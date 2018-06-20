Новое исследование указывает на то, что на Земле до людей могла существовать разумная жизнь

Один из авторов нового исследования, ведущий климатолог Гэвин Шмидт, написал художественное произведение ради изучения его результатов. Прочтите рассказ «Под солнцем», который мы опубликовали на Terraform наряду со следующим текстом.

Стремление человека к связи с другими разумными формами жизни имеет глубокие корни, и оно стало движущей силой невероятного количества различных научных инициатив. Прочёсывание неба с помощью радиосвязи Институтом SETI, обнаружение жидкой воды на соседних планетах, тысячи экзопланет, выявленные за последние два десятилетия — погоня за одной из величайших космических тайн, одни мы во Вселенной или нет, принесла серьёзные успехи.

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Но не проглядели ли мы, лихорадочно высматривая жизнь в дальнем космосе, плюсы её поиска в дальнем времени? Земля — единственная планета, о которой мы можем с полной уверенностью сказать, что она способна обеспечить существование технически продвинутого вида, но мало кто задумывался о том, что наша родная планета за 4,5 миллиарда лет своего существования могла породить не одну промышленно развитую цивилизацию.

Если не считать нескольких фантастических рассказов и умозрительной работы астронома Джейсона Райта из Университета штата Пенсильвания, мало кто всерьёз рассматривал возможность того, что мы, люди, не являемся первым видом в истории Солнечной системы, построившим продвинутую цивилизацию.

«На самом деле это не так уж много исследовалось, — сказал мне по телефону Гэвин Шмидт, директор нью-йоркского Института космических исследований НАСА имени Годдарда. — Об этом никогда не говорят как о чём-то возможном, о том, что нужно искать».

Итак, Шмидт написал в соавторстве с физиком Адамом Фрэнком из Рочестерского университета работу под названием «The Silurian Hypothesis: Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record?» («Силурианская гипотеза: Возможно ли выявить в геологическом профиле промышленную цивилизацию?»). «Силурианской» гипотеза названа в честь вымышленного вида рептилий, показанного в фантастической франшизе «Доктор Кто». Эти чешуйчатые силурианцы жили на Земле за много миллионов лет до рождения нашего общества.

Работа, опубликованная в апреле 2018 года в International Journal of Astrobiology, в общих чертах рассказывает, какой след мог оставить после себя сведущий в технике вид. В качестве эталона того, чего можно ожидать от других цивилизаций, Шмидт и Фрэнк пользуются гипотетическим следом антропоцена, текущей эры, в которую человеческая деятельность влияет на такие процессы на планете, как климат и биоразнообразие.

«Дела у [человеческой цивилизации] с очень многим обстоят хорошо, но мы платим высокую цену с точки зрения экологии и биологии», — объяснил мне Шмидт. Он подчеркнул, что многие из этих последствий могут казаться не стоящими внимания благодаря таким удобствам как канализация и перемещение мусора. Но в целом антропогенная деятельность действительно накапливается и влияет на геологический профиль. «Отходы и следы полностью прячут от нас, но не от планеты», — сказал он.

Маловероятно, что какие-то массивные характерные структуры могли бы сохраниться за десятки миллионов лет геологической деятельности. Это касается как человеческой цивилизации, так и любых её возможных предшественников-«силурианцев» на Земле.

Вместо этого Шмидт и Фрэнк предлагают искать менее заметные сигналы, к примеру, побочные продукты расхода ископаемого топлива, массовые вымирания, пластиковое загрязнение, синтетические материалы, нарушения образования осадков из-за сельскохозяйственного развития или уничтожения лесов, а также радиоактивных изотопов, которые могли появиться из-за ядерных взрывов.

«Здесь необходимо вникнуть во множество разных областей и понять, что именно можно увидеть, — сказал Шмидт. — Здесь идёт речь о химии, седиментологии, геологии и о многом другом. Это действительно восхищает».

В свободное время Шмидт также написал рассказ «Под солнцем», который Motherboard публикует наряду с этой статьёй в Terraform и который излагает некоторые из её основных идей в драматической форме. Он рассказывает о Стелле, учёной-экологе, которая случайно находит свидетельства существования в прошлом разумной жизни в осадках времён палеоцен-эоценового термического максимума (ПЭТМ). Это потепление состоялось около 55 миллионов лет назад, когда «что-то спровоцировало масштабный сдвиг в глобальном углеродном цикле» и «все показатели окружающей среды нарушились».

Увлечённость Стеллы ПЭТМ отражает размышления самого Шмидта об этом таинственном периоде изменений климата, когда среднемировые температуры былипримерно на 8° C Цельсия выше, чем сегодня. Лет 15 назад он, обсуждая геологические последствия ПЭТМ с коллегами, осознал, что они явно перекликаются с прогнозируемыми последствиями антропоцена.

В «Под солнцем» эта связь между ПЭТМ и антропоценом выражается открыто: озарение у Стеллы и её коллег происходит именно благодаря ядерному следу. Хотя открытие и сенсационное, рассказ намекает на пугающие последствия выявления радиоактивных осадков, оставленным обществом прошлого, в то время как в человеческой цивилизации продолжаются бесконтрольные демонстрации ядерной мощи.

В этом плане как работа Шмидта, так и его рассказ связывает силурианскую гипотезу с уравнением Дрейка — вероятностным подходом к оценке количества разумных цивилизаций во Млечном пути, разработанным астрономом Фрэнком Дрейком.

Одной из основных переменных уравнения является продолжительность времени, в течение которого цивилизации способны передавать обнаружимые сигналы. Среди причин, по которым мы ещё не добились контакта ни с одним инопланетным видом, в частности, называют то, что эта переменная «продолжительности времени» может быть крайне малой — либо потому что технически продвинутые цивилизации саморазрушаются, либо потому что они приучаются к устойчивой жизнедеятельности на родных планетах.

«Возможно, время выявляемости цивилизации гораздо короче реальной продолжительности её жизни, так как невозможно продержаться долгое время, занимаясь тем, чем занимаемся мы, — объяснил Шмидт. — Приходится либо прекращать, потому что напортачили, либо учиться этого не делать. В любом случае всплеск активности, расточительности и масштабных следов на самом деле длится очень недолго».

«Возможно, это случалось во Вселенной уже миллиард раз, — добавил он, — но если бы это каждый раз длилось всего 200 лет, то это было бы невозможно заметить».

Эта логика также распространяется на любые цивилизации, которые могли существовать на Земле ранее, впоследствии либо просто потерпев крах, либо уменьшив масштаб деятельности, угрожавшей их жизни. Из этого выбора, который, в общем-то, является промышленной версией старой как мир мантры эволюции — приспосабливайся или умри, — люди однозначно могут извлечь для себя ряд достаточно очевидных уроков.

Это, по мнению Шмидта и Фрэнка, и является одной из основных тем силурианской гипотезы. Если мы можем поразмыслить о том, что мы, возможно, не первые земляне, породившие технически продвинутую цивилизацию, то, вероятно, можем и лучше оценить шаткость нашего нынешнего положения.

«Думая о своём месте во Вселенной, мы постепенно отдалялись от его исследования, — рассказал мне Шмидт, упомянув о таких устаревших представлениях, как геоцентрическая модель Вселенной. — Это напоминает постепенный отход от эгоцентризма, и [силурианская гипотеза] на самом деле — лишь очередной вариант этого».

«Если мы хотим, чтобы нам удалось увидеть, что Вселенная может предложить нам на самом деле, — добавил он, — нам действительно нужно быть объективными и открытыми для совершенно разных возможностей».

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Эта статья впервые появилась на VICE US.