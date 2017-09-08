Никто не знает, что делать с этими дикими индейками и их помётом

Толпа диких индеек сеет хаос в небольшом городе штата Орегон, разрушает сады, заваливает на газоны и мерзко разбрасывает пахучее птичье дерьмо. Как сообщается в газете «East Oregonian», в Пайлот Рок собралось примерно от 50 до 70 дурацких птиц, и теперь жители пытаются выдворить их.



На этой неделе состоялось заседание городского совета Пайлот Рок, на котором были разработаны некоторые варианты борьбы с нашествием, от идеи с удалением яичников у самок и стерилизацией крылатых животных до уничтожения их с помощью ружья. Не имея возможности урегулировать проблему, совет решил позвонить в Службу по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Орегон (ODFW), которая, как сообщает «East Oregonian», имеет некоторый опыт работы с красноносыми птицами. Тем временем, жители Пайлот Рок всё больше злятся на индеек, которые буйствуют в их городе.

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Жительница Мэри Энн Лоу рассказала в городском совете о том, что недавно во дворе своей матери она насчитала 68 индюков, который они разрушили после того, как она усердно за ним ухаживала.

«Я люблю дикую природу, но это становится просто смешно», – Лоу сообщила совету. «Ничего не осталось, они зарываются в грязь, сожрали всё, что есть».

И они, по-видимому, заглатывая всё подряд, оставляют солидную кучу отходов. Согласно «East Oregonian», город решил позвонить в Службу по охране рыбных ресурсов и дикой природы, после того, как птицы покрыли весь пикап пометом, как какое-то преднамеренное навозное бедствие.

Это не первый раз, когда армия птиц захватывают ничего не подозревающий город. Не так давно Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы откликнулась на агрессивную стаю индеек в Милтон-Фриуотере, штат Орегон, что всего в часе езды от Пайлот Рок. Стаи этих чудовищ появились и в маленьких городах в штатах Юта, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс, где, как сообщает «New England Center for News», одна зловредная птица имела наглость хлопнуть крыльями, взлететь в воздух и ударить с полулета женщину.

Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы разработала несколько стратегий, которые Пайлот Рок мог бы принять, чтобы вытеснить индюков из города, включая захват и транспортировку животных или создавая кучу шума в их местных убежищах. Учреждение также предложило «создать ограждение для отпугивания животных», которое, как указывает «East Oregonian», «является дорогостоящим и в данном случае совершенно неэффективным. Индейки могут летать».

День благодарение не за горами, тем не менее, для жителей Пайлот Рок больше всего подходит хватиться за ружье и упаковать как можно больше ублюдков.

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