Замороженные макароны с сыром – это продукт питания, которого не должно быть

Привет, едоки!

Меня зовут Ник Гейзин, и я – редактор VICE, и вот вам несколько обзоров, написанных мной о замороженных макаронах с сыром для разогрева в микроволновке.

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На мой взгляд, идея замороженных макарон с сыром смехотворна, так как приготовить это блюдо нетрудно. Нужно всего лишь довести воду до кипения, забросить макароны, добавить немного сыра и молока (или того сырного порошка из коробочки), помешать, а затем съесть. Вуаля.

Некоторым кажется, будто это слишком трудоёмко, и они просто хотят открыть коробку, вскрыть дюймовую щель в полиэтиленовой обёртке, в которой находится брусок замороженного сыра с лапшой, поставить вышеозначенный брусок в микроволновку, нажать кнопку, а затем обжечь себе рот расплавленным сыром или (в некоторых случаях) таинственным веществом, которое производители называют «сырный соус».

Как обычно, продукты Amy‘s оказались лучшими. За эти слова Amy‘s мне не платят. Они просто делают наименее гадкие и наиболее похожие на еду замороженные продукты. Я даже не вегетарианец, но их продукты более высокого качества и содержат меньше химии. Как бы то ни было, вот мои отзывы на продукт питания, который вообще не следовало придумывать.

МАКАРОНЫ С СЫРОМ Amy’s

С момента создания этой колонки люди много раз предлагали мне отведать макароны с сыром от Amy‘s. Вот я их и поел. Надеюсь, вы все рады, что я покушал то, чего вы говорили мне поесть.

Мысль о том, чтобы разогревать в микроволновке то, что и так безумно легко приготовить, казалась мне бессмысленной, однако стоило продержать этот продукт в микроволновке семь минут, как он стал больше похож на печёные макароны с сыром. Он был хорош. Это были макароны с сыром.

ОЦЕНКА: 5+

AMY’S BOWLS: запеканка с брокколи и чеддером

Еда выглядела именно так, как на коробке. Есть её было всё равно что находиться на жаркой сырной вечеринке с брокколи, на которой я был почётным гостем. А посреди вечеринки мне подарили запеканку с брокколи и чеддером от Amy‘s, после чего меня поцеловал любимый человек. Везётмнеседой.





ОЦЕНКА: 5+

МАКАРОНЫ С СЫРОМ Smart Ones Weight Watchers Classic Favorites

Я зацепил их вилкой три раза и съел это, а остальное выбросил. Сыр на вкус напоминал воду оранжевого цвета. На вид было похоже на макароны с сыром, но это блюдо оказалось волком в овечьей шкуре.









ОЦЕНКА: 1

МАКАРОНЫ С СЫРОМ Stouffer’s

Наиболее пригодная для микроволновки замороженная еда греется в микроволновке хотя бы две-четыре минуты, но это чудовище требует от потребителей мучить продукт целых 11 минут с небольшим перерывом на перемешивание блюда в маленьком чёрном пластмассовом контейнере. Когда я открыл микроволновку, судок с макаронами с сыром булькал и рыгал горячей сырной магмой. Несмотря на страх, я стал помешивать дальше и готовил их ещё несколько минут.

Открыв микроволновку во второй раз и послушав, как блюдо клокочет от жара, я невольно задумался о фильме «Муха». Насколько смешиваются пластиковые волокна дешёвой тарелки и дешёвая еда? Не ем ли я пластик?

Эти макароны с сыром были лучше, чем помои от SmartOnes, но вышло всё равно ужасно. Берите Amy’s или Annie’s.



ОЦЕНКА: 3-





МАКАРОНЫ С СЫРОМ Lean Cuisine Favorites

Макароны обладали приятной плотностью, не были ни слишком мягкими, ни слишком твёрдыми, а вот вкус и консистенция сыра были подозрительны. Я всё это съел, но был очень голоден и испытывал странное чувство из-за того, что перед этим понемногу глотал отбеливающее средство, когда отбеливал усы (и не спрашивайте, зачем).

Если вы любите макароны с сыром, то можно спокойно приготовить их самому, сварив на плите, даже если вы используете тот самый сырный порошок. Мне нравятся макароны с сыром, у которых кролик на логотипе, и предпочёл бы их замороженным макаронам практически в любом случае.



ОЦЕНКА: 4-

Вот и всё на эту неделю. Загляните на следующей неделе, чтобы узнать, что я думаю о том, что ем, и подпишитесь на меня на Instagram.