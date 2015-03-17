Этому медиуму из Кореатаун так понравился фильм Титаник, что он создал свой собственный корабль

Все фото авторства Нейта Миллера

Со времён обращений к иудео-христианскому Писанию Стеинбэка до сегодняшних небольших конфликтов из-за недвижимости на берегу, калифорнийцы несут неразумное финансовое бремя за жизнь возле моря. Даже в таком замкнутом районе Лос-Анджелеса как Кореатаун мечта жить на берегу никуда не девается. Среди морских ресторанов Кореатаун расположилось «Кафе Джэк» – корейское кафе и ресторан суши в форме репродукции Титаника.

Владелец «Кафе Джек» – Джек Шин, которого настолько зацепил «Титаник», что он изменил и своё имя и имя своего сына на «Джек» в честь персонажа Леонардо Дикаприо Джека Доусона. «После просмотра фильма, он захотел свой собственный Титаник, – объяснила менеджер «Кафе Джек» Кристи Не.

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Кафе разделено на две части: в передней части расположена кухня, а задняя часть работает как место общественного питания. Большинство посетителей едят в маленьких приватных «каютах». Здесь также есть внутренний дворик, который можно использовать, скажем, чтобы укрыться в спасательной шлюпки, когда корабль уходит под волны.

Декор «Кафе Джек» меняется от полного подражания и до полного игнорирования. Стены заведения демонстрируют смесь тематических плакатов, фан-арта, фотографий с настенных мониторов и визуальных несуразиц: подделки Кейт Херринг, плакат Любопытного Джорджа, пейзаж в импрессионистском стиле. Некоторые окна заклеены наклейками с любовными фразами или шаблоном сообщения «Ваш текст здесь». В одном из моих любимых закрытых мест «Кафе Джека» персонал Титаника сосуществует с личными фотографиями и несвязанными памятными вещами. Но главная жемчужина Джека – это оригинальная стенная роспись обшивкиТитаника, выбранная Шином.

Не рассказала VICE, что после того, как первоначальная новизна кофейни ушла, Шин перепробовал различные меню и подходы, чтобы привлечь клиентов. В настоящее время в заведении подают суши, несколько видов пасты, выпечку, корейские блюда и большой выбор смуси и фруктовых смесей. Фраза «Вы готовы пойти…» зловеще выбита на первой странице меню, остальная часть которого на корейском языке. Хотя здесь стоит знак «не курить», курение частично разрешено, если вы используете специальную пепельницу – бумажный стакан, наполненный кофейной гущей.

Мода на фильм Титаник серьёзно сразила девушек моего поколения, хотя я не была одной из них. (Помню, как я гордо кричала «Больше похоже на Леонардо Ди-КРЭП-ио» в начальной школе.) В надежде понять почему Шину и Не так понравился фильм, я заручилась помощью переводчиков, местной писательницы Лены Ким и её мужа Парка Хонку, и с удивлением узнала, что я совсем не заметила главную достопримечательность «Кафе Джек».

По словам Не, Шин гадает на картах Таро в задней части ресторана, и это приносит самую большую прибыль бизнесу. Именно этот бизнес, а не дороговатое меню, держит корабль на плаву.

«Владелец является известным человеком», – говорит нам Не, объясняя, что Шин «сильно занят» каждый вечер после семи: клиенты заказывают гадание заранее.

Даже принимая во внимание работу Шин за кулисой, «Кафе Джек» привлекает на удивление малое количество туристов, хотя всё заведение громко кричит: «Приманка для туристов!». Основная часть бизнеса движется благодаря местному населению и постоянным клиентам. Даже когда капитана Шина нет на своем месте, приватные комнаты корабля пользуются спросом для проведения дневных деловых встреч, а местные студенты используют просторные общественные помещения кафе для учёбы. «Это их излюбленное место», – объяснила Не.

Лос-Анджелес полон памятников на подобии этого: смутное подобие, сделанное на скорую руку, Голливудская мифология принимается как модель бизнеса или муза бизнеса. Как и похожие заведения, «Кафе Джек» служит напоминанием об истории, которую поглотила популярная литература, выжившая за счёт этой истории. Пока мы сидели в ожидании своих сливовых смуси, песня Дрейка резко перескочила на «Вечные поля клубники» в исполнении Битлз.

В отличии от большинства героев Кэмерона, мечта Шина смогла выдержать шторм: «Кафе Джек» является тихим раем мистицизма и спокойного отдыха, где предпочитают не тягаться с шикарными современными кафе, расположенными поблизости. Титаник рассказывает о любви, которой разрешили разрушится и которая не терпела компромиссов. Но настоящая любовь требует ежедневных компромиссов. Пепельницы нужно чистить. Всегда подходит чья-то очередь мыть пол на кухне.

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