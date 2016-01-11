Краткая история о восстаниях американцев против своего правительства

Шахтёры Битвы у горы Блэр. Фото кадра из YouTube

В фильме «Дикарь», вышедшем в 1953 году, в котором снимался Марлон Брандо до того, как он растолстел, есть сцена, в которой члены мотоклуба «Black Rebel Motorcycle club» танцуют с какими-то женщинами.

«Эй, Джонни», – спрашивает Милдред, «Против чего вы выступаете?»

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«Что там у тебя?» – отвечает Брандо.

Такое отношение более-менее подытоживает американское отношение к революции. Не нравятся налоги? Сбрось чай в реку. Шахтёрам кажется, что их обижают? Берите, ребята, винтовки, это битва. Не хотите платить за выпас скота? Окружите милицию, дайте им штурмовые винтовки и поставьте их в строй. С момента основания страны у американцев существует грандиозная традиция восставать против Америки.

Это может быть спойлером, эти мятежи не работают. Самый известный пример, конечно, это небольшая потасовка между США и Конфедерацией 11 южных штатов, но было и множество других. Вот шесть примеров гражданских мятежей, восстаний и государственных переворотов, которые демонстрируют, что обманутые милиционеры, голодающие в Орегонском заповеднике в первую неделю января были не только плохо подготовлены, но и неоригинальны.

Дэниел Шейс и Джон Шаттак планируют восстание. Фотоиз Wiki Commons

Год: 1786

Кто восстал: Фермеры под предводительством Дэниела Шейса, против высоких налогов.

Как потерпели поражение: Побеждены правительственными войсками, имеющими лучшее вооружение.

Ещё даже не высохли чернила на Статьях Конфедерации, как новоиспечённые американцы начали агитировать против своего молодого правительства. Группе массачусетских фермеров под предводительством Дэниела Шэйса и Люка Дэя до смерти надоело правительство, требующее, чтобы они платили налоги в твёрдой валюте, а не товарами. У большинства фермеров почти не было никакой валюты, потому что они занимались фермерством для жизни, а не для продажи, и потому что Континентальная армия платила своим солдатам обещаниями быть свободными от Британии (как сегодня «опытом» платят интернам ).

В августе 1786 года вооружённые люди взяли под контроль здание суда и заблокировала его работу. 19 сентября Верховный суд штата Массачусетс предъявил одиннадцати повстанцам серию обвинений, составивших государственную измену. Всеми любимый пивовар Сэм Адамс предложил, чтобы восстание в республике каралось смертью.

Шесть дней спустя Шэйс и Дэй организовали группу, которая должна была остановить работу Верховного суда штата. Их встретили вооружённые силы штата, прибывавшие в курсе запланированной попытки и которым было заплачено за то, чтобы пресечь восстание. Восстание достигло критической точки, когда Шейс и 1500 человек пошли на федеральный склад оружия в Спрингфилде, намереваясь скоординировать одновременное нападение с силами Дэя. Штат выставил около 1200 человек. Когда 26 января 1787 года Шейс приблизился, со стороны сил штата были произведены выстрелы картечью из двух пушек. Было убито четверо и ранено двадцать человек, повстанцы в панике отступили. Через два дня силы штата опять так сильно удивили Шейситов, что у тех едва ли была возможность не потерять штаны убегая. Жертв не было, а восстание более-менее закончилось.



Джон Браун тащит своего сына и стреляет из винтовки. Фото из открытых источников

Год: 1859

Кто восстал: Аболиционист Джон Браун и его помощники, подстрекательство восстания рабов.

Как потерпели поражение: Побеждены правительственными войсками после того, как им не удалось поднять восстание рабов

Джон Браун был известным демагогом, у которого в голове сидела сумасшедшая идея, что люди в Америке не должны владеть другими людьми в Америке. Вы также можете помнить его как владельца самой бездомной на вид бороды во всей американской истории.

В 1859 году Браун закрылся с 18 мужчинами – 13 белыми и пятью чёрными – в фермерском доме, с целью спланировать штурм и захватить федеральный оружейный склад в Харперс-Ферри. Он пригласил Харриета Тубмана и Фредерика Дугласа, но Тубман заболел, а Дуглас решил, что Браун сошёл с ума. Он был прав. По неофициальным данным, адвокаты Брауна заявили о его безумии в попытке спасти его от виселицы, хотя он был против и говорил, что «абсолютно ничего не знал о собственном безумии».

В основе плана было захватить армию и поднять восстание рабов. Браун думал, что сотни рабов сбросят цепи и присоединятся к его небольшим силам в первую же ночь, и что на рассвете у него будут хорошие небольшие боевые силы. Единственной проблемой было то, что они забыли сообщить рабам о происходящем.

Вначале всё было хорошо. Браун и его люди захватили командира полковника Льюиса Вашингтона (родственник Джорджа), с тем чтобы держать его в заложниках, обрезали телеграфные провода, чтобы оборвать коммуникации и остановили проходящий поезд, чтобы молва об их атаке не разошлась. Они нечаянно убили освобождённого чёрного носильщика, который пытался их остановить – плохой шаг, если ты пытаешься поднять восстание рабов – и потом почему-то дали поезду уехать. Кондуктор поезда сразу же рассказал людям, что сумасшедший парень атаковал оружейный склад, и команда Брауна в конце концов была захвачена полковником армии США Робертом Е. Ли, который появился одетым в уличную одежду образца 1800-х, так как как раз находился в Техасе на отдыхе.

После восстания и до того, как Брауна повесили, Ли сказал, что думал, будто чёрных членов партии Брауна принудили к действию (очень плохой шаг, если ты пытаешься поднять восстание рабов). Но Браун ни о чём не сожалел и перед казнью написал:

«Я, Джон Браун, теперь совершенно уверен, что преступления на этой виновной земле будут смыты только лишь кровью. Я думаю, что зря убедил себя, что это можно сделать без сильного кровопролития».

Так или иначе, он был прав.

Собрание «красных рубашек» 1 ноября 1898 года. Фото из архива штата Северная Каролина на Flickr

Год: 1898

Революционеры: Злые южные демократы желающие вернуть расистские правила.

Как потерпели поражение: Они не проиграли :(

В ноябре 1898 года группа злых белых демократов-шовинистов пошла на здание муниципалитета Вильмингтона, Северная Каролина, взяв правительство под контроль, свергла республиканское правительство, состоящее из людей разных рас. И вот, что главное: это неплохо сработало.

Переворот произошёл 10 ноября, через два дня после того, как голосование восстановило демократов во власти по всему штату. До голосования банды «красных рубашек», связанные с демократами, бродили и терроризировали чёрных избирателей, чтобы те не ходили на избирательные участки. Белый лидер подполковник Альфред Мор Ваддел публично заявил, что использует чёрные тела, «чтобы перекрыть течение реки Кейп-Фир» до выборов.

Они победили, но Ваддел решил, что не может ждать, и всё равно захватил городской муниципалитет. Около 90 чёрных были убиты, когда белые захватили власть. Это сошло им с рук, потому что они взяли правительство под контроль, и потому что в то время, так или иначе, разрешалось убивать чёрных.

В следующем году, 1899, демократы приняли законы Джима Кроу, среди которых экзамен на грамотность и подушный налог, чтобы чёрные не могли голосованием свергнуть их власть – предшественник современных законов об идентификации избирателей, которые точно также лишают избирательных прав людей, которых система уже не воспринимает.

Вверху: Федеральные войска ставят палатки. Внизу: Представитель федеральной службы охраны в шахтёрском городке. Фото из архивов штата Западной Виржинии

Год: 1920-21

Кто восстал: Шахтёры, против начальства, разрушающего профсоюзы, а позже федеральные войска.

Как потерпели поражение: У горнодобывающих компаний было больше пушек, бомб и поддержка правительства.

Хотя Битва у горы Блэр была не совсем попыткой сместить правительство США, это, тем не менее, был шаг протестующих, направленный на создание справедливых условий труда во многих угольных шахтах Западной Виржинии. Первые протесты возникли потому, что компания отказалась платить в американской валюте, не говоря уже о том, чтобы разрешить шахтёрам брать отпуска или основать союз. Восстание началось в мае 1920 года, когда 12 агентов детективного агентства «Болдуин-Фелтс» выселили нескольких шахтёров и членов их семей из домов компании «Stone Mountain Coal Company».

Это было довольно обычным делом. Шахтёров сгоняли в палатки, после чего запускали бронированный поезд компании под названием «DeathSpecial», который стрелял из автоматов по палаткам. Их остановили в городе силами шефа полиции Сида Хатфильда, который их арестовал – разразилась пистолетная битва, были убиты трое горожан и семь детективов агентства.

Стычки происходили в течении года, и закончились тем, что к горе Блэр подходили 13 000 человек-членов Организации Объединённых Горняков. Президент США Уоррен Гардинг пригрозил послать войска и гранатомётчиков, которые разрушат их силы, но не стал этого делать. Вместо этого, угольная компания наняла частные самолёты, с которых сбрасывали бомбы и остатки газа времён Первой мировой войны на рабочих, когда они пытались добраться до городов по другую сторону горы, где профсоюзы не были представлены. Смутные времена были.

2 сентября, приблизительно через неделю после того, как начались серьёзные военные действия, прибыли федеральные войска, и так называемый командир ООГ Билл Близзард распустил свои силы. После перестрелки количество членов ООГ снизилось с 50 000 членов до 10 000.

Толпа возле тюрьмы Афин, штат Теннеси, в то время как ветераны атакуют её с динамитом. ФотоTennessee State Library and Archives

Год: 1946

Кто восстал: Ветераны Второй мировой войны

Как потерпели поражение: Они не потерпели

После Второй мировой войны около 3000 ветеранов вернулись в округ МакМинн, штат Теннеси, чтобы обнаружить, что его захватил шериф-мудак, который использует власть, чтобы набивать свои карманы и карманы своих друзей.

Основной проблемой было то, что правоохранительные органы работали по системе вознаграждений: чем больше арестов они проводили, тем больше денег получали – такая себе обратная версия нынешней системы квот. Шерифы останавливали автобусы, проезжающие через округ, и в случайном порядке раздавали предупреждения за общественное пьянство.

Ветераны любили выпить и ненавидели нечестных копов, которые постоянно арестовывали их за любовь к выпивке, поэтому они решили протолкнуть своих собственных кандидатов. В округе МакМинн уже трижды были проверки из-за мошенничества на выборах, и чтобы обеспечить множество фальсификаций, шериф пригласил около 200 вооружённых представителей из соседних округов, чтобы те патрулировали избирательные участки в день выборов.

После голосования представители шерифа украли избирательные урны и забрали их в тюрьму. Да, так и было. Ветераны пошли на тюрьму, и началась потасовка. В итоге, ветераны просто взорвали двери и вошли, чтобы забрать урны. В конце концов, были избраны пять кандидатов от ветеранов. Как вы понимаете, это привлекло внимание прессы.

Год: 1969

Кто восстал: «Синоптики», против войны во Вьетнаме