Носить костюм из «Тика» на самом деле тяжелее, чем вы думаете

Между первой и второй серией «Тика» от Amazon костюм супергероя, упомянутого в названии сериала, получает апгрейд: больше мускулатуры и более тёмный оттенок. Это было сделано не для того, чтобы как-то повысить комфорт актёра, играющего большого синего парня. Питер Серафинович объяснил в телефонном разговоре на прошлой неделе, что этот костюм во всех воплощениях измотал его как физически, так и психологически. «Обе версии были невероятно неудобными, и у них было множество проблем, – рассказал он. – Оба они, чёрт побери, носились совершенно отвратительно».



Добродушный, хотя и немного не в себе, Тик, вероятно, не одобрил бы такую лексику. У этого борца с преступностью таинственного происхождения были приключения в комиксах, мультсериале и более раннем телесериале с Патриком Уобёртоном в главной роли. Новый сериал, премьера которого состоялась 25 августа и которым заправляет творец «Тика» Бен Эдлунд, представляет историю этого великана глазами его компаньона Артура (Гриффин Ньюман), бухгалтера, до сих пор не оправившегося от собственной встречи со злом в детстве.

Videos by VICE

Вы, вероятно, узнаёте Серафиновича по второстепенным ролям в «Шпионе», «Джоне Уике – 2» и «Стражах Галактики», но теперь он будет неразрывно связан с этим приталенным синим экзоскелетом – пусть даже это и причинило ему горе.

VICE: Как вы определились с голосом, которого хотите для вашего Тика?



Питер Серафинович: Я не видел ни одну из предыдущих версий. Когда я заговорил с Беном о голосе (а именно так я обычно вхожу в образ, в голосовом плане), он сказал мне представить себе американского радиодиктора 1960-х – 70-х годов. Я подумал: «Ого, да это круто». Это было мне по душе как человеку, который вырос в Ливерпуле, в детстве смотрел «Улицу Сезам» и был влюблён в версию Америки, представленную в «Улице Сезам». Она казалась очень экзотичной, солнечной и счастливой. Я подумал, что дикторский голос – это самый крутой голос всех времён и народов, и таким было моё первое мнение о персонаже. Бену это очень понравилось – кажется, он видел что-то, где я говорил голосом американца, так что он знал, что я буду делать. Мы были на одной волне.

Знаете ли вы, какой ваш скетч видел Бен?

Я снял такой скетч, который называется «50 пародий за 2 минуты» и в котором соль была такова: я пародирую [знаменитых] людей и их кэтч-фразы, но я их всех выдумал. Полагаю, что он также увидел, что я высокий.

Показалось ли вам, что со сменой костюма в персонаже что-то изменилось? Тот, что в сериале, чуть пафоснее – гульфик там очень заметный.

Неплохой такой гульфик, да? Версии костюма показались мне одинаковыми, так что я на самом деле не осознаю, как выгляжу. С эстетической точки зрения я предпочитаю дизайн костюма в сериале. Он страшно душит и убирает человека. Трудно делать что-то между дублями – знаете, сколько приходится ждать чего-то на съёмочной площадке, обычно при этом шутишь и ведёшь разговоры с людьми, как это делали бы нормальные человеческие существа. Этот костюм не давал такой возможности, потому что в нём чувствуешь себя страшно оторванным от всех и всего остального. Надеюсь, что, если мы займёмся этим снова, костюм на меня нанесут с помощью компьютерной графики.

Интересно, что вы сказали, что чувствовали себя отрезанным от всех, потому что Тик именно таков. Спустя пару эпизодов с начала сериала Артур узнаёт, что Тик понятия не имеет, откуда он или кто он такой, и это серьёзно и печально.

Полагаю, это так. Он начинает этаким двухмерным мультяшным персонажем в этом очень реальном и осознанном мире, в котором – так уж получилось – существуют супергерои, а стоит ему задуматься над вопросами о том, кто он такой и почему занимается тем, чем занимается, это превращается в нечто иное. Именно так я чувствовал себя в костюме по мере развития сюжета. Какого чёрта я делаю, что есть моя жизнь, кто я такой? Кто-нибудь открывал на компьютере IMDb и говорил: смотри, вот где ты. Питер Серафинович. Что? Я англичанин? Я актёр? Я снимался в одном из фильмов «Звёздных войн»? Это как бы отчуждало и было просто сумасшествием.

Но пусть даже сниматься из-за этого костюма не всегда было приятно, я был донельзя доволен тем, что вышло в итоге. Я действительно думаю, что это нечто особенное, и я, мне кажется, могу сказать это – надеюсь, не показавшись нескромным. Там такой актёрский состав, и настоящая звезда – это Гриффин.

Источник: Джессика Мильо / Amazon Prime Video

Вы снимали серию видео под названием «Нахальный Трамп», где дублируете президента. Как так получилось ?



Первое видео, которое я снял, называлось«Утончённый Трамп». Он отчаянно старался казаться человеком со статусом и интеллектом – как будто 6-летний ребёнок притворялся этим человеком. Я подумал, что было бы забавно, смешно дать [ему] голос, который звучал у него в голове: он казался похожим на этого политического деятеля. Он хотел, чтобы его так видели. Я изобразил его как бандита-кокни.

Затем я изобразил его стервозным, очень привередливым человеком с короной на голове. Думаю, даже самый ярый противник Трампа признал бы, что он до сих пор обладает чертами этакого жёсткого человека, жёсткого бизнесмена, человека делового, ему всё равно удаётся подавать себя так. И именно это я хотел показать, когда осознал, насколько мстительно и злобно он себя ведёт. Он похож на самую злую девочку в школе. Я подумал: ого, да люди же этого не видят. Именно тогда до меня дошло, что это – его истинный голос.

Странно было накладывать на него голос, добавлять к человеку этот слой, который демонстрирует что-то, а не скрывает. Это заставило уделять больше внимания словам. Он действительно сказал всё это. Он действительно говорит это. Показываем это с использованием смешного голоса, но, понятное дело, этот голос как раз в тему. Это как бы заставляет присмотреться, мол, блин, он действительно говорит это, что, чёрт возьми происходит?

Следите за сообщениями Эстер Цукерман на Twitter.