Советы от трёх старикашек ко дню святого Валентина

Фото любезно предоставлено пользователем Flick

Петрасом Галигасом

Сегодня – день святого Валентина. Лично я проведу его у себя дома поедая начос, приготовленные моим приятелем. Учитывая, что мы провели всю ночь за выяснением отношений о свободной любви, после чего я оставила своего парня в позе эмбриона под простыней, я посчитала нужным прекратить полагаться на свой собственный опыт и прислушаться к мудрости мужчин, старших меня на целую жизнь.

Videos by VICE

Стив – 82-летний художник, любитель романтики и с женщинами и с мужчинами, живет в гигантском лофте в Сохо в окружении картин и со своим котом Дурилкой. Сид – 98-летний химик, который придумал как успешно красить полиэфир без использования опасных материалов, и пережил двоих прекрасных жен. Джо – 96-летний ветеран войны и вдовец, который проводит свои дни танцуя фокстрот со своей новой спутницей.

– Софи Сент-Томас

VICE: Итак, кто любовь всей вашей жизни?

Стив: Любовь всей моей жизни? Боже мой! Очень скользкий вопрос. Видите ли, у меня очень неоднозначная история жизни. Могу сказать, что с Корнеллом у меня были самые долгие отношения.

Как вы встретились с Корнеллом?

Я уже не помню. Это было так давно. Он уже отошёл в лучший мир. И я чувствую, что он в хорошем месте. Ещё была Кейтлин. Меня сильнее влекло к ней, чем её ко мне! Это было очень странно. Ида занимала особое место в моей жизни. Я собирался на ней жениться. Но потом … что-то стало на нашем пути. Это всё, что я могу сказать о ней. Ида была очень важным человеком в моей жизни. Она во Флориде сейчас. Я подарил ей около десяти картин. Я сомневаюсь, что она оставила их у себя. Она, наверное, избавилась от них. Но это уже не имеет значения.

Какими были свидания в годы вашей юности в Нью-Йорке?

Моей юности! Это было вечность как давно. Мне ведь уже 82. Я сам не знаю как я добрался до этой точки в своей жизни. И я уже начал теряться, что дальше делать с собой. Вы просто живете и в какой-то момент вы понимаете каким старым вы стали. Я был не слишком хорош в свиданиях. Было по-разному: что-то получалось красиво, что-то не очень.

Вы о чём-то сожалеете или хотели бы изменить что-то?

Нет. У меня были прекрасные отношения как с мужчинами, так и с женщинами.

Отлично. Я также встречаюсь и с девушками и с парнями.

На самом деле? Поделитесь! Для меня неважно мужчина это или женщина, если мне нравится человек, понимаете? Важно, что это за человек. Корнелл был восхитительным. На данный момент мы с Кейтлин видимся чаще всего, но между нами нет никакого лямур-тужур. Я как-то признался ей, что был влюблён в неё когда-то, а потом она исчезла из моей жизни на три или четыре недели. Мне это доставило мало удовольствия.

У вас есть любовный совет для меня?

Сам ищу такого совета. В последнее время я в растерянности. Я не знаю, что случилось, но такое чувство, что мой разум приглушили. Минуточку, подождите. Мой кот что-то задумал. Дурилка! Эй! Он не заслуживает на такое прозвище. О, мой Бог, вот это бардак у меня. Одно могу сказать, любовь всей моей жизни – кошки!

——————————–

VICE: Расскажите о себе?

Сид: Я родился в Портленде, штат Мэн. Школьные годы до 1933 года я провёл в Портленде. А родился я в 1917 году. Мне недавно исполнилось 98 лет. Я закончил среднюю школу, когда мне было 16, а потом я с отличием окончил факультет химии в Гарварде 1939 году.

Поделитесь своей историей любви.

Я был дважды женат. Первый раз я женился после того как я закончил колледж, в 1940 году. С моей первой женой у нас был замечательный брак; она умерла в 1998 году, после 58 лет брака. Она умерла от рака. После того как она умерла, я целенаправленно избегал каких-либо знакомств с другими женщинами, но у меня была одна знакомая, у которой уже было два мужа и они умерли. Я был знаком с ней более 50 лет. Она была очень хорошей подругой моей жены. Этот брак длился девять лет, и она умерла от рака! Так что теперь я даже не смотрю в сторону других женщин, так как я не собираюсь больше жениться.

Поделитесь вашим любовным советом?

Ну, я был дважды счастлив в браке. Я думаю, что секрет в том, чтобы не говорить или не делать что-нибудь, что сделает вашего партнера несчастливым.

Например?

Однажды ей захотелось купить пальто, которое мне не нравилось. Но ей оно нравилось. И я сдержался и не сказал ей: “Тебе оно совсем не идёт”. Главное, что ей нравилось, и в этом секрет. Если вы знаете, что то, что вы скажете или сделаете своему партнёру будет ему неприятным, не делайте этого! Прежде всего, вы должны искренне любить этого человека, а не только когда вам удобно. Это чувство сильно отличается от простого влечения. Любовь – это когда вы любите всё в человеке: его сущность, что он делает, что он любит.

Как вы праздновали День святого Валентина?

Мы не делали ничего особенного. Мы слали друг другу открытки с Днём святого Валентина. Мы не делали много шума вокруг нашей любви друг к другу, мы просто любили.

——————————–

VICE: Вы женаты?

Джо: Я был женат в течение 50 лет — нам не хватило одного месяца до полных 50 лет. Я вдовец, но сейчас я встречаюсь с одной дамой.

Чему научил вас брак о любви?

В течение 50 лет я был счастлив в браке. Мы отлично ладили друг с другом. Мы всегда были вместе, никогда не проводили время по отдельности. Когда я вернулся с войны, я начал свой бизнес, а она занималась домом в течение недели, а на выходных помогала мне в моём деле. Я просто любил её всё это время, и она любила меня.

Вы служили?

Я ветеран 45-й пехотной дивизии и служил в Северной Африке, на Сицилии, Италии, Южной Франции, и я был освободителем в Дахау.

Как вы пережили все эти ужасы войны будучи так далеко от жены?

Мы писали друг другу всё время. Почти каждый день я получал от жены письмо. Она слала фотографии; всегда отправляла мне открытки на День Валентина и на день рождения. Я всегда отвечал ей, но не мог разглашать детали о том, где я находился.

Вы сохранили свою любовную переписку?

Мужчины в моём взводе были [коренными американцами], и они были неграмотными. Они были настоящими джентльменами, просто не умели читать и писать. Поэтому они попросили меня написать письма своим женам. Они спрашивали меня: “Что ты пишешь своей жене?” Я пытался придумать истории исходя из своего опыта. Но вы знаете, я понял насколько личная вещь – любовное письмо. А потом мне приходилось читать ответные письма от их жен. Но я был счастлив делая это. Отвечая на ваш вопрос, у меня не сохранились письма моей жены.

Когда вы женились?

Я был в отпуске. Нам выпало провести неделю вместе. Это была самая благословенная неделя в моей жизни.

Как вы себя чувствовали вернувшись к своей жене с войны?

Она кормила меня год и помогла мне снова встать на ноги. Я пережил большое напряжение и страх за несколько месяцев после выписки из Форт-Дикс. Затем я начал свое птицеводческое дело и стал очень успешным.

Что делает брак успешным?

Вы можете ругаться сколько вам угодно, но перед тем как уснуть – помиритесь. У нас не было много сор. Я был слишком занят. А она всегда готовила ужин для меня, и мы слушали радио вместе.

Чем вы себя занимали, чтобы сохранять свежеть романтики?

Мы ходили на свидания: ужины и шоу. Мы ходили танцевать. Мы занимались бальными танцами: танго, румба, фокстрот, меренге. Мы ходили в ночные клубы: Ла Конга, Гавана Мадрид, Латинский квартал, Копакабана. Иногда мы ходили вдвоём, иногда мы брали свекровь и её мужа с нами. Одно из самых романтичных путешествий было, когда мой брат и его жена взяли нас на прогулку на лодке на гору Медведь. Впервые я почувствовал себя абсолютно свободным.

А как вы отличаете любовь от влечения?

Когда вы молоды, любовь чувствуется по-настоящему. С возрастом вы чувствуете больше влечения.

Хм, я думала, что всё наоборот.

Я имею в виду, что когда вы молоды вы думаете, что готовы провести всю свою жизнь с этим человеком.

Как вы познакомились со своей теперешней спутницей?

Мы встретились в клубе социального танца [Рыцари Колумба]. Здесь проводят бальные танцы. Мы сидели за столом, а все остальные пошли танцевать. Мы остались вдвоём. Я решил пригласить её на танец.

Каково это встречаться в 96 лет?

Мы разговариваем друг с другом каждое утро. Я сделал так, чтобы она получила квартиру по соседству со мной. Мы иногда ужинаем вместе. Она готовит и я готовлю. Моя дочь также нам готовит. Мы танцуем друг с другом, когда мы ходим на вечеринки или свадьбы. Вы любите друг друга по-другому, когда вы становитесь старше. Я откровенно признался ей: “Если ты хочешь выйти замуж, то этого не будет. Я был женат в течение 50 лет, и ничего не хочу менять”. Она также была замужем; она вдова, поэтому её желания совпали с моими. Нам хорошо, где мы находимся сегодня.

Следовать за сообщениями Софи Сент-Томас и Джил ди Донато на Twitter