goes, который вышел как раз в тему в ответ на жестокость полиции на протесты, которые содрогали город на прошлых неделях. Смотрите ниже…

ЛЮДИ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ

Несмотря, а, может быть, и благодаря всей этой куче бабла и звериного капитализма, которым пропитан воздух Нью-Йорка, он уже давно стал очагом левой мысли и действия. 2014 год стал годом, когда в жилах американских либералов вскипела кровь и вывела их на улицы. Манхэттен увидел самый массовый в истории марш в защиту климата, ряд массовых акций протеста против жестокости полиции, против практики задержания и обыска, также прошли известные демонстрации против израильской оккупации палестинских территорий, а также глобальная война с наркотиками. Большинство моментов этой реформаторской ярости не отражается по всей стране в целом, поэтому легко отмахнуться от этих событий, назвав их “бессмысленными” или “бесцельными”, но видя как группа ребят свободно сдается в руки полиции, демонстрируя абсолютную несправедливость, производит мощный эффект. Если разрешить этим ребятам прийти к власти, может быть, мы б не докатились до этой “полной жопы” в мире.

ЖЕНЩИНЫ И МЕНЬШИНСТВА РУЛИЛИ АРТ-СЦЕНОЙ

Нью-Йорк – город, где искусство рождается каждую минуту, наш экспресс-анализ самых ярких шоу этого года показывает, что белые парни уже не рулят этой сферой. Запомнились экспонаты “Будущее Феминизма” в Hole, демонстрировавшие работы таких великих женщин, как Марина Амбрович, Лори Андерсон, и Narcissister. Прошла выставка Killer Heels, принесшая трансгендерный тверкинг в Бруклинский музей искусств видеоисполнением Рашаада Ньюсома. Модная марка Hood By Air’s invasion of the MoMA представила дефилирующих андрогинных чернокожих моделей в юбках. Наверное самым выразительным моментом арт-сцены стала гигантская сахарная скульптура художницы Кары Уокер , заполнившая всё пространство фабрики Domino в Вильямсбурге, посвящённая проблемам расы и власти. Белокожие мужчины, держитесь.

Сахарная скульптура Кары Уокер. Фото от пользователя Flickr metacynic

МОДА ГОТОВА К ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

В мире моды всегда царила атмосфера синергии, но этот год принёс вкус к кровосмесительству в стиле Игры престолов. Для любителей спортивной одежды, бренд Helmut Lang соединился в творческом союзе с японским ритейлером Uniqlo, а ожидая в очереди можно успеть и попотеть. Supreme, как всегда, удивлял множеством совместных интриг с такими подозреваемыми, как North Face, Schott, Levis, и Vans. Но главный переворот совершил Nike – два громких релиза обуви Air Force One и Nike Air Foamposite раскрутили так, что Полицейское управление г. Нью-Йорка запретило их продажу в флагманском магазине в Сохо из соображений “общественной безопасности”. Гарет Пью создал коллекцию одежды для Lexus, что впервые открыло для него взлётно-посадочную полосу из Парижа в Нью-Йорк на Неделю моды. ALIFE объединился с PUMA и создал коллекцию бутсов, а наш товарищ Эдди Уэйн создал эксклюзивную обувь Dunk с Nike SB.

Но самое разрекламированное партнерство завязалось у Александра Вонга и H & M. Хипповый дизайнер из Нью-Йорка и шведский ритейлер создали коллекцию посвящённую боксу, относительно носибельную, но уж точно завоевавшую все вывески на автобусах, рекламных щитах и станциях метро Нью-Йорка – что, само по себе, уже достижение, даже если вас не волнует мода.

ТЕЙЛОР СВИФТ В ГОРОДЕ

Ах да! Мы почти забыли о приезде самой известной, самой несносной восходящей звезде года в Нью-Йорк. Тейлор Свифт, во всей своей красе, как всегда с новой причёской, заполнила собой сцену, как рой первокурсниц из университета Нью-Йорка. Она сразу же отвалила $ 20 млн на пентхаус, показала Нью-Йорк нью-йоркцам на видео из окна такси, заставила выглядеть Дэвида Леттермана пухликом во время исполнения своей постной песенки “Добро пожаловать в Нью-Йорк” на Late Show. В общем, вела себя так же гадко, как типичные понаехавшие, мы всё же благодарны, что она не отключилась пьяной в вагоне метро и не выставляла мимими фоточки на Instagram, щёлкая свою первую прогулку по Бруклинскому мосту. Добро пожаловать в город, Тейлор. Ты – точно не Патти Смит, но сейчас этот город довольно терпим к провинциалам из Центральной Америки, в отличие от 70-х. Так что ты попала в правильное место и в правильный час.

