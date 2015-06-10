Милые нормальные девушки не делают пирсинг своих гениталий

Тему вертикального пирсинга клитора я изучала почти год, прежде чем решилась сделать его. Я отговаривала себя несколько месяцев. Сначала я говорила себе, что сейчас не самое лучшее время, потом, что я слишком занята или что я еще недостаточно изучила этот вопрос. Когда у меня уже закончился список интернет-ссылок и фотографий, которые можно просмотреть, я наконец признала, что время пришло: сейчас или никогда. Если я действительно этого хотела, я должна была перестать думать об этом и просто сделать это.

Вертикальный прокол клиторного капюшона или коротко ВПК является самым популярным видом пирсинга женских гениталий из-за быстрого времени заживления и полного соответствия анатомической форме владелицы «этой красоты». Помимо своей эстетической ценности, пирсинг ВПК увеличивает стимуляцию клитора во время сексуальной активности и даёт возможность получать больше удовольствия. Мастер пирсинга вдевает перегородку из хирургической стали (похожую на ту, которую используют для прокалывания пупка) в маленькое кожное покрытие, которое защищает клитор, так, что один металлический шарик на конце стержня видно невооруженным глазом, а другой остаётся сверху клитора женщины под небольшим слоем кожи.

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Будучи дотошной от природы, я очень серьёзно подошла к вопросу исследования вопроса генитального пирсинга – я хотела знать абсолютно всё на эту тему, прежде чем возьмусь прокалывать себе там дырки. Сначала я наткнулась на жуткие истории женщин, которые решились на пирсинг клиторного капюшона и повредили нерв (в основном, причина была в неопытности пирсеров, которые постоянно калечили своих клиентов, прокалывая клитор вместе с капюшоном). Несмотря на то, что всё внутри меня сжималось при мысли о том, что мой клитор могут продырявить, я вздохнула с облегчением, когда узнала, что такие случаи – редкие, и что в моём районе есть много мастеров интимного пирсинга с отличными отзывами их клиентов.

Что если кто-то будет смеяться надо мной? Смогу ли я когда-нибудь ещё класть ногу на ногу?

После нескольких месяцев активных поисков в интернете я решила, что мне нравится, как они выглядят: тонко и женственно, но дерзко. Да и перспектива лучшего секса и более интенсивных оргазмов конечно интригует. Что касается самого пирсинга, ВПК вполне достпуная процедура: сама услуга стоит около $ 40, а стоимость ювелирных украшений – $20 – $40. В целом, пирсинг ВПР будет стоить всего на несколько долларов больше, чем прокол пупка или языка.

Хоть я и была полна энтузиазма по поводу своего пирсинга, мне всё равно было слишком стыдно рассказать кому-нибудь, кроме моего парня, о том, что я собиралась это сделать. В то время как 72 процента американских женщин имеют какой-либо пирсинг, только 2 процента прокалывают свои гениталии. Я милая нормальная девушка. А милые нормальные девушки не прокалывают свои клиторы – именно поэтому, вероятно, Национальная служба здравоохранения в Великобритании рассматривает интимный пирсинг как преступление, а некоторые врачи относятся к женщинам с генитальным пирсингом не так благосклонно, как к пациенткам без ВПК.

Помимо этих проблем, мои опасения о пирсинге были слишком личными, чтобы этим делиться: Что если я потеряю чувствительность и это разрушит секс навсегда? Что если кто-то посмеется надо мной? Смогу ли я когда-нибудь еще класть ногу на ногу? Будет ли его видно через трусы? Что если мне он не понравится?

Я также боролась со своей ролью строгой дисциплинированной спортсменки, которая всю свою жизнь вела себя очень правильно. Я всё удивлялась, как я могла пойти на такой поступок против своей сущности, с нетерпением ожидая, когда в моей упорядоченной жизни появится немного дикости. Я не была тем типом людей, который обычно делают такие вещи. И всё же, я очень хотела себе этот пирсинг.

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Одним субботним днём я стиснула зубы и остановила такси, решив поскорее с этим покончить. В машине я напомнила себе, что что бы ни случилось, я вернусь живой (скорее всего) и могу легко притворяться, что всей этой истории никогда не было. В конце концов, я ведь не сказала никому, что я собиралась делать.

Когда я приближалась к своему пункту назначения, мои щёки горели от страха и волнения. Я сразу задалась вопросом, почему я вообще там нахожусь, делая то, что я мне не стоило было делать, в месте, которое мне так чуждо. Опустив подбородок и скрестив руки, я сделала всё возможное, чтобы стать маленькой (непростая задача с моим ростом 1,80 метра), когда я выходила из такси. Я увидела стеклянную витрину салона пирсинга и поспешила к стенам цвета облаков.

Я быстро забежала внутрь и подошла к стойке на входе. Я всё ещё чувствовала себя не в своей тарелке; этот пирсинг салон, несмотря на его оформление под спа-салон, ничем не отличался от любого другого. Вряд ли можно найти место более милее и тише, чем это, чтобы нормальным девочкам как я можно было прокалывать свои влагалища.

«Привет, чем я могу вам помочь?»

У администратора на входе был украшенный драгоценным камнем пирсинг размером десятикопеечной монеты между подбородком и нижней губой, который блестел, когда она говорила.

«Привет, я хотела бы сделать пирсинг ВПК».

На слове «пирсинг» мой голос словно споткнулся и стал выше, а вопрос прозвучал как писк, а не как уверенное заявление, как я планировала. Я использовала сокращённое название пирсинга, чтобы звучать более изощрённо, и прежде всего, чтобы не выговаривать слово «клитор». Мне было очень неудобно говорить слово «клитор», даже когда я просила другого человека проколоть мне кожу над моим клитором.

Администратор подготовила документы и пригласила меня просмотреть украшения для пирсинга, где я тщательно изучила каждую деталь. Я отказалась украсить свои женские прелести чем-то из пластика, цветным или дешёвым на вид, хотя я оценила иронию тех, кто хочет «стильный» интимный пирсинг. Я остановилась на простой стальной штанге с кубическим камнем из циркония на закрулённом конце изделия, который будет виден на теле. Я подписала заявление о согласии с условиями и правилами заведения, когда девушка-администратор отбарабанила информацию:

«Я уверена, что вы знаете, что мы стерилизуем всё наше оборудование в автоклаве, чтобы избежать инфицирования. Вы получите инструкции об уходе после процедуры пирсинга и об оплате от вашего мастера после окончания процедуры, но сегодня это будет стоить около $ 75. Пожалуйста, распишитесь здесь, чтобы подтвердить, что вы понимаете все наши правила и процедуры. Вашим мастером сегодня будет Эд; он подойдет за вами, когда все будет готово».

Мужчина. Мужчина будет касаться моего влагалища, делая в нем отверстие?! Единственными мужчинами, которые когда-либо видели этучасть моего тела, были мой бывший и нынешний бойфренды, а теперь незнакомый мужик будет не только это видеть, но и делать там пирсинг. В глубине души я знала, что могла бы подождать немного дольше и попросить вместо этого мастера женщину, но такой стыдливый запрос был бы слишком унизительным. Насколько я знала, девушка, которая делает пирсинг клиторального капюшона не должна париться по поводу пола мастера пирсинга. Мне пришлось сохранить образ такой девушки, даже если бы это меня убило.

Агрессивное вторжение ватной палочки в наиболее чувствительную часть моего тела создавало ощущение давления и инородности. Так я буду ощущать и свой пирсинг?

«Джен?»

Я подняла взгляд и увидела Эда, который приветствовал меня мягкой улыбкой. Он был низким полненьким латиноамериканцем с короткой бородкой и дредами на тех частях его головы, которые не были побриты. Как и у всех в этом заведении, его лицо было обильно украшено кольцами, штангами и сверкающими гвоздиками. Он выглядел гораздо дружелюбнее, чем я ожидала. Я последовала за ним в манипуляционную, которая была похожа на кабинет врача, разве что только его мягкий стол был чёрным и в два раза короче. Я сидела на краю и болтала ногами, когда мы с Эдом обсуждали мой пирсинг.

«Я попрошу вас снять брюки и нижнее белье и лечь на стол, надо будет развести ноги в положение бабочки, когда мы начнём».

«О, хорошо, это то, о чём меня обычно просит моя мастер восковой депиляции!», я нервничала и поэтому говорила много лишнего, но Эда это не волновало.

«Отлично, в этой позиции я взгляну, подходите ли вы анатомически для пирсинга. Не стоит беспокоится об этом. Большинство женщин подходит. Затем мы будем использовать приёмную трубку под вашим клиторальным капюшоном, чтобы разместить украшение».

Я чуть не перебила его снова, чтобы сказать, что я всё это уже знаю. Благодаря моему обширному исследованию, я знала, что техника пирсинга с помощью приёмной трубы была самым передовым способом выполнения пирсинга ВПК, и я предположила, что я точно знаю, чего ожидать в процессе пирсинга. Вместо того, чтобы сказать это, я просто кивнула и улыбнулась, в то время, как Эд рассказывал мне обо всём своим мягким понимающим голосом. Мне было интересно, был ли Эд геем. У него были материнские интонации и прикосновения опытной медсестры, и хотя я обычно считаю себя слишком прогрессивной, чтобы так просто делать предположения о сексуальной ориентации человека, я без сомнений приняла свои допущения касательно однополых склонностей Эда. Мне было комфортнее думать, что моё влагалище рассматривает гей, а не что я лежу, распластавшись перед мужчиной «нормальной» ориентации.

Я сняла брюки и нижнее белье и залезла на стол, как сказал Эд, скрестив руки на груди и наблюдая за тем, как он готовит свои инструменты. Он поднял ватную палочку без ватного кончика на ней и сказал: «Я сейчас проверю твой клиторальный капюшон, чтобы убедиться, что мы можем сделать пирсинг; я размещу это в отверстии капюшона, и он будет находиться на твоём клиторе в месте, где будет украшение. ОК?»

«ОК», я пискнула, когда он перевёл своё внимание от моего лица на влагалище. Я подавила желание захихикать при слове «капюшон» и уставилась на потолок. Я чувствовала сильное давление и натяжение ватной палочки на моей коже, и мои глаза расширились. Это было больнее, чем я ожидала. Агрессивное вторжение ватной палочки в наиболее чувствительную часть моего тела создавало ощущение давления и инородности. Так я буду ощущать и свой пирсинг?

«Раскрытие капюшона немного плотное, но вы подходите для пирсинга! Я буду начинать».

Я чувствовала, как пропала ватная палочка без ваты, и как на её месте стал ощущаться холодок от йода. Я положила руки на лицо и глубоко выдохнула. Пока Эд работал, я подумала об абсурдности обсуждения плотности моего капюшона с незнакомцем. Я дрожала от сдерживаемого нервного смеха.

Всё чувство юмора быстро испарилось, когда я почувствовала то же давление, как и с ватной палочкой, за которым последовала внезапная острая боль. Я сморщила нос и прищурившись посмотрела поверх него, стараясь не двигать нижнюю часть тела.

Боль утихала и превратилась в сильное жжение, когда Эд закреплял мое украшение и смазывал всё оставшимся йодом. Менее чем через минуту дело было сделано.

Он дал мне зеркало, и я безмолвно взяла его, направив так, чтобы видеть свою только что украшенную часть тела… Это было прекрасно.

«Вы в порядке, Джен? Это было не так уж плохо, не так ли?»

Я слышала ободряющую улыбку в его голосе, когда он это говорил, и мне хотелось дать ему пощёчину. Ему нельзя было быть таким весёлым, когда я по-прежнему не отошла от шока того, что только что произошло.

«Я в порядке… Да, это было больнее, чем я ожидала, потому что всё, что я видела в интернете, говорило о том, насколько это легко, что это лишь лёгкий щипок, потому что кожа там настолько тонкая…» Мой голос был слабым, лишённым всей своей энергии от неожиданной боли.

«Вот зеркало, так что вы можете взглянуть на него. Что вы думаете?»

Он дал мне зеркало, и я безмолвно взяла его, направив так, чтобы видеть свою только что украшенную часть тела…Я затаила дыхание, когда я бросила первый взгляд, и медленно выдохнула, когда я приняла в чистом виде своё собственное тело.

Это было прекрасно. Оно выглядело так же, как и все фотографии, на которые я так долго пристально смотрела. И я сделала идеальный выбор с кубическим цирконием; мой пирсинг был в меру блестящим.

Боясь коснуться его, я отдала зеркало Эду, радостно улыбаясь от результатов того, что было опасным путешествием для меня. Я осторожно дошла до угла и поймала такси, невероятно довольная собой за проявленное мужество и доведенное до конца дело.

Три недели спустя мой пирсинг почти полностью зажил. Я уже получила восторженное одобрение от моего парня во время очень эксгибиционистического звонка по Skype, во время которого он назвал это «очень сексуальным». Я заново училась двигаться, сидеть, стоять и купаться так, чтобы не беспокоить нежную заживающую кожу и открыла для себя мощное ощущение, которое вспыхивало в любой момент, когда я задевала пирсинг. Любая сексуальная активность была запрещена по крайней мере на четыре недели, поэтому мне ещё предстояло проверить обещания о повышенном удовольствии.

Когда я научилась, как вести себя со своим недавно украшенным телом, я отказалась от попыток вести свою глупую классификацию всего на то, что было «нормально», а что нет. Я не была такой простой и понятной, как я когда-то думала. Я была своей собственной версией милой нормальной девушки: той, которая сделала себе интимный пирсинг.

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