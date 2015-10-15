Экстренные новости Америки: Кристофер Коламбус не так велик, как вы думаете

«Балбесы», автор сценария – Крис Коламбус. Warner Bros.

По-видимому, Кристофер Коламбус считается атрибутом Америки, но сегодня, возможно, подходящее время для того, чтобы задать себе ряд сложных вопросов о том, заслуживает ли этот парень это почётное место.

Я знаю, о чём вы думаете: «Коламбус? Чувак, который снял рождественскую классику «Один дома», один из самых кассовых фильмов в истории? Чувак, который был чуть старше 20 лет, когда написал сценарии к «Балбесам» и «Гремлинам», двум фильмам моего детства, к которым я ощущаю огромную нежность? Да я обожаю Коламбуса!»

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Что ж, не хочу учить вас жить, но Кристофер Коламбус, обычно упоминаемый в титрах своих фильмов как «Крис», на самом деле вовсе не таков, как о нём думают. И я могу доказать это, вкратце рассмотрев некоторые из его многочисленных провалов и немногочисленных хитов (иные из которых на самом деле не так хороши, как вам помнится). Вот ряд фильмов, которые, пожалуй, должны заставить вас пересмотреть своё обожание этого высокооплачиваемого и, возможно, компетентного, но, по сути, недостойного кумира.

«Пиксели», Columbia Pictures

Пиксели:

Последний фильм Коламбуса был настолько плох, что его название уже стало синонимом фразы «хреновое кино». В какой-то момент в процессе работы над тем, что могло бы стать неплохим фильмом с кучей туалетного юмора для людей, обожающих старые видеоигры, Коламбус отвлёкся и вместо этого снял скучное кино для людей, обожающих, когда Адам Сэндлер тусуется с Мишель Монаган. Истории о геймерах, спасающих мир от оживших видеоигр (почти содранной с книги «Первый игрок, приготовьтесь», которая сама по себе была не особенно хороша), не обязательно было быть очень хорошей, чтобы стоить 12 долларов, но «Пиксели» всё равно каким-то образом умудряются быть скучными.

«Рождество с неудачниками», Columbia Pictures

«Рождество с неудачниками»:

Рождественский фильм с Тимом Алленом и Джейми Ли Кёртис однозначно должен был стать успехом, однако «Рождество с неудачниками» оказалось одним из наименее смотрибельных фильмов всех времён и народов. Во-первых, проблема в том, что его экспозиция никуда не годится для рождественского фильма: пара средних лет хочет сделать годовой перерыв в помпезном праздновании Рождества и вместо этого планирует отправиться в круиз. Затем всё становится ещё хуже, когда все их соседи, обожающие Рождество, отвергают их совершенно не интересными для просмотра способами. Наконец (спойлер), Тим Аллен выясняет, что его соседка умирает от рака, отдаёт ей свои билеты в круиз и в конце концов с помпой отмечает Рождество. Дело в том, что, согласно странной морали вселенной этого фильма, отмечать Рождество с помпой необходимо – каждый год, без исключения, даже если хочется перерыва.

«Гарри Поттер и философский камень», Warner Bros.

Два худших фильма о Гарри Поттере:

«Гарри Поттер и философский камень» выезжает на юном Дэниеле Рэдклиффе, выступающим в качестве представителя зрителей, который пялится широко раскрытыми от удивления глазами на Колдовскую Вселенную, столкнувшись с нею в первый раз. Этого достаточно, чтобы отвлечь зрителя от того, что фильм – раздутая трёхчасовая тягомотина без сюжетного импульса. Второй фильм, «Гарри Поттер и тайная комната», получил худшие рецензии во всей серии фильмов. Он медлителен, сцены игры в квиддич выглядят удивительно неправдоподобными для такой дорогой серии, и наконец, даже если вы обожаете «Гарри Поттера», это – фильм-филлер, который вы никогда не пересматриваете. После «Тайной комнаты» Коламбус сменил роль, став продюсером, и был нанят действительно хороший режиссёр Алонсо Куарон, который вдохнул в серию немного творчества и жизни своим потрясающим третьим фильмом, «Гарри Поттер и узник Азкабана».

«Богема», Columbia Pictures

Богема:

Бродвейскую сенсацию «Богема» следовало экранизировать тогда, когда её темы были свежими и актуальными. К 2005 году «Богему» высмеял «Отряд «Америка»: Всемирная полиция». Спустя девять лет после первоначального выхода «Богемы» Коламбус, по сути, не внёс в экранизацию никаких изменений, что было неверным ходом. Посмотрите «Богему» – и увидите сверхсерьёзный мюзикл о важности искусства, без тени иронии в стиле «Бёрдмэна». Соблюдение того, чему учит «Богема» превращает вас именно в такого напыщенного частично безработного неудачника, которого «LA Times» использует для того, чтобы возводить напраслину на поколение миллениумов.

«Гремлины», Warner Bros.

Гремлины:

Да-да, «Гремлины» ужасны. Наряду с «Балбесами» (приличным фильмом, который привлекает внимание ребёнка, потому что юные актёры достаточно хороши) «Гремлины» относятся к тому раннему сценарному творчеству, которое привлекло к Коламбусу внимание действующего президента страны кино Стивена Спилберга. Жаль, что весь фильм является «паровозом» для расистской паранойи. Дело в том, что термин «гремлины» в фильме предложил расист-сосед главного героя, который утверждает, что японцы запускали маленьких существ во все наши машины со времён Второй мировой войны. Какое-то время кажется, будто фильм ожидает от вас веры отнюдь не в это, но затем голос за кадром в самом конце фильма заявляет, что это на самом деле так: ваша электроника выходит из строя из-за существ, запускаемых туда злыми японцами. Вы мне не поверите, если не пересмотрите лично.

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Я не хочу обсуждать «Миссис Даутфайр» и «Двухсотлетний человек», которые сложно критиковать, когда с момента безвременной кончины Робина Уильямса прошло так мало времени, но слабые места есть и у них. Ещё есть неудачная попытка Коламбуса получить «Оскар», «Мачеха», которая на самом деле хороша лишь тем, что в этот мейнстримный фильм незаметно протолкнули пропаганду применения марихуаны в медицинских целях. А ещё, как будто этого было недостаточно, он назвал свою продюсерскую компанию 1492 Pictures, в честь года, в котором какой-то чувак оказался в Новом свете и принялся убивать коренных американцев.

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