Ну в самом деле, какая польза от пробиотиков?

Большую часть своей жизни я считала пробиотики веществами, которые буду пить, разве что проиграв спор. Затем синдром раздражённого кишечника превратил мой кишечник в нескончаемую реку дерьма: неделями всё, что я ела, вылетало прямиком из моей задницы в жидком виде. Интернет утверждал, что лучше всего из нефармацевтических средств моей пищеварительной системе помогут успокоиться пробиотики, поэтому я проглотила гордость (и первый в жизни чайный гриб), и в моей жизни как бы настал своего рода просвет. СРК у меня не вылечился, но пробиотики действительно помогли мне меньше сидеть на унитазе с большими от ужаса глазами и больше заниматься тем, что действительно важно в жизни, – просмотром телевизора с родными.

Хотя пробиотики существуют столько же, сколько и бактерии, впервые их полезное воздействие на здоровье было официально выявлено в начале 20 века биологом из России Ильёй Мечниковым. Мечников считал, что «благотворные бактерии» вроде микробов, вырабатывающих молочную кислоту, могут продлевать жизнь и задерживать наступление старческого маразма, и даже рекомендовал ежедневно пить простоквашу для здоровья в целом. Хотя теории Мечникова громили многие из его современников, первый коммерческий пробиотик, Yakult, вышел на рынок в 1935 году и остаётся в продаже до сих пор.

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Спустя 80 с лишним лет пробиотики стали чрезвычайно популярными и невероятно прибыльными. Опрос, проведённый в 2012 году Национальными институтами здравоохранения, показал, что 3,9 миллиона американцев утверждают, что в течение последних 30 дней употребляли пробиотики или пребиотики (разновидность пищевых волокон, которые, как считается, подпитывают дружественные бактерии в кишечнике) в том или ином виде, что на 3 миллиона человек больше, чем по результатам предыдущего исследования в 2007 году. Сейчас пробиотики доступны для употребления практически во всех мыслимых формах: пилюли, таблетки, йогурты, соки, хлопья и энергетические батончики. Их расхваливали как полезные не только для пищеварения, но и при расстройствах настроения, раке, профилактике простуды и гриппа, а также проблемах с репродуктивным здоровьем.

Опросив друзей и родных об их личном опыте употребления пробиотиков, я получила очень неоднородные ответы. Одни называли их чудодейственными, а другие не почувствовали вообще никаких эффектов. Я отринула личные истории и пообщалась с Беном Лебволем, гастроэнтерологом и директором по клиническим исследованиям Центра изучения целиакии при Колумбийском университете, чтобы точно узнать, что такое пробиотики – чудо или миф.

Прежде всего Лебволь отчасти объясняет недавний ажиотаж вокруг пробиотиков распространением мнения о том, что пробиотиками сильно злоупотребляют. «Злоупотребление пробиотиками приводит к отрицательным последствиям, – говорит он. – Люди ищут лечения, способного приблизить их к здоровью, для которого, однако, не нужно беспокоить микробиом так, как это делают антибиотики».

«Микробиом» – это триллионы бактерий и микроорганизмов, живущих на наших телах и внутри их. «Всё больше людей осознаёт, что микробиом влияет на наше здоровье различными способами, – говорит мне Лебволь. – А с осознанием этого начинают действительно иметь в виду, что многие бактерии нам полезны. Это противоречит старому представлению о том, что бактерии – это всё равно что микробы, а значит, всё равно что вред. Оказывается, многие бактерии поддерживают наше здоровье, а пробиотики могли бы в перспективе поддержать эту идею».

Впрочем, идеи не равны доказательствам, и Лебволь предостерёг, что не стоит считать пробиотики панацеей и изучать как их доказанное действие, так и, в принципе, ещё не доказанное. Так какие же заболевания, как оказалось, действительно могут лечить пробиотики, а каким утверждениям стоит верить так же, как и словам продавца подержанных автомобилей под кислотой?

Помогают ли пробиотики бороться с синдромом раздражённого кишечника?

Да, это они могут. По словам Лебволя, существуют заслуживающие доверия исследования, показывающие связь между употреблением пробиотиков и ослаблением симптомов СРК; он упоминает этот метаанализ. Согласно подсчётам, 11 процентов населения планеты жалуется на такие симптомы, как колики в животе, диарея, запор, чрезмерное газообразование и/или чрезмерное количество слизи в стуле. Хотя в некоторых случаях это заболевание можно списать на определённые пищевые триггеры, другие, судя по всему, связаны со стрессом, что приводит нас к основе многих заявлений об эффективности пробиотиков – к связи «кишечник-мозг».

Лебволь утверждает, что СРК – это не только желудочно-кишечные проблемы. Для многих людей, страдающих СРК, главное в нём – это то, как наш мозг принимает сообщения о боли. Он называет человеческую толстую кишку «почти рептильной» из-за того, что она весь день сокращается и расслабляется, но говорит, что эти сокращения обычно происходят значительно ниже порога нашего сознания, так что мы их даже не замечаем. У людей с СРК нейромедиаторы в кишечнике (да, там они тоже есть) могут отправлять в мозг сигналы о серьёзных проблемах, имея в виду безвредные сокращения в пищеварительном тракте.

В этих условиях СРК – это, по сути, самая обычная информационная перегрузка. «Чтобы толстая кишка работала как следует, она должна сокращаться и расслабляться так, чтобы это способствовало регулярной дефекации с предсказуемым интервалом, не слишком частой и не слишком редкой, – говорит Лебволь. – А кишечник должен изредка отчитываться перед мозгом. Последние новости от кишечника не должны приходить в виде колик или ощущения слишком частой потребности в дефекации. Однако люди с СРК очень часто получают непрошенные «отчёты о проделанной работе» от кишечника».

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Почему пробиотики способны сдерживать поток этих «отчётов о проделанной работе», пока ещё понятно не до конца, но Лебволь утверждает, что здесь прежде всего нужно взглянуть на триллионы бактерий в микробиоме, а «изменение его сообщества» путём добавления туда пробиотиков, как было показано, в определённых случаях усмиряет чрезмерную коммуникабельность кишечника.

Хотя Лебволю и не хочется публично поддерживать какой-то определённый бренд, он всё же сказал, что «широко используемый бренд, чьим препаратом являются бифидобактерии или молочнокислые бактерии, пожалуй, является разумным вариантом для пациента, искренне желающего попробовать их, но лучше всего это было бы делать под наблюдением профессионального медработника». Он рекомендует искать добавки с 1-10 миллиардами колониеобразующих единиц, или КОЕ.

Так они в таком случае, наверное, хорошо подходят и при диарее от антибиотиков, да?

Наверное, да. Лебволь утверждает, что пробиотики могут снижать риск диареи при приёме антибиотиков, а также могут играть определённую роль в прицельной профилактике развития жуткой супердиареи от антибиотиков, которая называется C. difficile или C. diff. Антибиотики могут уничтожать полезные бактерии, не дающие человеку заболеть при столкновении с C. diff или в том случае, если она уже присутствует в его организме. Симптомы C. diff могут варьироваться от умеренной жидкой диареи несколько раз в день до тяжёлых инфекций, которые могут сопровождаться высокой температурой, кровянистым стулом, учащённым сердцебиением и даже могут приводить к почечной недостаточности. В 2015 году 500 000 американцев были инфицированы C. diff, а 15 000 от неё умерли.

При синдроме раздражённого кишечника больные, реагирующие на пробиотик, могут принимать его длительное время, утверждает Лебволь, для удержания контроля над симптомами. При заболевании вроде диареи от антибиотиков их принимают в течение определённого времени, до исчезновения симптомов. «Это изучалось как на детях, так и навзрослых, и хотя исследования дали различные результаты, метаанализы указывают на то, что пробиотики в этих условиях могут защищать», – добавляет он..

А что там с настроением? Можно действительно просто принимать немного молочнокислых бактерий или ещё чего-то и ослабить свою тревожность?

Гм, нет. «Проведённые исследования указывают на теоретическую связь между микробиомом и даже изменением микробиома и изменениями в мозге», – говорит Лебволь. Конкретно он указывает на это исследование, в рамках которого здоровым женщинам без проблем с желудочно-кишечным трактом делали томографию мозга до потребления йогуртовых продуктов с пробиотиками и спустя месяц их употребления два раза в день.

Ещё несколько исследований связывают стресс с изменениями в микрофлоре кишечника, поэтому некая связь действительно явно существует. Но Лебволь говорит, что этого недостаточно, чтобы рекомендовать их широкое применение в клинической практике. Он назвал эти исследования «генераторами гипотез», которые должны вести к конкретным клиническим испытаниям, в ходе которых пробиотики сравнивают с плацебо. «Эти исследования важны, – говорит он. – Но говорить, что они изменят практику, преждевременно.

Ну, хорошо, но мне очень нравилась идея применять их при молочнице. Стоит ли мне продолжать это делать?

Ну да, чёрт возьми, почему бы и нет? Лебволь говорит: «По сути, молочница – это чрезмерное разрастание определённого грибка. Теоретически пробиотик может в перспективе оказать влияние на микробиом влагалища, хотя доказательства эффективности этого на самом деле не найдены». Попробовать это не вредно – только не поддавайтесь искушению засунуть йогурт себе во влагалище.

Теперь мне кажется, что вы скажете, что они не помогут моей маме от рака.

Правильно кажется. Лебволь заявил, что в настоящее время нет ни одного исследования, подтверждающего, что пробиотики можно применять при лечении рака, а ещё он побаивается за любого человека с ослабленной иммунной системой, употребляющего пробиотики. «Их действие при раке ещё не изучено надлежащим образом, и я побаиваюсь широкого применения пробиотиков людьми с подавленной из-за рака иммунной системой, так как случаи возникновения реальных инфекций из-за приёма пробиотиков редки, но документально зафиксированы».

Опрос больных раком, проведённый в 2017 году, показал, что более 80 процентов больных принимают некие пищевые добавки, витамины, минералы или травы для борьбы с пищеварительными проблемами, возникшими из-за химиотерапии. Исследователи отметили, что добавки, хотя и могут быть полезными в некоторых случаях, также могут менять метаболизм противоопухолевых препаратов или приводить к опасным для жизни заболеваниям, например, сепсису, из-за ослабления иммунной системы у пациента.

Страница Центра изучения рака имени Слоуна Кеттеринга, посвящённая пробиотикам, утверждает, что для подтверждения эффективности пробиотиков нужно больше клинических исследований; также на ней приведён ужасающий список случаев, в которых у пациентов из-за приёма пробиотиков в процессе лечения рака развивался сепсис или другие бактериальные инфекции.

Хорошо, но мне же нужно их принимать для укрепления иммунитета, да? Для борьбы с грядущей простудой? Джейми Ли Кёртис сказала мне, что нужно.

Разумеется, сказала, но вы могли бы и заметить, что этой рекламы йогурта уже нигде не видно. Дело в том, что в 2010 году Федеральная торговая комиссия США совместно с генеральными прокурорами 39 штатов запретила эту рекламу, постановив, что Dannon Company не располагает научными доказательствами в поддержку своих заявлений. Dannon пришлось заплатить 21 миллион долларов с целью закрытия связанных с этим расследований.

Хотя одно исследование 2009 года действительно обнаружило определённые доказательства ослабления симптомов простуды и гриппа у детей в возрасте 3-5 лет, а проведённый в 2015 году анализ показал, что пробиотики предотвращают острые инфекции верхних дыхательных путей лучше, чем плацебо, ни того, ни другого не хватило, чтобы убедить Национальные институты здравоохранения в эффективности пробиотиков в борьбе с простудными заболеваниями и гриппом. НИЗ подтверждают: «Доказательства слабы, а результаты ограничены».

Ну-у-у-у-у, значит, для здоровья в целом они на самом деле не так уж и полезны?

Верно. «Нет никаких доказательств в пользу того, что сам по себе приём пробиотика способствует оздоровлению, – говорит Лебволь. – А у человека, чувствующего себя здоровым, нет причин принимать пробиотики». Гарвардская школа медицины согласна с этим, прохладно высказываясь о пробиотиках следующим образом: «Мы можем в лучшем случае сказать, что они не повредят и могут помочь».

Есть точные научные данные, утверждающие, что пробиотики могут помочь при определённых разновидностях диареи, но другие заболевания в этом плане пока являются темой для срача (хе-хе). Лебволь говорит, что в первую очередь для того, чтобы пробиотики обрели обширное признание в медицинском сообществе, должно измениться их регулирование. Поскольку в настоящее время их рекламируют как пищевые добавки, они не подчиняются тем же стандартам FDA, что и лекарственные препараты. Это значит, что их действие не только не доказано: также нет уверенности в том, что состав, заявленный на этикетках этих препаратов, действительно соответствует содержимому баночек.

Исправление от 30.04.18: Данный материал исправлен в части рекомендаций доктора Лебволя об антибиотиках и молочнице.

Эта статья впервые появилась на VICE US.