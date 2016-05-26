Сколько гербицидов в вашем завтраке точно не знает никто

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В начале мая адвокаты из Нью-Йорка и Калифорнии подали коллективный иск против QuakerOats из-за продажи овсянки, маркированной как «100% натуральная», несмотря на то, что она содержит незначительные количества не такого уж и натурального химического соединения глифосата, активного вещества в гербициде, известном как Roundup. Если не говорить о маркировке, то иск поднимает ещё более серьёзный вопрос: насколько нас должны пугать химикаты в завтраке?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в прошлом году объявила глифосат «вероятным канцерогеном для человека», повысив обеспокоенность потребителей применением этого гербицида к нашей пище. Глифосат смешивается с другими химическими составляющими для изготовления Roundup, а также широко применяется к продовольственным культурам для того, чтобы убивать нежелательные сорняки в процессе сельскохозяйственного производства; также он часто используется на приусадебных участках. Отчет ВОЗ указал на повышенный риск неходжкинской лимфомы у людей, подвергающихся воздействию этого гербицида на работе, а также отметил частоту редких опухолей печени и почек у животных, подвергающихся воздействию глифосата.

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Глифосат, производимый биотехнологической компанией Monsanto, является наиболее часто используемым гербицидом широкого спектра в мире. Его применение выросло по всему миру со 112,6 миллионов фунтов в 1995 году до 1,65 миллиарда фунтов в 2014 году. Этот резкий рост совпадает с введением культур ГМО «RoundupReady», которые генетически модифицированы под сопротивление действию этого гербицида. Кроме того, даже некоторые не относящиеся к ГМО культуры, в том числе пшеница, овёс, ячмень и бобы, опрыскиваются Roundup в рамках практики под названием «десикация», высушивающей посевы и ускоряющей созревание. Это, как и то, что в 2013 году АООС подняло допустимый предел содержания остатка глифосата в пище, вызвало тревогу. Это значит, что существует значительная вероятность того, что остаток Roundup скрывается как в продуктах из ГМО, так и продуктах без ГМО. (Использование глифосата, как и многих других пестицидов, гербицидов и фунгицидов, запрещено в органическом земледелии, поэтому по идее, сертифицированные органические продукты должны быть свободны от этих остатков).

Испытания, проведённые на образце овсянки QuakerOatsQuick 1-MinuteOats в независимой лаборатории и оплаченные RichmanLawGroup, которая представляет истцов в новом иске, обнаружили содержание глифосата на уровне 1,18 миллионной доли. В настоящее время АООС допускает наличие в злаковом зерне до 30 миллионных долей. Представитель QuakerOats написал в заявлении, присланном VICE по электронной почте: «Любые уровни глифосата, которые могут там оставаться, являются незначительными количествами и существенно ниже любых пределов, установленных АООС в качестве безопасных для потребления человеком». В другом заявлении, присланном VICE по электронной почте, представитель АООС написал примерно то же самое: «Устанавливая допуски на остатки пестицидов для различных продуктов, АООС обеспечивает разумную уверенность в отсутствии ущерба для людей при употреблении пищи, содержащей остатки, которые появились вследствие использования пестицида».

Другими словами, и QuakerOats, и АООС утверждают, что не следует волноваться из-за остатка Roundup в овсянке или где-нибудь ещё, поскольку уровни его содержания ниже порога, установленного АООС в качестве «безвредного».

Исследователи не могут этично исследовать воздействие глифосата в рамках случайного контролируемого эксперимента на людях, так что вместо этого им приходится полагаться на исследования на животных, а также крупномасштабные обсервационные исследования, в рамках которых они устанавливают связи (к примеру, между сельскохозяйственными рабочими, подвергающимися на работе воздействию Roundup, и повышением частоты лимфомы). А учитывая результаты исследований на данный момент, учёные, которые исследуют химические соединения, воздействующие на окружающую среду, категорически не согласны с мыслью о безвредности низких уровней глифосата. Четырнадцать из этих экспертов недавно опубликовали совместное заключение, выражающее обеспокоенность тем, что этот гербицид может являться химическим веществом, разрушающим эндокринную систему (EDC), а это значит, что он обладает потенциалом биологической активности даже в крайне низких дозах. Тысячи отдельных исследований EDC показали, что их воздействие на низком уровне может обладать губительными последствиями для здоровья, в том числе повышенным риском определённых видов рака, бесплодия, ожирения, диабета и проблем развития. Это указывает на то, что даже незначительные количества таких химических соединений, как глифосат, находящиеся в овсянке или других продуктах, могут быть канцерогенными или разрушительными для других важных биологических функций. «Сами по себе гормоны активны при содержании [в нашем организме] на уровне нескольких триллионных и миллиардных долей, – рассказывает VICE Джон Петерсон Майерс, руководитель исследовательских работ в некоммерческой исследовательской и нормативной некоммерческой организации EnvironmentalHealthSciences. – В реальном мире биологии эти уровни обладают огромным воздействием. Химические соединения, разрушающие гормоны, также могут быть биологически активными в этих дозах».

Исследования показали, что глифосат может вмешиваться в развитие плода и вызывать врождённые пороки развития, и хотя многое до сих пор неизвестно, проводимая в данный момент работа с подопытными грызунами показывает, что он обладает воздействием на мужское репродуктивное развитие. Эндокринная система крайне чувствительна к низким дозам EDC, заявила VICE Андреа Гор, профессор и Вачековский заведующий кафедрой фармакологии Техасского университета, и это в особенности касается развивающихся плодов, младенцев и детей. «Незначительные отклонения от нормы могут вносить изменения в процессы развития и приводить к дисфункции во время воздействия, а порой – спустя много лет после воздействия», – сказала она.

Учитывая исследования эндокринных нарушений, допускаемые АООС уровни слишком высоки и не имеют под собой научной основы, поведал VICE Брюс Блумберг, профессор биологии развития, цитобиологии и фармации Калифорнийского университета в Ирвайне. «Это решение политическое, а не основанное на разумных, рецензируемых научных данных». В особенности Блумберга беспокоит десикация, которая может подразумевать, что, возможно, в нашей пище ещё больше остатка Roundup, чем учитывалось ранее. «Глифосат и другие гербициды никогда не предназначались для использования [в качестве десикантов], и меня поистине изумляет то, что АООС допускает это, не указывая, сколько глифосата или других гербицидов присутствует в конечном продукте».

Другим поводом для беспокойства является то, что Roundup на самом деле является смесью глифосата и других потенциально вредоносных химических соединений, а это сочетание не испытывалось никогда. Испытания проводятся на одном только глифосате, на что ряд учёных, с которыми пообщался VICE, указали как на важнейшую и часто упускаемую из виду проблему.

«Реально используемый продукт является смесью химических соединений, смешанных ради повышения эффективности активного вещества, – сказал Майерс. – Реальная смесь в продукте никогда не испытывается во время нормативных испытаний. Никогда, хотя она–то и воздействует на людей».

Широкое применение Roundup означает, что потенциально существует множество продуктов питания (на упаковке иных из которых есть этикетка «полностью натуральный»), которые также содержат остаток глифосата. Однако потребителям никак об этом не узнать. Несмотря на наличие установленного предела содержания остатка глифосата в пище и несмотря на то, что он был введён в нашу продовольственную систему в 1974 году, FDA никогда не контролировала уровень содержания глифосата в пище.

Однако в феврале этого года агентство объявило, что начнёт контролировать его содержание в соевых бобах, кукурузе, молоке и яйцах. Примечательно отсутствие в этом списке продукта, ставшего предметом иска, – овса. Когда в FDA обратился VICE, оно не стало предоставлять более подробную информацию об этом, но один из представителей заявил, что агентство недавно разработало «упрощённые методы испытания глифосата».

По-видимому, наличие Roundup в нашей овсянке не оспаривается вовсе; QuakerOats и АООС признаются, что он в ней есть. Вероятно, он есть ещё во множестве других продуктов питания. И в этом состоит более глубинная значимость данного иска: он указывает на то, что очень многое о том, что в итоге попадает к нам в пищу, неизвестно или не разглашается. В то время как контролирующие органы тянули резину, а производители продуктов продолжают делать сомнительные заявления на этикетках, потребители берут дело в свои руки с помощью коллективных исков – к примеру, Ким Ричмэн из RichmanLawGroup также подавала коллективные иски в связи с наличием в пище трансжиров и ГМО.

Р. Томас Зёллер, профессор биологии Массачусетского университета, изучающий эндокринные нарушения, заявил, что существует ряд примеров того, как государству не удалось защитить потребителя от воздействия химических соединений, воздействующих на окружающую среду. Он указывает на ингибиторы горения и химические соединения под названием ПХБ. «Теперь мы знаем, что подвергали воздействию этих химических соединений, которые влияли на развитие мозга, беременных женщин и детей: эту историю мы слышали снова и снова, – поведал VICE Зёллер. – Государство использует стратегию, которая не защитила людей».

Все могут согласиться с тем, что в этой области нужно больше исследований; АООС в данный момент проверяет прошлогодние результаты исследований ВОЗ. На самом деле вопрос таков: окажется ли глифосат очередным печально известным химическим соединением, воздействующим на окружающую среду, которое, как мы узнаем впоследствии, вредит здоровью человека? А если такое вообще возможно, то как нам перестраховываться до этого?

Кристин Уортман Лоулесс пишет свою первую книгу, «Ранее известная как еда» («Formerly Known As Food»), критический взгляд на то, как промышленная продовольственная система меняет наши разум, тело и культуру. Она будет опубликована издательством St. Martin‘s Press. Помимо многих других изданий, она писала для The New York Times, The Atlantic и Newsweek. Следите за её сообщениями на Twitter.

Ранняя версия этой статьи не упоминает о том, что АООС не считает глифосат EDC, и подразумевает, что глифосат является синонимом Roundup. На самом деле глифосат – это основной ингредиент в Roundup.