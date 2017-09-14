Новый сезон «Игры престолов» спиратили более миллиарда раз

Был момент, давным-давно, когда телевизионные шоу транслировались в определенное время, в определенный день. Если бы вы хотели посмотреть шоу, вам нужно было бы подчинить свою жизнь воле богов программирования или пропустить этот драгоценный новый эпизод «Журнал мод» навсегда (или, по крайней мере, до того момента, пока его не покажут на другом канале).



Теперь это в прошлом. Боги программирования старого времени были свергнуты, их власть узурпирована. И теперь, даже при большом количестве выбора потокового вещания, многие люди находят способ отказаться от этой привилегии. Согласно новому анализу антипиратской фирмы «MUSO», огромное большинство людей, которые получили доступ на просмотр последнего сезона «Игры престолов», смотрели его незаконно.

Videos by VICE

Как сообщает «Washington Post», показ седьмого сезона, возможно, превысил законный рекорд просмотров, однако в то время, как финальная серия стала «самой просматриваемой серией» с показателем 16,5 млн подписчиков на канале «HBO», почти в десять раз больше – 143 млн – незаконно в Интернете видело сжатые ягодицы Джона Сноу.

Несомненно, незаконное потоковое вещание – это то, что происходит сейчас, но особенно в этом сезоне сериал «Игра престолов» сильно пострадал от ряда утечек. Канал «HBO» пытался положить конец утечки эпизода, не рассылая промо-копий в этом году, но между хакерами, требующими выкуп, и случайным выпуском четвертого и шестого эпизодов до выхода в эфир, этот план не сработал.

В целом, последний сезон спиратили более чем миллиард раз, либо смотрели онлайн на стриминг-сервисах, либо загружали через торрент. Сюда относятся люди, которые смотрели пиратские отдельные эпизоды онлайн и те, кто незаконно загружал весь сезон. Согласно исследованию компании «MUSO», эти 1,03 миллиарда просмотров намного превосходят 31 миллиона зрителей, которые на законных основаниях получали доступ к просмотру каждого эпизода.

«Игра Престолов стала одним из крупнейших мировых феноменов в мире развлечений, а деятельность во всех пиратских сетях была совершенно беспрецедентной», – отметил в своем заявлении генеральный директор компании «MUSO» Энди Чаттерлей. «Помимо масштабов пиратства, когда дело доходит до популярных ТВ-шоу, эти цифры демонстрируют, что нелицензионная потоковая передача может стать куда более значительным типом пиратства, чем торрент-загрузки».

Канал «HBO» пока никак не прокомментировала исследование «MUSO», однако, по крайней мере, ему не придется беспокоиться об очередных утечках «Игры престолов» в ближайшее время, поскольку восьмой и последний сезон сериала еще не начали снимать.