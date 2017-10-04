Очевидцы массового убийства в Лас-Вегасе рассказали подробности кровавой бойни, террора и хаоса

22 тысячи человек ожидала ночь музыки кантри, танцев и торжеств на фестивале «Route 91» в мировой столице ночной жизни. Вместо этого они получили травмы, кровопролитие и хаос.

Очевидцы произошедшего рассказали ужасающие подробности о ночи, когда неизвестный открыл стрельбу по людям, которые присутствовали на уличном концерте в Лас-Вегасе в воскресенье. По последним данным пожарной службы округа Кларк, около 58 человек были убиты, более 515 – ранены. Эта стрельба считается самой смертоносной в истории США.

Videos by VICE

«На улице можно было увидеть тела людей», – сказал 31-летний Марк Джигарджян из Нью-Йорка, который укрывался в казино «MGM», и все еще находился там внутри, когда разговаривал с журналистами VICE News. «Там лежали люди». Джигарджяну, который решил на выходных повеселиться на холостяцкой вечеринке в Вегасе, было приказано спрятаться за игровым автоматом до того момента, пока на улице не будет безопасно.

ЧИТАЙТЕ: По меньшей мере 59 человек погибли в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Стрелок, которым, по данным Главного отделения полиции Лас-Вегаса, оказался 64-летний Стивен Крэйг Пэддок, открыл огонь по людям из своего гостиничного номера, который находился на 32-м этаже гостиничного развлекательного комплекса Мандалай-Бэй. Из отеля, расположенного примерно в 400 метрах от сцены, открывался вид на концерт.

«Он обстреливал толпу, и это было безжалостно»

Первые звонки диспетчерам службы 911 начались в 22:08. В 1:32 утра, шериф Лас-Вегаса сообщил, что Пэддок убит. Люди, которые присутствовали на концерте, прятались, ползали и бежали, чтобы уклониться от пуль, которые обрушивались сверху.

«Мы бежали под сцену, чтобы укрыться», – сказала Бриттани Флэтмо, актриса, которая отправилась в Лас-Вегас на фестиваль Route 91. «Люди бежали с нами в разные стороны».

«Люди прятались под всем высоким и сжимались вместе», – добавил Флатмо.

Некоторые думали, что слышали, как взрывается бомба, а другие считали, что это были фейерверки. Но один из очевидцев сразу понял, откуда появился шум.

ЧИТАЙТЕ: В Лас-Вегасе произошла седьмая в этом году крупнейшая стрельба – или, может быть, 337-я

«Я услышал пах, пах, пах», – сказал мужчина, который не захотел раскрывать свое имя, потому что его работодатель не знал, что он находится в Лас-Вегасе. «Я являюсь владельцем оружия. Мы все посмотрели друг на друга, и сказали: «Это была стрельба».

Когда сотни людей в панике покидали сцену, многие потеряли своих близких в этой давке.

Кортни Аланис, замещающая учительница из Лас-Вегаса, подходила к своей машине, когда люди начали бежать из этого района. Её остановил мужчина, который сообщил, что его жену застрелили, и попросил поехать в больницу.

«Никто не знал, куда идти. Ты не понимаешь, откуда летит»

«Было много скорой помощи, которые пытались туда пробиться, в этот момент на переулках даже не было автомобилей», – заявила Аланис. «Когда я покинула улицу, этот инцидент сильно подействовал на меня. Я не могла есть, не могла спать.»

По словам шерифа округа Кларк Джозефа Ломбардо, стрелок, который жил примерно в 25 милях от Мескита (штат Невада), был вооружен не менее 10 оружиями. Утверждается, что после стрельбы он покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ: Все, что мы знаем о стрелке из Лас-Вегаса

Однако очевидцы описывают этот полный ужас, когда пули непрерывно летели в них, что продолжалось более пяти минут.

«Он обстреливал толпу; это было безжалостно», – сказал в NBC News очевидец Рассел Бек. «Я видел, как люди закрывали пальцами отверстия от пуль».

«Люди просто бежали, кричали и падали», – заявил в ABC News плачущий очевидец. «Никто не знал, куда идти. Ты не знаешь, откуда все летит, все, что ты слышишь… мне показалось, что было 1 000 выстрелов».

Другой очевидец сообщил, что её спас полицейский, который укрыл её и поручил пригнуться и бежать.

«Он был похож на моего ангела-хранителя, который не оставлял меня», – сообщила Гейл Дэвис в интервью CBS News. «Мы слышали, как выстрелы становились все ближе».

В понедельник президент Трамп назвал стрельбу «актом чистого зла», добавив, что в среду посетит Лас-Вегас.