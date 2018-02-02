Нью-Йорк как никогда близок к легализации марихуаны

Нью-Йорк собирается обсудить, как будет выглядеть легализация марихуаны.



Лучше поздно, чем никогда.

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В своём ежегодном выступлении по бюджету в начале января губернатор Эндрю Куомо намекнул на возможную легализацию в соседних штатах, таких как Нью-Джерси, когда сделал предложение Министерству здравоохранения штата поискать информацию о том, чем общедоступная законная наркота чревата для жителей Нью-Йорка.

«Марихуана: процесс пошёл», – сказал не совсем заводным тоном Куомо 16 января, добавив: «Если бы легализовали травку в Джерси, и она была бы легальной в Массачусетсе, а федеральное правительство позволило этому продолжаться, как это бы отразилось на Нью-Йорке, расположенном прямо между этими двумя штатами?



Кажущиеся незначительными изменения в высказываниях общеизвестного губернатора, выступающего против легализации марихуаны – меньше года тому назад Куомо называл марихуану «стартовым наркотиком» – оставили сторонникам реформ надежду, что Нью-Йорк, наконец, приблизится к легализации рекреационной марихуаны.

Точные детали предстоящего исследования остаются неясными, а Куомо пока ещё даже на определенных условиях не согласился с перспективой легализации марихуаны. Но это всё больше напоминало пример ведомств соседних штатов – и сопутствующих их непредвиденных доходов от налогов – который оказывается слишком заманчивым, чтобы не обращать на него внимания.

«Мы очень заинтригованы и рады, что губернатор счёл целесообразным проведение исследования, тем более, что так много штатов вокруг Нью-Йорка нацелены на легализацию», – сообщила мне в интервью заместитель руководителя ведомства штата из Альянса по наркополитике Мелисса Мур. «Это важный знак для нас, что он теперь более готов обсудить этот вопрос чем в прошлом. Надеюсь, его взгляды меняются».

Куомо, который признал, что сам курил травку, когда был молодым генеральным прокурором штата, чрезвычайно медленно продвигает политику марихуаны. В 2014 году он руководил внедрением экспериментальной программы по применению строго медицинской (не для курения) марихуаны, которую пересмотрели в 2016 году, чтобы по крайней мере она больше учитывала потребности пациентов. (С тех пор следует отметить, что он пытался уменьшить уголовное наказание за хранение небольших порций травки и в ноябре прошлого года подписал закон, который разрешает ветеранам использовать медицинскую марихуану в связи с ПТСР – посттравматическим стрессовым расстройством).

Когда генеральный прокурор Джефф Сессионс отменил директиву периода правления Обамы, призывая в начале января федеральных прокуроров оставить в покое штаты, которые хорошо относятся к марихуане, возникла опасность застопорения реформы по марихуане по всей стране. Но вместо того, чтобы удивляться новостям, чиновники на северо-востоке, по-видимому, упорно определяют новый показатель того, как прогрессивная политика выглядит в период правления Трампа.

Массачусетс, который всё ещё разрабатывает положения законной торговли и распространения марихуаны, как того требует референдум избирателей 2016 года, немного отступил назад после заявления сессий. Вермонт стал девятым штатом в стране – и первым, который принял решение через законодательный орган – который легализовал использование рекреационной травки, после того, как решение было принято на сессиях. Недавно, приведённый к присяге губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи, между тем, дал понять, что довольно давно хочет быстро легализировать и урегулировать продажу марихуаны.

Всё это может привести к тому, что Нью-Йорк – и Куомо, который известный тем, что помешан на составлении бюджета – может упустить масштабное золотое дно доходов. В 2016 году штат Колорадо получил доход на сумму около 200 млн. долл. от реализации марихуаны и собрал более 500 млн. долл. за всё время после её легализации, которая вступила в силу в 2014 году. Пропагандисты и эксперты по марихуане в Нью-Джерси, тем временем, подсчитали, что штат может получить доходы от налогов в размере 300 млн. долл. после легализации легкого наркотика.

Это также не повредит тому, что Куомо, который, как многие полагают, размышляет над участием в президентских выборах 2020 года, живет в штате, где легализация марихуаны набрала популярность более, чем когда-либо. В опросе «Emerson College», проведенном в ноябре 2017 года, 62% жителей Нью-Йорка высказались за легализацию марихуаны, а 28% – против, что более чем на десять процентов выше по сравнению с результатами опроса «Quinnipiac» в мае 2014 года. Один представитель законодательных органов штата отметил VICE, что на самом деле, скорость, с которой соседние штаты Нью-Йорка подумывали о легализации рекреационной травки, застала администрацию Куомо врасплох.

Когда в ноябре Куомо готовился подписать закон о легализации марихуаны, предназначенной для лечения ПТСР, Дайан Савино, автор законопроекта и сенатор штата из Стейтен-Айленда, предупредила его, что у него будут «проблемы вокруг марихуаны», – вспоминает она в интервью.

«Я сказала: «Новый парень в Нью-Джерси объявил, что собирается разрешить марихуану для взрослых в течение первых 100 дней», – сказала она мне. «Он заставит вас чувствовать тревогу каждый день. Он собирается объявить об этом. «Легальная марихуана будет слева, справа и к северу от нас в прямом и переносном смысле. Давление на Нью-Йорк, которое связано с легализацией марихуаны, будет усиливаться».

В заявлении по электронной почте представитель Куомо Ричард Аццопарди заявил VICE: «Как сказал губернатор, каждый имеет мнение, но не факты. Поскольку Массачусетс и Вермонт недавно узаконили рекреационную марихуану, так как и другие штаты по всей стране, губернатор поручил департаменту здравоохранения провести исследование, чтобы понять возможные последствия для системы уголовного правосудия, экономики и общественного здравоохранения». На сегодня, офис губернатора отказался предоставить подробную информацию о своём запрошенном исследовании о марихуане, а также о сроках, когда оно будет завершено. Когда мы связались с пресс-секретарем Департамента здравоохранения для получения комментариев, мы задали вопросы, касающиеся сроков проведения «поспешной» комиссии, однако нам только уточнили, что запланировано охватить как потенциальную легализацию в Нью-Йорке, так и локальные последствия легализации в соседних штатах.

Савино, со своей стороны, ожидала, что рано или поздно Куомо примет меры относительно реальной реформы по марихуане, несмотря на свою сдержанность в прошлом, и, возможно, даже примет закон в начале своего третьего срока, если в этом ноябре снова победит на выборах.

«В среднем, исследование по использованию марихуаны, начиная с медицинских целей и заканчивая употреблением, занимает около десяти лет, но сейчас мы живем в других условиях, и сроки меняются в геометрической прогрессии», – сказала Савино. «Мы не сможем остановить людей от пересечения границы штата. Мы собираемся сделать наших собственных пациентов уголовными преступниками».

Как только Куомо будет готов серьезно говорить о рекреационной марихуане, законодатели будут готовы.

В течение последних нескольких лет сенатор штата из Манхэттена Лиз Крюгер предложила законопроект постановлений о налогах на марихуану, составленный по закону штата, регулирующего правила употребления спиртных напитков, который рассматривает компании по распространению марихуаны, как компании-дистрибьюторы. В своём интервью она сказала, что легализация по самым скромным подсчетам может привести к новым доходам для правительства штата в размере 500 млн. долл., 2 млрд. долл. для новой экономической деятельности и 300 млн. долл. в виде сбережений для системы уголовного правосудия штата.

«Этот препарат менее опасный, чем алкоголь и табак, поэтому мы также можем обложить его налогами и урегулировать», – отметила она. «Существуют доходы от налогов, которые можно получить, и есть преимущества в снижении преступной деятельности, а также огромная экономия в том, чтобы не тащить тысячи молодых людей темного цвета кожи через систему уголовного правосудия».

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