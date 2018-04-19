Николь Ричи прекрасно себя чувствует

«Определение пола – это искусство, а не наука», – сказала мне с каменным лицом Николь Ричи, прежде чем рассмеяться. Сидя в своем офисе в Бербанке, 36-летняя магнат-писательница-актриса просматривала фотографии на своём iPhone, пытаясь показать изображение к смешной истории, которую она рассказывала. Суть примерно вот в чём: два дня назад Ричи обнаружила на заднем дворе петуха в курятнике. «Я проснулась и подумала: «Какого хрена?», – отметила она, когда показывала мне фотографию курицы, о которой идёт речь – яркого чёрно-белого маленького петушка по кличке «Мо», которого она купила несколько месяцев назад, думая, что это она. «Он оказался ещё тот повеса», – сказала она, раздраженно смеясь. «Но я хотела вызывающе роскошную курицу и вот, что я получила».



Парадокс фиаско Ричи в ведении сельского хозяйства в городских условиях заключается в том, что никто не проиграл. Четырнадцать лет назад Ричи сделала свою карьеру на телевидении в столь же веселой постановке «Простой жизни». В шоу, которое показывали с 2003 по 2007 год, Николь и её тогдашняя лучшая подруга Пэрис Хилтон путешествовали по стране, выполняя случайные работы и пытаясь избавиться от своего прошлого избалованных и богатых детей. В первом сезоне девушки жили и работали на молочной ферме в Альтусе, штат Арканзас.

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Richie poses in front of clothes from her fashion line, House of Harlow 1960

Как и многие (многие) звёзды реалити-шоу, пришедшие после неё, грань между публичным и настоящим образом Ричи быстро размылась в небытие после того, как шоу сняли с эфира. Будучи приёмной дочерью Лайонела Ричи и Бренды Харви, Ричи отметила, что она всегда была общительным ребёнком. Но после «Простой жизни» её личная жизнь – от вечеринок и знакомств до дружеских отношений и диет – стала пищей для бесконечных сплетен и предметом для изучения. При этом, она и Хилтон превратились в заводил всё большего числа моделей середины 00-х годов, актрис и светских львиц, которые ищут свои 15 минут славы.



С тех пор Ричи стала бесстрашной женщиной – хотя и гораздо более скрытной –, которая расширила свой бизнес в миллион разных профессиональных направлениях. В 2005 году она выпустила книгу «Правда о бриллиантах»; была ещё её линия модной одежды «House of Harlow 1960»; а затем вторая книга и её собственный сериал для «VH1» под названием «Candidly Nicole», в котором она выступила продюсером и играла главную роль. Всё это время она воспитывала двух маленьких детей со своим мужем и солистом группы «Good Charlotte» Джоэлом Мэдденом.

Richie and her husband, Joel Madden, take a break in the halls of their shared workspace.

В последнее время, однако, возвращение Ричи на телевидение спровоцировало сенсацию. В прошлом году она начала сниматься в роли ведущей Порши Скотт-Гриффит в «Отличные новости» на канале NBC, сериал о внутренней работе местного телевизионного новостного шоу от Трейси Уигфилд, который был крайне высоко оценен. Хотя технически это первое настоящее серийное шоу Ричи, вы ни за что не догадаетесь об отсутствии у Ричи опыта. Как Порши, она профессионально играет особенности характера своей героини, придерживаясь грани между самовлюбленной глупышкой и привлекательной дивой. Частично благодаря Уингфилд и ритмическому стилю написания исполнительного продюсера Тины Фей, шоу также оказалось идеальным средством для демонстрации чувства юмора у Ричи.



Недавно я встретилась с Ричи, чтобы поговорить об актёрстве, родителях, проблемах с внешностью и о том, как президентские выборы повлияли на «Отличные новости», в лучшую или худшую сторону.

Richie on The Simple Life: “I did it, and it was so much fun, but it lasted for five seasons… My life just went in a completely different direction.”

VICE: Как ты оказалась в «Отличных новостях»?



Николь Ричи: Мой менеджер позвонил мне и сказал: «У меня есть один сценарий – и думаю, вы должны его прочитать. Это шоу Тины Фей. Он действительно смешной». Я большая поклонница «Студии 30», и как только я открыла сценарий, то почувствовала его ритм. Затем я придумала около 35 причин, по которым я не могла пробоваться на роль, во мне всё перемешалось и я думала, что этого не произойдёт. Но я пошла и прослушивалась на роль три раза, и получила её. Они уже сняли пилотную серию, так что я снималась четырьмя днями позже.

Первый сезон был снят перед выборами, верно?

Да, мы начали снимать в августе прошлого года, закончили в октябре и вышли в эфир в апреле. Наверное, выборы волновали нас всех, особенно, когда выходил сезон. Как и все, мы считали, что результат будет совсем другим. У нас были некоторые реплики Хиллари, но у нас не было никаких упоминаний о каких-либо политических фигурах на шоу, что, я думаю, невероятно круто со стороны Трейси. Она и Тина – такие умные, элегантные женщины, и прелесть отличной комедии в том, что вы можете оставаться верной себе и одновременно шутить. Второй сезон служит этому хорошим примером.

Richie on being young and famous: “When you’re 22 and Vanity Fair wants to do a piece on you, you put yourself in that position of, “OK, I’ll do whatever they want.”

В детстве, кем ты хотела стать, когда вырастешь?



Я хотела быть балериной. Когда мне было 16 лет, я осмелилась, и захотела быть в подтанцовке у Бритни Спирс.

У тебя всегда были стремления действовать?

Я всегда знала, что хочу выступать. Когда я училась в старшей школе, то хотела выступать в мюзикле. Я хотела переехать в Нью-Йорк и поступить в колледж там, но мой день рождения в сентябре, поэтому я выпустилась в 17 лет. Мои родители увидели взгляд в моих глазах и сказали: «Ты не поедешь на Восточное побережье. Мы должны удержать тебя здесь». Поэтому я два года училась в колледже в Аризоне, возможно, два курса, однако это было лучшее время в моей жизни.

Затем, когда я закончила, и сразу же появилась «Простая жизнь». В то время не было шоу похожего на наше. Мне понравилось: «Вы хотите провести 30 дней своей жизни в поездке по неизвестным городам со своим лучшим другом, и получать за это деньги?» И я сказала: «Да, почему бы и нет?» Я сделала это, и это было так весело, но затянулось всё на пять сезонов. Я не планировала этого – моя жизнь пошла совсем в другом направлении.

A mix of bohemian-inspired pieces from Richie’s fashion line

Как бы ты сравнила съемки в «Candidly Nicole» со съёмками в «Простой жизни»?



Они были такими разными. «Candidly Nicole» продюсировала я, и у нас были наброски для каждого шоу… к третьему сезону «Простой жизни», у нас были наброски и из собственной жизни, но вначале нам даже не разрешалось иметь телефонов. Только эта концепция сейчас бы не сработала, и это настолько дико, потому что кажется, что это было совсем недавно. Я была отрезана от мира. По этой причине я не думаю, что в данный момент шоу может существовать, однако в этом же и суть. Концепция просто оставить свою жизнь позади больше не считается крутой. Тогда было совсем другое время.

Твой комедийный талант в «Отличных новостях» получил похвалу. Как думаешь, откуда взялось твоё чувство времени и юмора?

Мой папа – шутник. Он любит смеяться, и если он должен быть мишенью для шуток, чтобы всем было смешно, он готов к этому, и я тоже такая. Плакать от смеха каждый день – это определённо моя цель. Я реально люблю теряться в смехе. Это похоже на американские горки.

A collection of House of Harlow necklaces and rings on display in Richie’s Burbank office

Замечаешь ли ты это также в своих детях?



Да, у моего сына. Моя дочь гораздо более застенчива, но Спэрроу – большой шутник. Ему хочется смеяться и веселиться. По знаку Зодиака он тоже Дева, как я, поэтому он хочет все время сидеть дома. Мне нравится его энергетика.

Вы определенно выглядите, будто вы Дева.

Да. Я даже не буду начинать рассказывать насколько мне нравится отмечать в себе качества Девы каждый день. Это знак чести. Когда я слушаю, как Джоэл рассказывает о своём дне и о том, какой он напряжён и не знает, как он ему удастся всё это, я сижу и думаю: «Чувак, я могла бы всё упростить для тебя». Я была бы замечательным личным помощником. Мне нравится составлять список, я люблю быть вовремя и я люблю чтобы всё было чётко [делая галочку в воздухе].

Richie gets up close with a House of Harlow necklace.

За последние несколько лет ты превратила очень общественную жизнь в довольно личную. Сколько потребовалось усилий с твоей стороны?



Я определённо предприняла сознательные усилия. Для меня, когда я стала матерью, не могло быть и речи о том, что я должна делать. У Джоэла, как и у меня, такое же инстинктивное стремление защитить наших детей и позволить им быть детьми, потому что детство бывает лишь один раз. Это их жизнь, а моя жизнь – это не их жизнь. Им нужно жить в своём собственном мире.

Недавно я перечитал статью о вас 2006 года в Vanity Fair, в которой они берут интервью у вашего диетолога о вашем весе. Меня поразило, насколько оно было провокационным, как и то, как далеко мы продвинулись с того момента в отношении принятия тела.

Да? Я ещё не перечитывала его, что совсем непохоже на меня. Мне нужно его перечитать. Я помню, что они скинули фото меня стоящей на весах, шутки ради или что-то в этом роде. Я думаю о людях, с которыми я работала, которые точно знали, что я должна делать. Но я согласилась пойти и сделала это, поэтому мне не на что серчать: в то время я плохо осознавала свои собственные границы. То было другое время. Когда вам 22 года, а Vanity Fair хочет написать о вас, то вы себе думаете: «Хорошо, я сделаю всё, что они захотят». Очевидно, что теперь, в 2018 году, я надеюсь, что этого не случится ни с кем.

Как пребывание под таким контролем со стороны общественности повлияло на ваш взгляд на жизнь?



В то время моя точка зрения заключалась в том, что всё вертелось вокруг меня, – по сути, я реагировала на внимание, которое мне уделялось. Теперь я знаю, что это не совсем верно. У нас у всех есть свои задания, хотя, именно над ними я всё ещё должна поработать. Нужно много усилий, чтобы самим решить, что вы в ответе за свою жизнь и её направление, что вы не просто существуете.

Не думаю, что большинство 20-тилетних имеют такой уровень самосознания.

Мне кажется, может быть, у них этот уровень немного выше, чем у меня. [Смеётся] Некоторые люди рождаются с этим, и это действительно здорово. У меня есть друзья – одной из моей лучших подруг 27 лет – и она просто великолепна в своей работе: она такая стойкая, не делает ничего, за что ей могло быть стыдно. Я смотрю на неё и думаю: это так круто. Я такой не была.

“It’s definitely my goal to cry from laughter every single day. To lose myself in laughter—I love it in such a real way.”

Чему научило тебя материнство?



Множеству вещей. [Смеётся.] Прежде всего, невозможно описать то, что вы будете чувствовать в отношении своего ребёнка, пока он не появится здесь. Я часто говорю, что практически несправедливо использовать слово «любовь» описывая своё отношение к ребёнку, и своё отношение к Starbucks. Нечестно использовать одно и то же слово, потому что это совсем другое чувство. Вы связаны с этим человеком – вы ощущаете себя животным. Здесь срабатывает инстинкт. Когда женщина просто физически проходит этот путь, и то как она со всем справляется, и как её тело реагирует на детей, когда они плачут – я себе думаю: Вау. Это так клёво! Это безумие. Даже тот лишь факт, что ваше грудное молоко может излечить порезы, лучше, чем Неоспорин – это всё в голове не укладывается. У Трейси Уигфилд вот-вот родиться ребенок, и я сказала ей, что необходимо понять, насколько это повлияет на её жизнь, что день с ночью смешается. Нужно правильно определить расписание жизни. С детьми всё может произойти, и этот опыт перевернёт всю вашу жизнь, а затем внезапно всё исчезнет, и вы перейдете к чему-то другому. Так работает эволюция.

Чего ещё вы хотите достичь?

Я хочу быть в подтанцовке Бритни Спирс.

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