Новое исследование показало, как вымерли динозавры

Около 66 миллионов лет назад астероид размером около десяти км разгромил полуостров Юкатан в Мексике и, возможно, уничтожил динозавров. Кратер Чиксулуб, названный так в честь близлежащего города, уже давно считается местом исчезновения, однако ученые неоднократно спорили о деталях катастрофы. Например, убил ли динозавров взрыв или цунами?



Сегодня группа геофизиков опубликовала самые убедительные доказательства того, что все было не так. Вместо этого ученые утверждают, что именно газы, которые астероид выпускал в атмосферу, стали причиной глобальной зимы, а также причиной того, что и из-за голода большинство видов прекратили свое существование.

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Во главе с профессором Джоанной Морган из Имперского колледжа Лондона, команда провела несколько недель в 2016 году по бурению образцов скальных пород в Мексиканском заливе. Проводя анализ следов разрушения и минералов в скале океана, они смогли рассчитать направление астероида и скорость удара. Они пришли к выводу, что астероид пролетел над территорией, которая сейчас является Атлантическим океаном и врезался в мелкое море со скоростью около 64 тысяч км в час, что примерно в 50 раз быстрее звука. Затем он пробил отверстие глубиной в 30 км, поднимая тучи пыли и газа в небо.

По оценкам, последующий взрыв был примерно в 10 миллиардов раз сильнее Хиросимы. Однако данное исследование показало, что проблемой не стал размер взрыва – проблема заключалась в качестве камня, с которым он столкнулся.

Не видно ни одного исходного кратера, поэтому лучше всего его можно увидеть с помощью карты гравитационной аномалии. Береговую линию здесь указано белой линией. Ряд зеленых и желтых волн раскрывает местоположение кратера. Белые точки представляют заполненные водой провалы, которые усеивают кольцо кратера. Изображение Wiki Commons.

Видите ли, Мексиканский залив наполненный минералом под названием ангидрит, который при нагревании выделяет серу. Исследовательская группа пришла к выводу, что именно это огромное облако серного пепла омрачило солнце, в результате чего температура упала и уничтожила пищевые цепи. В докладе отмечается: «Мы считаем, что от 325 до 130 гигатон серы было выброшено и привело к серьёзным изменениям в глобальном климате».



В начале 2017 года отдельная команда в Германии попыталась смоделировать то, что может произойти с глобальной температурой, если более 100 гигатоннов серы выпустить в атмосферу. Учёные предсказали тьму с минусовой температурой в течение минимум трёх лет с периодом восстановления в течение 30 лет. И это при самых консервативных подсчётах. Как сказал «BBC» профессор Морган, «[их] исходные расчёты в более раннем исследование были консервативными в отношении серы… наверное, всё было намного серьезнее, учитывая то, что мы сейчас знаем».

Понятно, что большинство растений умерли бы спустя нескольких дней арктической погоды, соответсвенно смерть целых экосистем наступила бы очень быстро. Было обнаружено, что две трети всех видов исчезли из реестра ископаемых, что десятилетиями озадачивало палеонтологов. Это событие было названо Мел-палеогеновым вымиранием, и только в 1978 году, когда был обнаружен кратер Чиксулуб, ученые обнаружили вероятную причину. Теперь мы знаем гораздо больше о том, как произошло это событие.