Нью-йоркские законодатели хотят сделать так, чтобы капсулы для стирки Tide выглядели менее вкусно

Гель капсулы Tide до сих пор сметаются с полок магазинов и залетают во рты людям с чудовищною скоростью, несмотря на то, что они буквально заполнены ядом. По-видимому, опасность оказаться в больнице недостаточна, чтобы подростки не выкладывали видео о том, как они глотают пакетики стирального порошка – гигантские, смертельные похожие на жевательные конфеты Gushers просто выглядят слишком вкусными, чтобы устоять.



Теперь, после того, как YouTube расправился с пристрастием к капсулам Tide, начали действовать законодатели Нью-Йорка. По сообщению New York Post, на этой неделе Сенатор штата Брэд Хойлман и член нижней палаты законодательного органа штата Аравелла Симотас изложили законопроект, согласно которому предприятия по производству моющих средств вынуждены будут сделать свои пакеты «однородного цвета, который не будет привлекательным для детей», а также упаковывать их в то, что ребенку будет «нелегко разгрызть».

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Демократы ориентируют данный законопроект на каждое предприятие по производству моющих средств на рынке – Tide не является единственным игроком в игре в капсулы – однако в письме, которое во вторник они отправили в свою материнскую компанию, они назвали торговую марку «Procter & Gamble».

«Мы пишем, чтобы призвать вас изменить внешний вид и упаковку ваших пакетов с моющим средством Tide PODS», – написали они. «Вы и другие производители должны использовать более сильное горькое вещество с целью предотвращения потребления капсул, уменьшить их приятный запах, а также заставить их сделать их более твердыми».

Tide пытается разобраться с этим увлечением, указывая о хранении подальше от детей на упаковке, а также заставляя Роба Гронковского кричать «Нет!» на будущих поедателей моющих средств, и обращаясь к ребятам в Твиттере, которые утверждают, что съели капсулы, с просьбой позвонить токсикологам. Но в ответ на новое законодательство «Procter & Gamble» заявил, что «цвет не играет решающей роли в случае случайного контакта ребенка с капсулами для стирки».

«У потребителей есть выбор: те, кто предпочитает капсулы одного цвета, могут использовать Tide Free и Gentle, которые являются абсолютно белыми», – говорится в заявлении компании, сообщает USA Today. «Tide также доступен в виде жидкого продукта и порошка».

Или, если люди действительно не в силах побороть желание, то теперь существует съедобная пицца Tide Pod.

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Эта статья первоначально появилась на VICE US.