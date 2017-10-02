О чем заявил руководитель Национальной стрелковой ассоциации Невады, когда узнал о стрельбе в Лас-Вегасе

Примерно в 7 часов утра по местному времени журналисты VICE News позвонили Дону Тернеру, президенту Коалиции по контролю над огнестрельным оружием в Неваде, отделения Национальной стрелковой ассоциации (NRA), чтобы обсудить законы, которые регулируют ношение огнестрельного оружия в штате. Тернер находится в Финиксе на конференции NRA для владельцев стрельбищ, на которой должен выступить сегодня утром.

Тернер охарактеризовал законы штата Невада об оружии как такие, которые «борются за свободу», а также считает их «не очень ограничительными». Он отметил, что жители Невады абсолютно законно владеют автоматами, а также, что «в Неваде единственным ограничением относительно емкости магазина является то, насколько вы сильны», то есть, насколько много физически вы сможете взять.

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Затем журналистам стало ясно, что Тернер ещё не знает о массовом расстреле, которое считается самым смертоносным в истории США. Данный инцидент случился на концерте кантри-музыки в 22:08 вечера в центре Лас Вегаса. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 58 человек, более 400 человек получили ранения.

Узнав о том, что произошло, Тернер рассказал в VICE News, что «когда кто-то имеет такой образ мышления, тогда неважно, какие у нас законы». Он также призвал успокоить общественность. «В этот волнительный момент наблюдается тенденция добиться запрета огнестрельного оружия. Нужно выяснить, что произошло на самом деле».



От имени Коалиции по контролю над огнестрельным оружием в Неваде (NFC) Тернер заявил: «NFC глубоко опечален тем, что произошло. Это не является отражением большинства владельцев оружия в Неваде. Владельцы оружия, члены NFC призваны использовать огнестрельное оружие ответственное и безопасное. Это трагедия».

Среди исполнителей, которые находились на концерте, был и Люк Комбс, признанный артист «NRA Country», член организации по правам на оружие, который в течение последних нескольких лет сотрудничал с кантри-музыкальной индустрией в попытке охватить более молодую аудиторию. Девиз «NRA Country» опубликован на веб-сайте: «Уважение. Честь. Свобода. Это образ жизни и связь между лучшим и ярким в кантри-музыке и трудолюбивыми американцами».

Перед тем, как сообщить Дону Тернеру о трагическом событии в Мандалай-Бэй, журналисты VICE News вместе с ним более подробно поговорили о его взгляде на законы штата Невада об оружии, а также об усилиях его организации защитить права граждан касательно использования огнестрельного оружия.

Самой большой проблемой, по его мнению, является то, что Невада не способна привлечь к ответственности торговцев оружием за продажу его людям, которым по закону запрещено им владеть. По данным Коалиции по контролю над огнестрельным оружием, за последние два года Невада привлекла к ответственности менее 200 человек за незаконное хранение огнестрельного оружия и успешно достигнула нулевой прогресс в осуществлении судебного преследования в отношении людей, совершивших продажи оружия.

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Журналисты VICE News попросили Дона Тернера объяснить законность ношения оружия в Лас-Вегасе. Он отметил, что на улицах Невады вы можете открыто носить ружье, однако в частных заведениях или жилых домах – в таких местах, как казино – владельцы недвижимости должны установить правила.

В Неваде только штат может устанавливать законы об использовании огнестрельного оружия. Города, местечка и округа не могут принимать законы об оружии, но могут устанавливать ограничения на то, где запрещено носить оружие.

В итоге появилась интересная проблема в Лас-Вегасе: некоторые уличные артисты, одетые как штурмовики из «Звездных войн» и тому подобное, пугали толпы людей своими поддельными пушками. Округ был готов ограничить открытое ношение игрушечного оружия, но не может сделать то же самое в отношении реального огнестрельного оружия.