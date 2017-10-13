Новая клиентка Глория Оллред заявила, что Вайнштейн пытался мастурбировать перед ней

Обвинения в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна только нарастали после того, как в газете New York Times появилась сенсационная новость об обнаружении десятилетнего случая предполагаемого сексуального домогательства со стороны голливудского магната. Во вторник Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли выступили со своими собственными ужасающими рассказами в Times, а New Yorker раскрыл ряд новых утверждений о том, что Вайнштейн изнасиловал трех женщин.



Теперь бывшая голливудская актриса и сценарист Луизет Гейсс обвинила Вайнштейна в том, что он неоднократно обнажался перед ней и пытался мастурбировать в 2008 году во время кинофестиваля «Сандэнс». Во вторник во время пресс-конференции Гейсс предоставила подробную информацию вместе со своим знаменитым адвокатом по правам женщин Глорией Оллред, чья дочь Лиза Блум работала в команде юристов Вайнштейна, прежде чем уведомить о своем уходе в отставку на выходных.

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По словам Луизеты Гейсс, она встретила Вайнштейна за ужином, а затем отправились в его кабинет, который находился рядом с его гостиничным номером в Парк-Сити, штат Юта, чтобы обсудить сценарий, который она пыталась продать в то время. Сообщив ему, что она придет на встречу к нему, только если он пообещает не прикасаться к ней, он, как утверждается, задержался на 30 минут на встрече и вернулся «абсолютно голым» в халате, который спереди был открыт. Гейсс отметила, что он залез в горячую ванну и попросил ее смотреть, как он мастурбирует.

«Когда я взяла свою сумочку и собиралась уйти, он схватил меня за предплечье и потащил к себе в ванную, а потом умолял меня смотреть за ним, как он мастурбирует», – заявила Гейсс. «Мое сердце колотилось очень быстро, мне было очень страшно».

Луизет Гейсс отметила, что ей удалось покинуть гостиничный номер, не выполняя просьбу Вайнштейна – это предполагаемая версия, похожая на версию одного репортера Лорена Сивана, подробно описана в Huffington Post – и добавила, что этот опыт убедил ее покинуть киноиндустрию. Теперь, Оллред надеется, что Вайнштейн разрешит возникший спор путем посредничества или арбитража – закрытого судебного разбирательства между Вайнштейном и его жертвами, возглавляемого вышедшим в отставку судьей – поскольку срок исковой давности по делу Гейсса уже истек.

Во вторник Оллред рассказала, что с ней связались несколько женщин, которые утверждают, что они были подвергнуты сексуальному насилию или нападению со стороны Вайнштейна, после того, как заявила о том, что хотела бы представить его обвинителей, «даже если моя дочь была бы адвокатом противоположной стороны».

«Голос женщин теперь можно услышать. Теперь женщины наделены правами», – сказала Оллред во вторник. «И сценарий «кастинг на кушетке» должен закончиться».

Согласно сообщению, полученному Huffington Post, до того, как Блум покинула команду юристов Вайнштейна, она отправила сообщение по электронной почте Совету директоров компании Вайнштейна, в котором отметила, что «сообщений, освещающих погрешности, в том числе фотографии нескольких обвинителей в очень дружеских позах с Харви после его предполагаемого неправомерного поведения будет все больше и больше». Прежде чем покинуть команду юристов Вайнштейна в субботу, она назвала первое разоблачение Times «во многом лживым и клеветническим». С тех пор несколько членов совета компании Вайнштейна подали в отставку, а сам Харви Вайнштейн был уволен из компании, которую он основал.

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