Перспективы Новой Зеландии в области возобновляемых источников энергии

В настоящее время Новая Зеландия переживает атипично сухую осень, и это означает, что озёра-гидростанции страны, производящие электричество, необычайно пусты. При других обстоятельствах это вызывало бы тревогу, но инвестиции страны в геотермальные электростанции позволяют всем расслабиться.

Говоря в общем, геотермальное электричество относится к виду энергии, которая хранится и добывается из расплавленных недр Земли. Как вы, возможно, знаете, сердцевина земли раскалена до температуры в приблизительно 5000 градусов по Цельсию. Трещины в земной коре позволяют магме подняться на поверхность, и так формируются вулканы и горячие грунтовые воды. Из-за того, что Новая Зеландия расположена на разломе тихоокеанской и австралийской тектонических плит, страна полна вулканических зон и грязевых геотермальных полей. Чтобы задействовать эту энергию, электростанции Киви используют пар горячих подземных вод, чтобы приводить в движение турбины, генерирующие электричество. Геотермальное электричество использует источник энергии, который, в других условиях, просто был бы утрачен, и в отличие от других дружественных планете вариантов, таких как энергия солнца и ветра, его эффективность не зависит от погодных условий.

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Освоение энергии из этого природного источника имеет свою довольно долгую историю в молодой стране. Перед тем, как сюда прибыли европейцы, горячие источники использовались маори для обогрева, приготовления и хранения пищи. В более поздние времена правительство страны стало рассматривать геотермальнюую активность шире, чем просто возможность привлечения туристов. Впервые источники начали использоваться с коммерческой целью в 1950 году, но лишь в последнее десятилетие в эту сферу пошли настоящие инвестиции.

Завод по производству электричества из геотермальной энергии. Фото Wiki Commons.

За последние шесть лет правительство Новой Зеландии инвестировало 2 миллиарда долларов в развитие геотермальных заводов, и теперь страна генерирует больше электричества, чем добывает природного газа. В октябре 2014 года выработка геотермальной энергии составила 16,3 процента от всех энергоресурсов по сравнению с 15,8 процентами газа. Это может казаться несущественным, но, по словам Симона Бриджеса, министра энергетики и ресурсов, существующее геотермальное возрождение позволит стране достичь цели в 90 процентов возобновляемой выработки к 2025 году. На Геотермальном конгрессе в этом месяце Бриджес похвастался, что Новая Зеландия – пятый по величине производитель геотермального электричества в мире.

Не только поставщики электроэнергии получают выгоды от геотермальной энергии. Несколько других предприятий тоже успели на этот поезд. Среди них и компания-поставщик молочных продуктов «Мирака», контролируемая маори. Компания, основанная в 2011 году, теперь ежедневно превращает 250 миллионов литров молока в порошки и ультрапастеризованные продукты, что является примером использования геотермальной энергии для крупных компаний.

Угольная шахта Warkworth в Долине охотников в Австралии. Это проблемная шахта получила одобрение на продление работы в начале этого года. Фото с ресурса Flikr пользователя Lock the Gate Alliance.

В Австралии – стране, где население в пять раз, а территория в 28 раз больше, создаётся впечатление, что правящая партия зациклилась на ископаемом топливе. Как заявил премьер-министр Тони Абботт на церемонии открытия угольной шахты в прошлом году, «уголь хорош для человечества, уголь хорош для процветания, уголь – это существенная часть нашего экономического будущего здесь в Австралии и по всему миру». Что характерно, на континенте существует климатическая политика, действие которой прекращается в 2020 году.

Австралия была первой в сфере солнечной энергии в 1980-х, но изменения в правительстве в 1990-х снова привели к использованию угля, ставшего основным энергоресурсом страны. Так было до 2012 года, когда был инициирован План чистой энергии. Новые выборы 2013 года вернули к власти либеральную партию, и большая часть плана была отброшена, в том числе, та, которая касалась спорного австралийского налога на углероды. Так как нынешнее законодательство также не возлагает на дистрибьюторов энергии обязанность покупать электричество, выработанное их возобновляемых источников энергии, будущее солнечных электростанций самой обласканной солнцем страны кажется смутным.

И нет никаких предпосылок, что это изменится. Только в прошлом месяце министр промышленности и науки, почётный член парламента Ян Макфарлейн пригрозил, что уйдёт с переговоров, когда Совет чистой энергии отклонил правительственный запрос по уменьшению на четверть показателей выработки возобновляемой энергии. Такое сокращение означало бы уменьшение процента возобновляемой энергии в австралийской электроэнергетике, что, очевидно, стало бы шагом назад с точки зрения развития. Из-за того, что наука выступает заодно с промышленностью, Австралия пасёт задних в гонке использования возобновляемых источников энергии, в то время как Новая Зеландия вырывается вперёд.

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