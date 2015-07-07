Новая Зеландия придумала, как заправлять машину пивом вместо обычного бензина

Фотографии предоставлены компанией DB Export Brewtroleum.

Новой Зеландии употребление пива может приравниваться к природоохранной деятельности. Теперь водители могут заправить свои машины так называемым «брютролеумом» от компании DB Export, который является биотопливом, изготовленным с использованием дрожжевых отходов от пивоварения.

Саймон Смит, представитель DB Export, новозеландской пивоварни, разработавшей это биотопливо, рассказал VICE, что, на самом деле, превратить пиво в нечто, на чём может ездить автомобиль, довольно просто. Настолько просто, что эта идея родилась у «нескольких ребят, решивших выпить по бутылочке пива» ещё в феврале. Спустя шесть месяцев биотопливо всё раскуплено наавтозаправочных станциях Gull по всей Новой Зеландии.

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Процесс происходит следующим образом. При пивоварении, когда напиток уже забродил, всегда остаётся небольшой осадок. По большей части он состоит из неактивных дрожжей, и работники сферы пивоварения, называют такой осадок «суспензией». Как объяснил Саймон, обычно «дрожжевая суспензия передаётся фермерам для кормления скота, но иногда её попросту выливают».

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Ребята из DB Export поняли, что суспензию можно также использовать для производства этанола, который является ключевым ингредиентом биотоплива. Поэтому вместо того, чтобы выливать её, они отправили 15 300 галлонов суспензии на очистительный завод. Там полученный из дрожжей этанол проходит очистку до тех пор, пока он не станет достаточно чистым для смешения с бензином. Саймон пояснил, что «брютролеум состоит на 10% из этанола, полученного из дрожжей, и на 90% – из бензина». Это такое же соотношение, как и в бензине типа E10, на котором ездит большинство современных автомобилей.

Компания DB Export произвела 79 250 галлонов биотоплива, которых по расчетам Саймона хватит примерно на шесть недель. Однако, он сообщил, что, скорее всего, они сделают ещё одну партию. «Презентация прошла «на ура», так что скоро узнаем, понравился ли наш бензин людям». Более того, один из работников заправок Gull в Окленде рассказал, что в день запуска брютролеума на заправках наблюдалось столпотворение из желающих заправиться, и денёк вышел «самый жаркий в году».

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Несмотря на ажиотаж, само по себе биотопливо всё-таки не самый экологичный вариант, поэтому ещё остаются вопросы, которые следует учесть. Профессор Питер Скейлз из Мельбурнского университета обращает внимание, что не все виды биотоплива создаются одинаково.

Учёные разделяют биотопливо на две категории – «первого поколения» и «второго поколения». Оба поколения производятся с использованием этанола, также как и брютролеум, но вся разница состоит именно в источнике этого этанола.

В производстве второго поколения биотоплива используется этанол из отходов производства (как, например, из суспензии компании DB Export) и материалов, которые в других случаях были бы утилизированы. В то же время биотопливо первого поколения изготовляется из культур, специально выращенных для производства этанола. Согласно объяснениям Питера, это создаёт замкнутый круг. «С одной стороны первое поколение биотоплива является экологичным из-за того, что оно производится из биоисточника, а не из сырой нефти, но для его изготовления активно используются сельскохозяйственные земли». Когда страны слишком полагаются на биотопливо первого поколения, такие практики, как вырубка леса, становятся всё более распространёнными.

Проще говоря, биотопливо является экологичным до тех пор, пока оно производится из материалов, которые в противном случае были бы утилизированы. В связи с тем, что процесс создания замечательного холодного напитка для вас порождает такое большое количество потенциальных отходов, пиво является не только необычным, но и «умным» источником этанола для биотоплива. Так выпьем же за это!

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