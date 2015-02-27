Сельское поселение стало жертвой серьезной вспышки ВИЧ-инфекции

Центр здоровья в Рока. Все фото автора

Рока – это сельское поселение на северо-западе Баттамбангского региона Камбоджи, расположенное на расстоянии 200 миль от столицы Пномпень. Подобно многим деревням Камбоджи, Рока часто страдает от вспышек различных заболеваний, но последняя загадочная волна случаев заражения ВИЧ-инфекцией привлекала внимание международной общественности. В декабре из 1940 жителей, сдавших анализы, 233 были ВИЧ-инфицированны; это 12 процентов или в 30 раз больше, чем в среднем по стране.

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Как и можно было ожидать, на территории, где проживают преимущественно буддисты, большинство жителей Рока отрицают вовлеченность в поведение, которые обычно несут риск заражения ВИЧ. Единственное, что объединяло всех инфицированных, была инъекция у местного нелицензированного доктора по имени Ем Чрин (Yem Chrin).

Всемирная организация здравоохранения, Центр ООН по борьбе со ВИЧ и Национальный центр ВИЧ/СПИД, дерматологии и заболеваний, передаваемых половым путём, обнаружили эту взаимосвязь в январе и пришли к выводу, что «процент людей, сообщавших об уколах или внутривенных инъекциях как части лечения, был намного выше среди ВИЧ-позитивных».

Исследование также обращает внимание на другие факторы риска, такие как незащищённый секс и употребление наркотиков путём инъекции, и не обнаруживает «существенной разницы между двумя группами».



Дом Ем Чрина остаётся закрытым и пустым после его ареста

Чрин делал внутривенные инъекции того, что он описал как «сыворотка», в основе которой оказалась глюкоза. После того, как отчёт связал эти инъекции со вспышкой в Рока, Чрину предъявили обвинение в убийстве и задержали. Я застал его дом закрытым на замок и пустым. Его семья тоже покинула город, из-за позора, как считает местный полицейский. «Мне сказали, что местные жители очень злы», – заявил он мне. «Но я советую инфицированным жителям принимать лекарства и не причинять вреда семье доктора».

Сом Тан ранее не жаловался на здоровье и работал строителем. После того, как ему вкололи «сыворотку», его здоровье серьёзно пошатнулось.

В другой части деревни я встретил 53-летнего Сома Тана, у которого диагностировали ВИЧ в прошлом декабре. Будучи строителем, он зарабатывал от пяти до восьми долларов в день, а сегодня не может заработать для своей семьи и пяти. «Я слишком слаб», – говорит он. «Даже ходить трудно». Он также объяснил, что его друзья больше не приходят к нему, потому что они не понимают болезнь. «Они боятся и не знают, что у меня. Они считают, что это карма, и думают, что это плохой знак, и потому сторонятся».

Рядом с Таном живёт другой мужчина, чья семья трагично пострадала. Мать тридцатиоднолетнего Сома Сокхи умерла, но Сокха признал, что до сих пор не знает, от чего. «Она была заражена год назад», – рассказал он мне. «Она заболела и пошла к врачу, работающему без лицензии, чтобы получить инъекцию сыворотки, но чем больше она принимала лекарство, тем слабее становилась. Вскоре она не могла ходить и больше не ела».

Сокха рассказал, что она умерла в начале февраля после борьбы с болезнью в течении года. Он и его жена, а также двое из четырёх детей – восьмилетний ребёнок и десятимесячный малыш – все ВИЧ-позитивны.

После ареста Чрина, Центр здоровья Рока пообещал найти всех докторов, работающих без лицензии. «Мне доложили о четырёх таких докторах», – рассказывает директор центра доктор Бенг Сора. «Власти заставили подписать их бумаги, в которых оны обязуются прекратить практику, и они прекратили».

Несмотря на это, Сора признал, он до сих пор не понимает, как доктора умудрялись вносить ВИЧ внутривенно. «Полиция говорит, что господин Чрин внутривенно передавал вирус жителям деревни», – сказал он. «В душе я верю, что инфекция передавалась через инъекции, которые он делал. Но я не понимаю, зачем ему надо было это делать намеренно, или как вирус ВИЧ сохранялся больше чем 15 минут в тех условиях».

Действительно, руководитель исследовательской команды Всемирной организации здравоохранения доктор Масами Фуджита рассказал недавно прессе, что хотя иглы являются «главным подозреваемым», до сих пор не ясно, каким образом смогло заразится такое большое количество людей.

Пока неизвестно, сколько ещё случаев будет раскрыто, в НПО уверены, что большинство из них уже было идентифицировано. Местные организации, такие как «Буддизм за развитие» теперь оплачивают расходы на проезд для инфицированных жителей, чтобы они могли посетить областные больницы, а другие организации обучают жителей тому, как предотвратить распространение.

Имена пострадавших от ВИЧ были изменены.

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